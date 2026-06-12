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Спортът по ТВ в петък (12 юни)

Спортът по ТВ в петък (12 юни)

12 Юни, 2026 06:21 713 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (12 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 Южна Корея – Чехия БНТ 1, БНТ 3

10.00 Петобой, световна купа БНТ 3

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3

11.30 Волейбол, Украйна – Куба МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 3

12.00 Тенис, турнир в Хертогенбош МАХ Спорт 1

12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3

13.30 Петобой, световна купа БНТ 3

14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3

15.00 Волейбол, Япония – Полша МАХ Спорт 2

16.00 Формула 3, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3

16.20 Колоездене: Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, шести етап, мъже Евроспорт 1

17.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3

17.00 Петобой, световна купа БНТ 3

18.00 Формула 1, втора квалификация за Гран при на Барселона Диема спорт 3

18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1

19.15 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1

19.30 Порше Суперкъп, тренировка за Гран при на Барселона Диема спорт 3

22.00 Канада – Босна и Херцеговина БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, втори ден Евроспорт 2

23.00 Волейбол, Германия – САЩ МАХ Спорт 3

04.00 САЩ – Парагвай БНТ 1, БНТ 3


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