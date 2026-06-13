Байерн отсече: Олисе не се продава дори за 500 милиона евро

Байерн Мюнхен е категоричен, че Майкъл Олисе няма да напусне клуба през това лято, независимо от огромния интерес към него след впечатляващия сезон, който направи. Според информация на френското издание “L’Équipe” ръководството на баварците е отхвърлило всякакви спекулации около евентуален трансфер на 24-годишния национал на Франция. Към футболиста се свързват имена като Реал Мадрид и Пари Сен Жермен, но в Байерн не желаят дори да обсъждат подобна възможност.

Олисе беше сред големите звезди на сезона, като записа 22 гола и 31 асистенции в 52 мача във всички турнири. Ако се прибавят и изявите му с националния отбор на Франция, той вече има участие в 60 попадения през кампанията.

Само преди дни крилото отбеляза хеттрик при победата на Франция с 3:0 в Лил, което допълнително засили интереса към него.

От Байерн обаче не оставят място за съмнения. Един от ръководителите на клуба е заявил пред “L’Équipe”, че дори оферта от 200 милиона евро не би променила позицията на германския шампион. Още по-категоричен е член на административния съвет на клуба, който е заявил: „Няма цена за Олисе. Той няма да бъде продаден дори за 500 милиона евро.“