ISW: Украйна нанася сериозни логистични щети на Русия с удари от Луганск до Крим

Украинската кампания с дронове срещу руските наземни комуникационни линии продължава да затруднява снабдяването и придвижването на руските войски в окупираните територии. Това се посочва в най-новия анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 31 май украинският 3-ти армейски корпус съобщи, че е установил огневи контрол с безпилотни апарати над Луганск, Старобилск, Алчевск, Брянка и Кадиевка. Населените места се намират на между 50 и 90 километра от фронтовата линия и са част от по-широка операция за нанасяне на удари по руския тил.

Според корпуса украинските сили системно атакуват руски логистични маршрути и складове за боеприпаси. Освен това те са достигнали и до граничния контролно-пропускателен пункт „Изварине“, разположен на повече от 205 километра от позициите на украинските оператори на дронове.

От ISW отбелязват, че тези действия създават сериозни затруднения за руската логистика в Южна Украйна. Анализаторите смятат още, че Киев може да разшири ударната си кампания и срещу руски тренировъчни полигони в окупираните територии. Подобни сигнали бяха дадени на 30 май от командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Магяр“ Бровди и от Генералния щаб на Украйна.

Паралелно с това Русия продължава да обвинява Украйна за предполагаеми удари срещу окупираната Запорожка атомна електроцентрала. На 30 и 31 май руски представители заявиха, че са били засегнати турбинната зала на шести енергоблок и транспортен цех на централата.

Украинското външно министерство и Южните отбранителни сили категорично отхвърлиха обвиненията. Според Киев това е пореден опит на Москва да отклони вниманието от незаконната окупация и милитаризация на ядреното съоръжение.

От украинското външно министерство посочиха, че подобни твърдения редовно се появяват преди заседания на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). На 31 май агенцията съобщи, че нейни експерти са установили щети по турбинната зала, които съответстват на удар с дрон, но не са посочили отговорна страна за инцидента.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев използва случая, за да отправи нови предупреждения към Украйна и Запада. Той заяви, че Русия може да предприеме „симетрични“ удари срещу украински или натовски ядрени съоръжения, ако Запорожката АЕЦ бъде унищожена.

В анализа си ISW подчертава, че Москва нееднократно е използвала подобни обвинения като аргумент за ескалация на военните действия и за оправдаване на нови масирани атаки срещу украинска територия. Според института не е изключено последните твърдения да бъдат използвани като повод за нов удар с голям обсег срещу Украйна - сценарий, за който президентът Володимир Зеленски предупреди още на 29 и 30 май.