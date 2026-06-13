Дибала разтревожи Рома: Бъдещето ми е неясно

Пауло Дибала (вдясно) внесе сериозно напрежение сред привържениците на Рома с изказване, което поставя под въпрос бъдещето му в клуба. При завръщането си в Аржентина нападателят говори пред “ESPN” и даде да се разбере, че все още не е взел окончателно решение за следващата стъпка в кариерата си. „Все още съм футболист на Рома до края на месеца. От уважение към клуба няма да говоря за бъдещето си, защото още не съм взел решение“, заяви Дибала при пристигането си в Кордоба.

Думите му идват в момент, когато подновяването на договора с „вълците“ изглеждаше почти сигурно. Вместо това аржентинецът остави широко отворена вратата за различни сценарии.

„Във футбола никога не се знае. Много пъти съм мислел, че ще се случи едно, а после се е случвало нещо съвсем различно“, добави той.

Дибала дори коментира потенциални варианти за продължаване на кариерата си в родината. „Бока Хуниорс? Това е една от възможностите, ще видим. Има и други. Също така Институто, за да не се сърдят хората“, каза с усмивка световният шампион с Аржентина.