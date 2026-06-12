Спортът по ТВ в петък (12 юни)

05.00 Южна Корея – Чехия БНТ 1, БНТ 3
10.00 Петобой, световна купа БНТ 3
10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3
11.30 Волейбол, Украйна – Куба МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Хертогенбош МАХ Спорт 1
12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3
13.30 Петобой, световна купа БНТ 3
14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3
15.00 Волейбол, Япония – Полша МАХ Спорт 2
16.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3
16.20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, шести етап, мъже Евроспорт 1
17.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3
17.00 Петобой, световна купа БНТ 3
18.00 Формула 1, втора квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3
18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1
19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1
19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3
22.00 Канада – Босна и Херцеговина БНТ 3
22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, втори ден Евроспорт 2
23.00 Волейбол, Германия – САЩ МАХ Спорт 3
04.00 САЩ – Парагвай БНТ 1, БНТ 3
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