Поредно заседание по делото "Дебора"

1 Юни, 2026 07:10 810 9

Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредно заседание на Пловдивския районен съд по делото "Дебора". Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев. Съдебната фаза по случая за упражнено насилие продължава близо три години.

Това обобщи БНТ.

Районната прокуратура в Стара Загора повдигна три обвинения срещу Георги Георгиев – за закана за убийство, принудително остригване на част от косата на жертвата и 18 порезни рани нанесени с макетен нож. След като случаят прикова общественото внимание старозагорски лекари отказаха да изготвят съдебно-медицинска експертиза на Дебора за определяне на степента на телесна повреда.

През ноември 2023 година прокуратурата приключи разследването. Месец по-късно обвинителният акт срещу Георгиев беше внесен в съда, но всички магистрати в Стара Загора си направиха отвод и отказаха да гледат делото. Затова то се води в Районния съд в Пловдив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ай стига с тая

    11 5 Отговор
    Ако не е Дебора ще е Сияна, ако не е Калушев ще е наркоманката от Благоевград, ако няма за какво да пишат ни набиват тризначките.
    Абе Маруцо, защо не пишеш за постиженията в научното поприще на българските деца, на тези, които ни прославят в художествената гимнастика, на спртните състезания и световните изобретения. Но те са бангаранга, а истински!

    07:20 01.06.2026

  • 3 У нас на почит

    7 5 Отговор
    Са разложените морално!
    Със затаен дъх ще следим този процес и дали пък няма да й връчат някоя правителствена награда за проявен героизъм!

    07:25 01.06.2026

  • 4 гост

    6 6 Отговор
    Наи древната професия е на почит в Бг

    07:28 01.06.2026

  • 5 Немо

    8 5 Отговор
    Това е чиста трудова злополука при упражняване на най-древната професия

    07:39 01.06.2026

  • 6 хахаха

    7 4 Отговор
    От остригване на косата до кожа стана остригване на част от косата, от 50 порезни рани с 400 шева, станаха 18:) Нещо като показанията на Дебора - първо била го познала по очите, после по усмивката му:) Тест за наркотици не е правен, няма данни и за показанията на клиента на Дебора, с когото е била по време на предполагаемото нападение. Да не говорим, че цяла Стара Загора знае, че се занимава с протитуция от 13 годишна, а майка и е сводничила.

    07:42 01.06.2026

  • 7 Исторически факти

    4 2 Отговор
    Бангаранга Лияна и Кирцата Петков ще организират митинг в защита на 400-те шева на дебора...

    08:06 01.06.2026

  • 8 Докато

    1 1 Отговор
    Не я изкарат, че тя го е нарязала, няма да приключат делото.

    08:42 01.06.2026

  • 9 уж 400 шева а и няма нищо

    0 0 Отговор
    силикон и джуки с нови мигли . търсат сега касапина . чакат го 40 г . а в цалапица празнуват . 17 г за убиеца беглец .

    08:48 01.06.2026