F-16 и хеликоптери ще прелетят над Пловдив за изложението „Хемус 2026“

1 Юни, 2026 07:05 967 30

Това съобщиха от Министерството на отбраната

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българските Военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, съобщиха от Министерството на отбраната, цитирано от dariknews.bg.

На вниманието на гражданите и гостите на града предоставяме дните и времевите прозорци за планираните полети в периода 01-06 юни над Пловдив:

· На 01.06.2026 г. между 18.00 ч. и 19.00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над гр. Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.

· На 03.06.2026 г.:

- От 08.00 ч. до 09.00 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ на изложението.

- От 11.00 ч. до 12.00 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от Трета авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на Международен панаир Пловдив и централната част на града.

- От 17.00 ч. до 19.00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на Международен панаир Пловдив на малка височина и ще демонстрират способности, съвместно с военнослужещи от

Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.

· На 04.06.2026 г. и 05.06.2026 г. във времето от 9.00 ч. до 10.00 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над гр. Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    5 20 Отговор
    Амииии къде са Рашистите летящи ведра????

    Коментиран от #3, #5, #28

    07:10 01.06.2026

  • 2 Мурка

    20 4 Отговор
    КЪДЕ НАМЕРИХА МАНИВЕЛАТА -ЗА Фто

    07:11 01.06.2026

  • 3 Дони

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    ще гледат сеир като на СПЕЙСШАТЪЛА

    07:12 01.06.2026

  • 4 Кандидат депутат

    22 3 Отговор
    Един вертолет , два самолета , 50 генерала

    Коментиран от #10, #11

    07:13 01.06.2026

  • 5 Тролейбус

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Какво общо има това с настоящата статия? Толерирането на малоумнитролскиизпълнения вече изкърти и мивката и легена и "ведрата".

    07:17 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмм

    15 3 Отговор
    Само гледайте Фките да не паднат. Тея циркове се правят извън населени места.

    Коментиран от #26

    07:25 01.06.2026

  • 8 Тези F-16

    11 2 Отговор
    Само за паради стават. И който иска, срещу съответното билетче, да се повози. И след сто години могат евентуално да се изплатят по този начин.

    07:28 01.06.2026

  • 9 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Нали нямаше пари и трябваше да стягаме коланите

    07:34 01.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И адмирал

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кандидат депутат":

    Без морски флот!
    Падане, падане, падане!
    Чакаме падане на визите за САЩ.

    Коментиран от #14

    07:37 01.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    7 5 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    Коментиран от #17

    07:38 01.06.2026

  • 14 Спокойно

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "И адмирал":

    Подписването ще се извърши в бараките над Варна

    07:39 01.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТИР

    9 0 Отговор
    Отбих военната служба на летище Доброславци , дневни и нощни полети постоянно, излитаха по двойки самолети,
    в момента ги представят като атракция и едва ли не е героизъм да го подкараш ,,,

    Коментиран от #21

    08:01 01.06.2026

  • 17 Зеленски чорап

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Късно е за лева, защото курсът стана 1:1, понеже старият 1:1,95583 се оказа фалшив за ограбване на народа. Сега акопсе върне лева ще получим 1 лев за предадено 1 евро.

    По цените в Кауфланд се вижда новия курс.

    08:02 01.06.2026

  • 18 Артилерист

    8 0 Отговор
    Хеликоптерите все още са в множествено число, ама само една от ам. бангии е успяла да фръкне...

    08:04 01.06.2026

  • 19 крадем неуморно другари

    5 0 Отговор
    Тия самолети, струващи по 180 милиона долара всеки, само за показване ли ще служат?

    08:07 01.06.2026

  • 20 Питане

    1 2 Отговор
    Альоша ще ги гърми ли, или те ще го катурнат ?

    08:07 01.06.2026

  • 21 Загубил си си времето в казармата

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ТИР":

    Поне да бяхте защитили България от НАТО, каквато е била целта на БНА. А то я предадохте в лапите му и я ограбиха.

    Коментиран от #23, #25

    08:08 01.06.2026

  • 22 Курдо Коленков

    1 2 Отговор
    Ама то чертежите можели да летят бе!

    08:14 01.06.2026

  • 23 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Загубил си си времето в казармата":

    Да, колега. Това е тъжната истина.
    Сами предохме България на НАТО, въпреки, че повечето от нас са се клели тържествено да я защитават от вътрешни и външни врагове.
    За едни дънки/дъвки/банани ни купиха.
    Жалко е.

    Коментиран от #30

    08:15 01.06.2026

  • 24 Перо

    5 0 Отговор
    Поредната селска простотия! Какво рекламираме с тези полети, наше производство ли, наш доставчик ли, авиационно изложение ли имаме, последна дума на техниката ли или какво? Знаят ли цената на 1 ч. излишен полет?

    08:22 01.06.2026

  • 25 ТИР

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Загубил си си времето в казармата":

    Ако бе ходил в казарма щеше поне да научиш че там изпълняваш заповеди а решенията се вземат от управляващите ,,,,

    08:29 01.06.2026

  • 26 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "хмм":

    Затова са дадени часовете,да можеш да се изнесеш извън Пловдив.

    08:43 01.06.2026

  • 27 факуса

    1 0 Отговор
    хеликоптерите сигурно ще ги пренасят ефките

    08:55 01.06.2026

  • 28 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    тити,ти щот сълзи с ведра лееш все ведра ти са ти в главата

    08:57 01.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    В други държави за много по-дребни случаи се провежда референдум, а тук веднага взеха мерки да стане невъзможен, чрез административни ограничения!

    09:35 01.06.2026

