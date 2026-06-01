F-16 и хеликоптери ще прелетят над Пловдив за изложението „Хемус 2026“

Българските Военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника в рамките на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“, съобщиха от Министерството на отбраната, цитирано от dariknews.bg.
На вниманието на гражданите и гостите на града предоставяме дните и времевите прозорци за планираните полети в периода 01-06 юни над Пловдив:
· На 01.06.2026 г. между 18.00 ч. и 19.00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над гр. Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.
· На 03.06.2026 г.:
- От 08.00 ч. до 09.00 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ на изложението.
- От 11.00 ч. до 12.00 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от Трета авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на Международен панаир Пловдив и централната част на града.
- От 17.00 ч. до 19.00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Кугар“ от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на Международен панаир Пловдив на малка височина и ще демонстрират способности, съвместно с военнослужещи от
Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция“.
· На 04.06.2026 г. и 05.06.2026 г. във времето от 9.00 ч. до 10.00 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над гр. Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #3, #5, #28
07:10 01.06.2026
2 Мурка
07:11 01.06.2026
3 Дони
До коментар #1 от "Тити":ще гледат сеир като на СПЕЙСШАТЪЛА
07:12 01.06.2026
4 Кандидат депутат
Коментиран от #10, #11
07:13 01.06.2026
5 Тролейбус
До коментар #1 от "Тити":Какво общо има това с настоящата статия? Толерирането на малоумнитролскиизпълнения вече изкърти и мивката и легена и "ведрата".
07:17 01.06.2026
7 хмм
Коментиран от #26
07:25 01.06.2026
8 Тези F-16
07:28 01.06.2026
9 ООрана държава
07:34 01.06.2026
11 И адмирал
До коментар #4 от "Кандидат депутат":Без морски флот!
Падане, падане, падане!
Чакаме падане на визите за САЩ.
Коментиран от #14
07:37 01.06.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #17
07:38 01.06.2026
14 Спокойно
До коментар #11 от "И адмирал":Подписването ще се извърши в бараките над Варна
07:39 01.06.2026
16 ТИР
в момента ги представят като атракция и едва ли не е героизъм да го подкараш ,,,
Коментиран от #21
08:01 01.06.2026
17 Зеленски чорап
До коментар #13 от "Атина Палада":Късно е за лева, защото курсът стана 1:1, понеже старият 1:1,95583 се оказа фалшив за ограбване на народа. Сега акопсе върне лева ще получим 1 лев за предадено 1 евро.
По цените в Кауфланд се вижда новия курс.
08:02 01.06.2026
18 Артилерист
08:04 01.06.2026
19 крадем неуморно другари
08:07 01.06.2026
20 Питане
08:07 01.06.2026
21 Загубил си си времето в казармата
До коментар #16 от "ТИР":Поне да бяхте защитили България от НАТО, каквато е била целта на БНА. А то я предадохте в лапите му и я ограбиха.
Коментиран от #23, #25
08:08 01.06.2026
22 Курдо Коленков
08:14 01.06.2026
23 Механик
До коментар #21 от "Загубил си си времето в казармата":Да, колега. Това е тъжната истина.
Сами предохме България на НАТО, въпреки, че повечето от нас са се клели тържествено да я защитават от вътрешни и външни врагове.
За едни дънки/дъвки/банани ни купиха.
Жалко е.
Коментиран от #30
08:15 01.06.2026
24 Перо
08:22 01.06.2026
25 ТИР
До коментар #21 от "Загубил си си времето в казармата":Ако бе ходил в казарма щеше поне да научиш че там изпълняваш заповеди а решенията се вземат от управляващите ,,,,
08:29 01.06.2026
26 Лост
До коментар #7 от "хмм":Затова са дадени часовете,да можеш да се изнесеш извън Пловдив.
08:43 01.06.2026
27 факуса
08:55 01.06.2026
28 си пън
До коментар #1 от "Тити":тити,ти щот сълзи с ведра лееш все ведра ти са ти в главата
08:57 01.06.2026
30 Перо
До коментар #23 от "Механик":В други държави за много по-дребни случаи се провежда референдум, а тук веднага взеха мерки да стане невъзможен, чрез административни ограничения!
09:35 01.06.2026