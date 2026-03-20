Българските спринтьори отпаднаха рано на Световното първенство по лека атлетика в зала

Световното първенство по лека атлетика в зала, което тази година се провежда в полския град Торун, започна с разочароващи резултати за българските представители в спринта на 60 метра при мъжете. Христо Илиев и Никола Караманолов не успяха да преодолеят сериите и да се класират за полуфиналите, въпреки амбициозните си очаквания.

Националният рекордьор Христо Илиев завърши на пето място в шестата серия, спирайки хронометъра на 6.63 секунди. В същата серия убедително победи европейският шампион и настоящ носител на титлата Джеремая Азу от Великобритания, който финишира с време 6.55 секунди.

Във втората серия Никола Караманолов се нареди четвърти, като премина дистанцията за 6.66 секунди. Победител в тази серия стана световният шампион от 2016 година Трейвон Бромел (САЩ), който впечатли с резултат от 6.52 секунди.

Полуфиналните и финалните бягания на 60 метра при мъжете са насрочени за вечерната сесия на първия ден от шампионата, където най-бързите атлети ще се борят за медалите.