Рекорд още в откриващия мач: Мондиал 2026 започна с исторически три червени картона

Мондиал 2026 стартира по възможно най-напрегнатия и необичаен начин. Мексико победи Република Южна Африка с 2:0 в откриващия двубой, но истинската новина дойде от статистиката – в мача бяха показани три червени картона, което е абсолютен рекорд в историята на откриващите срещи на Световни първенства.
Домакините останаха с човек по-малко, а РЮА завърши с деветима, превръщайки първия мач от турнира в истински футболен трилър. Подобно начало не е виждано досега в рамките на първи двубой на Мондиал.
Любопитното е, че на предишното Световно първенство в Катар през 2022 г. за целия турнир бяха показани едва четири червени картона. А общият рекорд за най-много изгонени играчи в един мач остава четирите червени картона от осминафинала между Нидерландия и Португалия през 2006 г., известен като „Битката при Нюрнберг“.
Началото на Мондиал 2026 определено даде заявка за драматичен и непредсказуем турнир, а феновете вече очакват следващите мачове с още по-голямо нетърпение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фулхауз
Коментиран от #2
06:35 12.06.2026
2 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Фулхауз":Кво стана с ВАР системата бе? При първия червен картон се видя на повторението, как мексиканецът си вдигна един след друг двата крака назад ,за да се спъне красиво. Сега разбрах , що Джокович дава прогноза, че Мексико ще играе на финала. Ще ги добутат дотам.
Коментиран от #3
06:42 12.06.2026
3 Тото
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Темба Зване бе изгонен с директен червен картон след намеса на ВАР за удар без топка срещу Алварадо, оставяйки отбора си с девет души.
06:55 12.06.2026
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