Джордж Ръсел взе квалификацията в Каталуня

Джордж Ръсел продължи впечатляващото си представяне през уикенда на Гран при на Каталуня, след като спечели квалификацията за състезанието от Формула 1. Пилотът на Мерцедес завъртя най-бързата обиколка на пистата край Барселона с време 1:14.679 минути и ще потегли от първа позиция, предава БТА.

Британецът демонстрира отлична форма още от началото на уикенда, като оглави класирането в първата и третата свободна тренировка, а във втората остана непосредствено зад лидера. Квалификационната сесия започна с 15-минутно забавяне заради инцидент на Шарл Льоклер. Пилотът на Ферари катастрофира още преди да запише бърза обиколка и в крайна сметка остана десети. Съотборникът му Люис Хамилтън се представи значително по-добре, като завърши на второ място, само на 0.064 секунди зад Ръсел, и ще стартира от първа редица.

От третата позиция ще потегли лидерът в генералното класиране при пилотите Кими Антонели. Състезателят на Мерцедес остана на малко повече от три десети от времето на своя съотборник. До него на стартовата решетка ще застане световният шампион Ландо Норис, който изостана с още три хилядни от Антонели.

Третата стартова редица ще бъде изцяло заета от пилоти на Ред Бул – Макс Верстапен и Исак Хаджар. Зад тях се нареди Оскар Пиастри с Макларън, следван от Лиъм Лоусън, Нико Хюлкенберг и Шарл Льоклер, който остана без валидна бърза обиколка. За монегаска това е ново разочарование, след като само преди седмица отпадна още в домашното си състезание в Монако.