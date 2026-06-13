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Шок край лагера на Иран за Мондиал 2026: Откриха труп до тренировъчната база

Шок край лагера на Иран за Мондиал 2026: Откриха труп до тренировъчната база

13 Юни, 2026 18:55 1 119 1

  • мексико-
  • тихуана-
  • убийство-
  • световно първенство

Тялото е намерено в автомобил близо до стадиона в Тихуана, полицията разследва убийство

Шок край лагера на Иран за Мондиал 2026: Откриха труп до тренировъчната база - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Тревожен инцидент разтърси лагера на националния отбор на Иран в мексиканския град Тихуана дни преди първия им мач на Световното първенство през 2026 година. Мексиканските власти са открили тяло на мъж в напреднал стадий на разлагане в джип, паркиран в близост до стадион „Калиенте“, където иранският национален отбор провежда тренировките си преди първия си мач на турнира срещу Нова Зеландия.

Според информацията тялото е било увито в черен чувал и по него са открити следи от насилие. Автомобилът е стоял на паркинг пред търговски център още от сряда, преди да привлече вниманието на разследващите.

Тихуана е сред градовете с най-високи нива на престъпност в Мексико. По официални данни през 2025 година там са регистрирани над 1200 убийства.


Мексико
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  • 1 Айляк

    8 2 Отговор
    Чобаните им правят психоатака на иранците.
    А може и някой от тях да обвинят, колко му е.
    Нищо, че трупът е разложен.

    19:01 13.06.2026

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