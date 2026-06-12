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Рекорд още в откриващия мач: Мондиал 2026 започна с исторически три червени картона

Рекорд още в откриващия мач: Мондиал 2026 започна с исторически три червени картона

12 Юни, 2026 06:19 1 311 6

  • мексико-
  • република южна африка-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Мондиалът започна с драма, каквато не е виждана досега

Рекорд още в откриващия мач: Мондиал 2026 започна с исторически три червени картона - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мондиал 2026 стартира по възможно най-напрегнатия и необичаен начин. Мексико победи Република Южна Африка с 2:0 в откриващия двубой, но истинската новина дойде от статистиката – в мача бяха показани три червени картона, което е абсолютен рекорд в историята на откриващите срещи на Световни първенства.

Домакините останаха с човек по-малко, а РЮА завърши с деветима, превръщайки първия мач от турнира в истински футболен трилър. Подобно начало не е виждано досега в рамките на първи двубой на Мондиал.

Любопитното е, че на предишното Световно първенство в Катар през 2022 г. за целия турнир бяха показани едва четири червени картона. А общият рекорд за най-много изгонени играчи в един мач остава четирите червени картона от осминафинала между Нидерландия и Португалия през 2006 г., известен като „Битката при Нюрнберг“.

Началото на Мондиал 2026 определено даде заявка за драматичен и непредсказуем турнир, а феновете вече очакват следващите мачове с още по-голямо нетърпение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фулхауз

    2 1 Отговор
    Съдиите искат да демонстрират още от началото, че имат карти.

    Коментиран от #2

    06:35 12.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фулхауз":

    Кво стана с ВАР системата бе? При първия червен картон се видя на повторението, как мексиканецът си вдигна един след друг двата крака назад ,за да се спъне красиво. Сега разбрах , що Джокович дава прогноза, че Мексико ще играе на финала. Ще ги добутат дотам.

    Коментиран от #3

    06:42 12.06.2026

  • 3 Тото

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Темба Зване бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР за удар без топка срещу Алварадо, оставяйки отбора си с девет души.

    06:55 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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