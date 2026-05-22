Гьоко Хаджиевски: „Струваше си, това е най-великото чувство в живота"

Спартак Варна постигна решителна победа с 3:0 срещу Локомотив София в последния кръг на първенството. С този забележителен успех "соколите" си гарантираха оставането сред най-добрите отбори в efbet Лига и през следващия сезон

Старши треньорът на Спартак Варна, Гьоко Хаджиевски, не скри вълнението си след последния съдийски сигнал. С усмивка до уши и сълзи на радост, опитният наставник сподели, че чувството след този успех е несравнимо и ще остане завинаги в сърцето му.

„Струваше си, това е най-великото чувство в живота. Откакто стъпих на този стадион до днес - печелил съм много титли и отличия в Северна Македония, но никога няма да забравя това, което постигнахме.

Взехме точки от най-големите – от Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Лудогорец. Бихме отбори като Арда, Ботев Пловдив, Добруджа, с който имаме местно дерби. Беше тежко, трудно беше, но хората бяха тук и ни подкрепяха“, сподели развълнуваният Хаджиевски.