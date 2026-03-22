Александра Начева: Постигнах това, за което дойдох

22 Март, 2026 08:50 524 2

  • александра начева-
  • торун-
  • троен скок

Начева регистрира личен рекорд за годината, след като почти две години беше извън спорта поради тежка контузия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българката Александра Начева зае осмо място на троен скок на Световното първенство в зала в Торун (Полша), предаде БТА.

Начева регистрира личен рекорд за годината с 14.05, след като почти две години беше извън спорта поради тежка контузия.

„Още треперя, много съм щастлива. Постигнах това, за което дойдох тук. Все още не мога да го осъзная. Много съм доволна, че успях да си подсигуря такъв първи опит и влезнах във финалната осмица и след това всичко беше риск, риск, риск. Видях потенциала си в последните два опита, много съм доволна, след това ще ги гледаме на запис", каза тя след състезанието.

"Състезанието ми водиха двамата треньори - Стойко Цонов и Георги Помашки. В последните десет дни се готвихме в Атина, където тренира групата на Георги Помашки. Решихме да направим една психо атака на останалите състезателки, тъй като когато Георги Помашки ти води състезанието това всява респект. Ето, че даде резултат. Много искам да благодаря на двамата - на моя треньор Стойко Цонов за подготовката и на Георги Помашки за състезанието. Сега гледам към медал на Европейското първенство в Бирмингам през лятото. Последният път останах четвърта, като в последния опит ме изместиха от третото място, което много ме ядоса", добави тя.

"Тук съм втора от европейските състезателки след Ивана Шпанович, което ми дава увереност за атака на медалите на Европейското първенство през август. Още не сме говорили как ще протече подготовката за лятото, но Европейското е през август, ще видим", каза още Начева.

"Утре ще стискам палци на финала на скок дължина за мъже, където ще се състезава Божидар Саръбоюков. Искам да поздравя останалите трима от българския отбор, който сега се състезаваха в Торун. Това все пак е световен шампионат и трябва да ги аплодираме за това, което направиха. Специални благодарности на Българска федерация лека атлетика и на президента Георги Павлов. Няма нещо, което да сме поискали и да не се е случило и ето това дава резултат веднага,“, завърши атлетиката.


Полша
Свързани новини


  • 1 Стас

    0 0 Отговор
    Желаем мнооого бъдещи успехи на нашето талантливо момиче!

    09:01 22.03.2026

  • 2 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Вчера едно 12 г. българско момиче стана европейски шампион по джу джицу в Гърция.

    09:08 22.03.2026

