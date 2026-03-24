Гризман подписа с Орландо Сити ВИДЕО

24 Март, 2026 19:59, обновена 24 Март, 2026 19:03 459 0

Световният шампион с Франция от 2018 г. бе представен от ръководството на клуба

Отборът от Мейджър лийг сокър Орландо Сити обяви трансфера на нападателя на Атлетико (Мадрид) Антоан Гризман.

Световният шампион с Франция от 2018 година пристигна в Орландо и официално бе представяне от ръководството на клуба.

„Пристигането на Антоан в Орландо Сити ФК е важен момент не само за нашия клуб, но и за нашия град, нашите фенове и лигата“, каза Марк Уилф, собственик и председател на Орландо Сити, в интервю за официалния уебсайт на клуба от щата Флорида.

Договорът на играча ще влезе в сила през юли 2026 година и ще бъде валиден до края на сезон 2027/2028, с опция за удължаване с още една година.

Гризман игра за Атлетико от юли 2014 г. до юли 2019 г., след което прекара две години в Барселона, преди да се завърне в клуба от Мадрид. Той е водещият реализатор на Атлетико за всички времена.


