Александър Везенков и Олимпиакос си върнаха титлата в Гърция

Олимпиакос си върна шампионската титла в Гърция, след като победи големия си съперник Панатинайкос с 89:85 в решителния пети двубой от финалната серия. Срещата се проведе в зала „Стадион на мира и дружбата“, а успехът донесе на тима от Пирея нов национален трофей, предава gong.bg.

Най-резултатен за победителите беше Еван Фурние, който записа 22 точки, 3 борби и 7 асистенции. Българската звезда Александър Везенков също имаше ключова роля за триумфа, завършвайки с 19 точки, 2 борби и 2 асистенции за 34 минути на паркета.

За Панатинайкос най-добро представяне направи Василейос Толиопулос, който реализира 21 точки и добави по една борба и асистенция.

С победата Олимпиакос затвори серията при 3:2 успеха и спечели четвъртата си шампионска титла в рамките на последните пет сезона. Единственото прекъсване на доминацията на клуба дойде през кампания 2023/24, когато шампион стана Панатинайкос. По-рано през сезона тимът от Пирея триумфира и в Евролига, с което оформи впечатляващ дубъл.