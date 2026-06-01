  Тема: Украйна

ISW: Украйна нанася сериозни логистични щети на Русия с удари от Луганск до Крим

1 Юни, 2026 07:07, обновена 1 Юни, 2026 07:08

Украинските сили разширяват кампанията си срещу руски комуникационни линии и военна инфраструктура, докато Москва отново обвинява Киев за атаки срещу Запорожката АЕЦ.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската кампания с дронове срещу руските наземни комуникационни линии продължава да затруднява снабдяването и придвижването на руските войски в окупираните територии. Това се посочва в най-новия анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 31 май украинският 3-ти армейски корпус съобщи, че е установил огневи контрол с безпилотни апарати над Луганск, Старобилск, Алчевск, Брянка и Кадиевка. Населените места се намират на между 50 и 90 километра от фронтовата линия и са част от по-широка операция за нанасяне на удари по руския тил.

Според корпуса украинските сили системно атакуват руски логистични маршрути и складове за боеприпаси. Освен това те са достигнали и до граничния контролно-пропускателен пункт „Изварине“, разположен на повече от 205 километра от позициите на украинските оператори на дронове.

От ISW отбелязват, че тези действия създават сериозни затруднения за руската логистика в Южна Украйна. Анализаторите смятат още, че Киев може да разшири ударната си кампания и срещу руски тренировъчни полигони в окупираните територии. Подобни сигнали бяха дадени на 30 май от командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Магяр“ Бровди и от Генералния щаб на Украйна.

Паралелно с това Русия продължава да обвинява Украйна за предполагаеми удари срещу окупираната Запорожка атомна електроцентрала. На 30 и 31 май руски представители заявиха, че са били засегнати турбинната зала на шести енергоблок и транспортен цех на централата.

Украинското външно министерство и Южните отбранителни сили категорично отхвърлиха обвиненията. Според Киев това е пореден опит на Москва да отклони вниманието от незаконната окупация и милитаризация на ядреното съоръжение.

От украинското външно министерство посочиха, че подобни твърдения редовно се появяват преди заседания на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). На 31 май агенцията съобщи, че нейни експерти са установили щети по турбинната зала, които съответстват на удар с дрон, но не са посочили отговорна страна за инцидента.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев използва случая, за да отправи нови предупреждения към Украйна и Запада. Той заяви, че Русия може да предприеме „симетрични“ удари срещу украински или натовски ядрени съоръжения, ако Запорожката АЕЦ бъде унищожена.

В анализа си ISW подчертава, че Москва нееднократно е използвала подобни обвинения като аргумент за ескалация на военните действия и за оправдаване на нови масирани атаки срещу украинска територия. Според института не е изключено последните твърдения да бъдат използвани като повод за нов удар с голям обсег срещу Украйна - сценарий, за който президентът Володимир Зеленски предупреди още на 29 и 30 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    22 45 Отговор
    Бавно но сигурно Зеленски обърна еойната в своя полза.

    Коментиран от #8, #46

    07:09 01.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мурка

    20 11 Отговор
    СЕРИОЗНИ СЕРИОЗНИ ---КОЛКОТО ДВЕ НЕСЕРИОЗНИ

    07:14 01.06.2026

  • 4 Дзак

    23 13 Отговор
    Наративът Е, Русия губи инициативата!

    Коментиран от #31

    07:17 01.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Освен да лъжат

    29 14 Отговор
    Какво друго са постигнали ISW?

    Коментиран от #34

    07:18 01.06.2026

  • 7 авантгард

    28 13 Отговор
    Всяка година едно и също от института на големите носове: зелю аха аха да победи, още мъничко.
    Всуе дезинформирате, корумпета бъркащи желаното с реалното.

    07:18 01.06.2026

  • 8 Дони

    25 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    и построи град във варна и сътвори златна тоалетна ---нъл тъй чоджук

    07:19 01.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами като Русия

    8 24 Отговор
    5-та година само се играе на война! Докато западналите вече много злобно искат да я унищожат и правят всичко за това.. И нали уж щяха в Киев да "унищожават центровете на приемане на решенията "? Еми мотайте се още. Сащ вече доставиха военни роботи, хуланоиден тип, понеже укра няма хора за фронта. Войната става все по-жестока.

    07:25 01.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коалиция на Желаещите

    25 14 Отговор
    Така ще е ! Украйна ще удря, а Русия ще удря двойно, докато една от двете държави изчезне и Европа колапсира окончателно.

    През това време Иститута за Насъскване на Войната, че посочва, напомня, отбелязва, подчертава и анализира. А вие ще плащатате без никой да ви е питал.

    07:26 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цъ...

    15 9 Отговор

    До коментар #14 от "Болшевишки неволи":

    Но ботокса пусна купони.

    07:41 01.06.2026

  • 16 Хм...

    15 13 Отговор
    Преди около десетина дни депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 в 4о4 е имало 48млн жители, през 2022 е имало 41млн, днес има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области. Още три години нанасяне на щети и предпоследния xoxoл ще падне геройски за евроатлантическите ценности или ще се домъкне да го хрантутим ол инклузив на слънчака. Ще остане само зеле наркомана в полския бункер и златната му тоалетна.
    Такива ми ти работи...

    Коментиран от #18, #23

    07:42 01.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я па тоа

    19 16 Отговор

    До коментар #16 от "Хм...":

    Кой утрепа 1,3 милиона руски крепостни?

    Коментиран от #22

    07:45 01.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Няма край руският позор

    13 13 Отговор
    Няма.

    07:47 01.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 я па таа..

    16 13 Отговор

    До коментар #18 от "Я па тоа":

    А кой утрепа над сто млна червенокожи,за да им вземе земите искаловетеим

    Коментиран от #37

    07:51 01.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А Мала Токмачка?

    10 9 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #50

    08:01 01.06.2026

  • 25 Всъщност

    11 11 Отговор
    Истината е, че Русия нанася сериозни военни щети на Украйна

    Коментиран от #33

    08:03 01.06.2026

  • 26 а бе..

    9 8 Отговор
    Слава на красная..по бандертв дават онлайн гасенето на пожарите в одессу и харкiве

    08:05 01.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Млад еврас

    10 5 Отговор
    Да укрите само щети нанасят, най много щети нанесоха на еврастите, направо ги фалираха, оръжието им свършиха, икономиката им съсипаха, с краварите ги скараха и ги направиха смешни никой вече не ги бръсне за слива, така да се каже тотал щета им нанесоха.

    08:22 01.06.2026

  • 30 Реалист

    7 2 Отговор
    Няма лошо. Да продължават.

    На СВО като на СВО.

    08:23 01.06.2026

  • 31 Въпросът

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    е дали някой им вярва. След толкова украински глупости изписани в розово от сайтовете им лично аз оставам реалист следейки фронта на бойните действия. В допълнение е размяната на трупове 1000 срещу 10-15 в полза на Русия.

    08:24 01.06.2026

  • 32 Курабийката

    10 6 Отговор
    Най вече стрелят по общежития укротетористите с подкрепата на нюлънци и шорошци

    08:24 01.06.2026

  • 33 Китай

    7 10 Отговор

    До коментар #25 от "Всъщност":

    Москва нанася сериозни щети на Украйна и на Рoccийската федерация и няма да се спре, докато не остане една пустиня от Карпатите до Сахалин.

    После ще се нанесат жадните за ресурси китайци и ще оправят всичко.

    08:25 01.06.2026

  • 34 Така е

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Освен да лъжат":

    Новината трябва да гали ушите на ЕвроУрсулите !

    08:36 01.06.2026

  • 35 Приказки волшебни

    7 6 Отговор
    Семейната лъжлива дружинка на Нюланд - ISW вече не знае как да се извърти за да представи провалът на СБУ за победа, след като те губят всеки ден по 1-2-3 населени места.Скоро и лъжите им ще станат като приказки за деца с умствени увреждания..

    08:36 01.06.2026

  • 36 Не разбирам...

    10 2 Отговор
    Защо тия украинци не си дават даром земята? Не знаят ли къде е Раят ? Ако не знаят, да питат Ганьо Балкански...

    08:47 01.06.2026

  • 37 Ким Чен Ун

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "я па таа..":

    А кой бие негрите?

    09:09 01.06.2026

  • 38 Сесесере

    4 5 Отговор
    Най-добрата новина е. Че българските русофили яко дават пари на Украйна ! И тихичко си реват за руснята.

    Коментиран от #48

    09:10 01.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Свободен

    5 4 Отговор
    Другари, какво се случва?!
    Защо руснаците ядат такъв бой?!

    09:18 01.06.2026

  • 41 Смешник

    4 3 Отговор
    Такъв контрол е установила украинската армия че в Старобелск бяха убити 24 невинни студентки Явно терора над местното население продължава но за това нито дума от тъй наречения институт за изследване на войната

    Коментиран от #44

    09:22 01.06.2026

  • 42 Институт по изследване

    3 3 Отговор
    На войната!
    Звучи зашеметяващо!
    Как да не им вярваш?
    СК

    09:22 01.06.2026

  • 43 Факти кога ще напишете истината?

    4 2 Отговор
    В Старобелск не е имало никакви деца и студенти,а оператори на дронове от подразделение на Рубикон?

    Коментиран от #54

    09:26 01.06.2026

  • 44 ХЕРА

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Смешник":

    На война като на война.Това е положението.

    Коментиран от #55

    09:29 01.06.2026

  • 45 Механик

    1 0 Отговор
    Ууудриии!

    09:31 01.06.2026

  • 46 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    "Бавно но сигурно Зеленски обърна еойната в своя полза."

    Така ли ? Наистина ли вярваш на всичко с произход "института", Дойче веле, английското разузнаване ... ? Много наивно !
    Може да са ударили нещо по логистиката, но руснаците бързо ще се приспособят. А дали те не рушат логистиката на украинците, или бомбят болници, детски градини и жилищни сгради, за да страхуват Зеленски ?
    Я виж фронтовата линия. По специално Константиновка. Купянск също.

    Коментиран от #49

    09:31 01.06.2026

  • 47 Мдаааа

    3 1 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    09:31 01.06.2026

  • 48 Баце,

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сесесере":

    Още по забавното е, че с тия цени на нефта всеки път когато пълниш резервоара на бмв то половината пари ги даваш директно в джоба на руснаците. С другата половина пък финансираш златните тоалетни на зеле наркомана.
    Найс, а?
    Абе важното е да има банани и гейпаради, нали розАв?

    09:31 01.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 АБВ

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "А Мала Токмачка?":

    "Превзеха ли Мала Токмачка?А?"

    Държите ли още Покровск, т.е. Красноармейск ? А Димитровград ?
    Какво става в Константиновка ? А Купянск зачистихте ли го, че минаха три месеца откакто Зеленски се снима там ? ?

    09:36 01.06.2026

  • 51 мдааа Дааа

    2 0 Отговор
    Трагедията в Старобилск продължава да е във фокуса на вниманието на руските власти, международните организации и обществеността. Измина повече от седмица от удара с дрон на украинските въоръжени сили по общежитието и учебния корпус на Старобилския професионален колеж на Луганския педагогически университет.

    Според официални данни, при нападението са загинали 21 души. Повече от 60 са ранени. Повечето от загиналите и ранените са студенти.

    09:36 01.06.2026

  • 52 А ко тана

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    С контранаступа... стигнаа ли Лвов!!

    09:38 01.06.2026

  • 53 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
    01Отговор
    До коментар 46 от "АБВ":
    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?"

    По принцип отбягвам прости хора, но автор на "тридневната" е ген. Марк Мили. В сравнение с американската 10 годишна война във Виетнам и 20 годишната в Афганистан. И от двете места напуснаха по най-позорен начин. В Иран се очертава същото.
    Аре, бегай !

    09:42 01.06.2026

  • 54 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факти кога ще напишете истината?":

    Ами тия некролози които излязоха на убити деца нарисувани ли са

    09:46 01.06.2026

  • 55 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ХЕРА":

    Важното е ние на коя страна сме че току виж украинската мафия ни е превзела

    09:51 01.06.2026

