Рекорд още в откриващия мач: Мондиал 2026 започна с исторически три червени картона

Мондиал 2026 стартира по възможно най-напрегнатия и необичаен начин. Мексико победи Република Южна Африка с 2:0 в откриващия двубой, но истинската новина дойде от статистиката – в мача бяха показани три червени картона, което е абсолютен рекорд в историята на откриващите срещи на Световни първенства.

Домакините останаха с човек по-малко, а РЮА завърши с деветима, превръщайки първия мач от турнира в истински футболен трилър. Подобно начало не е виждано досега в рамките на първи двубой на Мондиал.

Любопитното е, че на предишното Световно първенство в Катар през 2022 г. за целия турнир бяха показани едва четири червени картона. А общият рекорд за най-много изгонени играчи в един мач остава четирите червени картона от осминафинала между Нидерландия и Португалия през 2006 г., известен като „Битката при Нюрнберг“.

Началото на Мондиал 2026 определено даде заявка за драматичен и непредсказуем турнир, а феновете вече очакват следващите мачове с още по-голямо нетърпение.