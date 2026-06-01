ISW: Украйна нанася сериозни логистични щети на Русия с удари от Луганск до Крим

Украинската кампания с дронове срещу руските наземни комуникационни линии продължава да затруднява снабдяването и придвижването на руските войски в окупираните територии. Това се посочва в най-новия анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
На 31 май украинският 3-ти армейски корпус съобщи, че е установил огневи контрол с безпилотни апарати над Луганск, Старобилск, Алчевск, Брянка и Кадиевка. Населените места се намират на между 50 и 90 километра от фронтовата линия и са част от по-широка операция за нанасяне на удари по руския тил.
Според корпуса украинските сили системно атакуват руски логистични маршрути и складове за боеприпаси. Освен това те са достигнали и до граничния контролно-пропускателен пункт „Изварине“, разположен на повече от 205 километра от позициите на украинските оператори на дронове.
От ISW отбелязват, че тези действия създават сериозни затруднения за руската логистика в Южна Украйна. Анализаторите смятат още, че Киев може да разшири ударната си кампания и срещу руски тренировъчни полигони в окупираните територии. Подобни сигнали бяха дадени на 30 май от командира на украинските сили за безпилотни системи Роберт „Магяр“ Бровди и от Генералния щаб на Украйна.
Паралелно с това Русия продължава да обвинява Украйна за предполагаеми удари срещу окупираната Запорожка атомна електроцентрала. На 30 и 31 май руски представители заявиха, че са били засегнати турбинната зала на шести енергоблок и транспортен цех на централата.
Украинското външно министерство и Южните отбранителни сили категорично отхвърлиха обвиненията. Според Киев това е пореден опит на Москва да отклони вниманието от незаконната окупация и милитаризация на ядреното съоръжение.
От украинското външно министерство посочиха, че подобни твърдения редовно се появяват преди заседания на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). На 31 май агенцията съобщи, че нейни експерти са установили щети по турбинната зала, които съответстват на удар с дрон, но не са посочили отговорна страна за инцидента.
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев използва случая, за да отправи нови предупреждения към Украйна и Запада. Той заяви, че Русия може да предприеме „симетрични“ удари срещу украински или натовски ядрени съоръжения, ако Запорожката АЕЦ бъде унищожена.
В анализа си ISW подчертава, че Москва нееднократно е използвала подобни обвинения като аргумент за ескалация на военните действия и за оправдаване на нови масирани атаки срещу украинска територия. Според института не е изключено последните твърдения да бъдат използвани като повод за нов удар с голям обсег срещу Украйна - сценарий, за който президентът Володимир Зеленски предупреди още на 29 и 30 май.
1 Тити
Коментиран от #8, #46
07:09 01.06.2026
3 Мурка
07:14 01.06.2026
4 Дзак
Коментиран от #31
07:17 01.06.2026
6 Освен да лъжат
Коментиран от #34
07:18 01.06.2026
7 авантгард
Всуе дезинформирате, корумпета бъркащи желаното с реалното.
07:18 01.06.2026
8 Дони
До коментар #1 от "Тити":и построи град във варна и сътвори златна тоалетна ---нъл тъй чоджук
07:19 01.06.2026
10 Ами като Русия
07:25 01.06.2026
12 Коалиция на Желаещите
През това време Иститута за Насъскване на Войната, че посочва, напомня, отбелязва, подчертава и анализира. А вие ще плащатате без никой да ви е питал.
07:26 01.06.2026
15 Цъ...
До коментар #14 от "Болшевишки неволи":Но ботокса пусна купони.
07:41 01.06.2026
16 Хм...
Такива ми ти работи...
Коментиран от #18, #23
07:42 01.06.2026
18 Я па тоа
До коментар #16 от "Хм...":Кой утрепа 1,3 милиона руски крепостни?
Коментиран от #22
07:45 01.06.2026
20 Няма край руският позор
07:47 01.06.2026
22 я па таа..
До коментар #18 от "Я па тоа":А кой утрепа над сто млна червенокожи,за да им вземе земите искаловетеим
Коментиран от #37
07:51 01.06.2026
24 А Мала Токмачка?
Коментиран от #50
08:01 01.06.2026
25 Всъщност
Коментиран от #33
08:03 01.06.2026
26 а бе..
08:05 01.06.2026
29 Млад еврас
08:22 01.06.2026
30 Реалист
На СВО като на СВО.
08:23 01.06.2026
31 Въпросът
До коментар #4 от "Дзак":е дали някой им вярва. След толкова украински глупости изписани в розово от сайтовете им лично аз оставам реалист следейки фронта на бойните действия. В допълнение е размяната на трупове 1000 срещу 10-15 в полза на Русия.
08:24 01.06.2026
32 Курабийката
08:24 01.06.2026
33 Китай
До коментар #25 от "Всъщност":Москва нанася сериозни щети на Украйна и на Рoccийската федерация и няма да се спре, докато не остане една пустиня от Карпатите до Сахалин.
После ще се нанесат жадните за ресурси китайци и ще оправят всичко.
08:25 01.06.2026
34 Така е
До коментар #6 от "Освен да лъжат":Новината трябва да гали ушите на ЕвроУрсулите !
08:36 01.06.2026
35 Приказки волшебни
08:36 01.06.2026
36 Не разбирам...
08:47 01.06.2026
37 Ким Чен Ун
До коментар #22 от "я па таа..":А кой бие негрите?
09:09 01.06.2026
38 Сесесере
Коментиран от #48
09:10 01.06.2026
40 Свободен
Защо руснаците ядат такъв бой?!
09:18 01.06.2026
41 Смешник
Коментиран от #44
09:22 01.06.2026
42 Институт по изследване
Звучи зашеметяващо!
Как да не им вярваш?
СК
09:22 01.06.2026
43 Факти кога ще напишете истината?
Коментиран от #54
09:26 01.06.2026
44 ХЕРА
До коментар #41 от "Смешник":На война като на война.Това е положението.
Коментиран от #55
09:29 01.06.2026
45 Механик
09:31 01.06.2026
46 АБВ
До коментар #1 от "Тити":"Бавно но сигурно Зеленски обърна еойната в своя полза."
Така ли ? Наистина ли вярваш на всичко с произход "института", Дойче веле, английското разузнаване ... ? Много наивно !
Може да са ударили нещо по логистиката, но руснаците бързо ще се приспособят. А дали те не рушат логистиката на украинците, или бомбят болници, детски градини и жилищни сгради, за да страхуват Зеленски ?
Я виж фронтовата линия. По специално Константиновка. Купянск също.
Коментиран от #49
09:31 01.06.2026
47 Мдааа
Из европейската преса
09:31 01.06.2026
48 Баце,
До коментар #38 от "Сесесере":Още по забавното е, че с тия цени на нефта всеки път когато пълниш резервоара на бмв то половината пари ги даваш директно в джоба на руснаците. С другата половина пък финансираш златните тоалетни на зеле наркомана.
Найс, а?
Абе важното е да има банани и гейпаради, нали розАв?
09:31 01.06.2026
50 АБВ
До коментар #24 от "А Мала Токмачка?":"Превзеха ли Мала Токмачка?А?"
Държите ли още Покровск, т.е. Красноармейск ? А Димитровград ?
Какво става в Константиновка ? А Купянск зачистихте ли го, че минаха три месеца откакто Зеленски се снима там ? ?
09:36 01.06.2026
51 мдааа Дааа
Според официални данни, при нападението са загинали 21 души. Повече от 60 са ранени. Повечето от загиналите и ранените са студенти.
09:36 01.06.2026
52 А ко тана
До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":С контранаступа... стигнаа ли Лвов!!
09:38 01.06.2026
53 АБВ
До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
01Отговор
До коментар 46 от "АБВ":
Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?"
По принцип отбягвам прости хора, но автор на "тридневната" е ген. Марк Мили. В сравнение с американската 10 годишна война във Виетнам и 20 годишната в Афганистан. И от двете места напуснаха по най-позорен начин. В Иран се очертава същото.
Аре, бегай !
09:42 01.06.2026
54 Смешник
До коментар #43 от "Факти кога ще напишете истината?":Ами тия некролози които излязоха на убити деца нарисувани ли са
09:46 01.06.2026
55 Смешник
До коментар #44 от "ХЕРА":Важното е ние на коя страна сме че току виж украинската мафия ни е превзела
09:51 01.06.2026