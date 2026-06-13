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Александър Везенков и Олимпиакос си върнаха титлата в Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос си върнаха титлата в Гърция

13 Юни, 2026 21:15 719 2

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Българинът с ключова роля за триумфа

Александър Везенков и Олимпиакос си върнаха титлата в Гърция - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпиакос си върна шампионската титла в Гърция, след като победи големия си съперник Панатинайкос с 89:85 в решителния пети двубой от финалната серия. Срещата се проведе в зала „Стадион на мира и дружбата“, а успехът донесе на тима от Пирея нов национален трофей, предава gong.bg.

Най-резултатен за победителите беше Еван Фурние, който записа 22 точки, 3 борби и 7 асистенции. Българската звезда Александър Везенков също имаше ключова роля за триумфа, завършвайки с 19 точки, 2 борби и 2 асистенции за 34 минути на паркета.

За Панатинайкос най-добро представяне направи Василейос Толиопулос, който реализира 21 точки и добави по една борба и асистенция.

С победата Олимпиакос затвори серията при 3:2 успеха и спечели четвъртата си шампионска титла в рамките на последните пет сезона. Единственото прекъсване на доминацията на клуба дойде през кампания 2023/24, когато шампион стана Панатинайкос. По-рано през сезона тимът от Пирея триумфира и в Евролига, с което оформи впечатляващ дубъл.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми той умрял ма

    1 4 Отговор
    що ми занимавате с тоз изгонен грьк

    Коментиран от #2

    21:27 13.06.2026

  • 2 хмммм

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ми той умрял ма":

    С кой да те занимават? С испанеца Стойчков или с американеца Гришо?

    21:32 13.06.2026

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