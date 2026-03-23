Бивш нападател на ЦСКА и Левски вкара за отбора на Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов в Румъния

Херманщат направи важна крачка към оставането си в елита на румънския футбол, предаде sportal.bg.

Отборът на Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов победи с 3:0 Ботошани, а едно от попаденията отбеляза бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш.



Чорбаджийски и Иванов започнаха като титуляри за Херманщат и останаха на терена до последния съдийски сигнал. С успеха тимът от Сибиу изпревари Униреа (Слобозия) и вече е на 14-то място в класирането.



Чорбаджийски можеше да открие резултата в 28-ата минута, но стреля неточно с глава след чудесно центриране от десния фланг на Антони Иванов. Само три минути по-късно домакините разгърнаха бърза контраатака, при която Кристиан Негуц подаде на Аурелиан Читу и той не сгреши. Последва още един шанс за Чорбаджийски, но след неговия удар топката срещна гредата.



В 59-ата минута Буш изскочи зад защитата на Ботошани и необезпокояван покачи на 2:0, а 72-рата минута Драгош Албу реши всичко в полза на отбора, воден от Доринел Мунтяну. Малко преди края Едуард Флореску от домакините получи червен картон.

Кишварда и Ференцварош направиха равенство 1:1 в среща от 27-ия кръг на унгарското първенство.

Тонислав Йорданов остана на пейката за домакините и не се появи в игра, а неговите съотборници заслужено стигнаха до точка срещу гранда от Будапеща.



Наставникът на гостите Роби Кийн предприе доста размествания в състава след тежката загуба с 0:4 от Брага и отпадането на осминафиналите в Лига Европа. Преди почивката Фради имаше инициативата и поведе в 15-ата минута с красиво попадение на Франко Ковачевич.



Кишварда стоеше по-добре на терена през второто полувреме. Денес Дибуш се прояви с няколко хубави намеси, но в 63-тата минута нямаше как да предотврати изравнителния гол, дело на Богдан Мелник. Украинският халф изстреля истински снаряд от границата на наказателното поле за крайното 1:1.



Равенството остави Ференцварош на три точки зад водача Дьор, който обаче е изиграл един мач повече. Кишварда е на 6-о място в таблицата.