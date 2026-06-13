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Чешкият бизнесмен Даниел Кретински вече държи 43% от Уест Хям

Чешкият бизнесмен Даниел Кретински вече държи 43% от Уест Хям

13 Юни, 2026 20:18 448 2

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Промяната идва след оттеглянето на досегашния съпредседател Дейвид Съливан

Чешкият бизнесмен Даниел Кретински вече държи 43% от Уест Хям - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Чешкият милиардер Даниел Кретински увеличи участието си в капитала на Уест Хям Юнайтед до приблизително 43 процента и така се превърна в най-големия акционер в клуба. Промяната идва след оттеглянето на досегашния съпредседател Дейвид Съливан, който подаде оставка на фона на обвинения в неправомерно поведение, предава БТА.

Компанията 1890 Holdings, част от EP Group на Кретински, увеличава дела си от 27 на 43 процента. Първоначалната инвестиция беше направена през ноември 2021 година след споразумение със съпредседателката на клуба Ванеса Голд. Очаква се последната сделка да бъде окончателно приключена и официално потвърдена през следващите седмици.

Миналата седмица Съливан се оттегли незабавно от поста си, след като разследване на Би Би Си чрез предаването „Панорама“ и британския вестник „Таймс“ го обвини в „сексуална експлоатация и хищническо поведение“ спрямо жени в продължение на десетилетия. Той категорично отхвърли обвиненията, но общественото напрежение доведе до напускането му на ръководния пост в клуба.

В съвместно изявление, публикувано от Уест Хям, Кретински и Ванеса Голд определиха разкритията като „силно обезпокоителни“. От клуба посочиха, че ръководството не е разполагало с информация по случая до момента, в който Съливан ги е уведомил, че подобни обвинения и разследвания могат да станат публично достояние.

Междувременно Уест Хям изпадна от Висшата лига за първи път от сезон 2011/12 насам и през новия сезон ще играе в Чемпиъншип. Въпреки това клубът запази мениджъра Нуно Еспирито Санто с надеждата да осигури стабилност в труден период както на терена, така и извън него.

В изявлението на борда се подчертава, че основната цел е бързо завръщане в елита на английския футбол. „Нашата цел е да стабилизираме Уест Хям Юнайтед, да запазим колкото се може повече от ключовите ни играчи и под ръководството на Нуно Еспирито Санто да си осигурим незабавно завръщане в Премиър лийг“, се казва в позицията на клуба.


Великобритания
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  • 1 еврейчи ?

    0 0 Отговор
    май да

    20:52 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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