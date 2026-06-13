Шок край лагера на Иран за Мондиал 2026: Откриха труп до тренировъчната база

Тревожен инцидент разтърси лагера на националния отбор на Иран в мексиканския град Тихуана дни преди първия им мач на Световното първенство през 2026 година. Мексиканските власти са открили тяло на мъж в напреднал стадий на разлагане в джип, паркиран в близост до стадион „Калиенте“, където иранският национален отбор провежда тренировките си преди първия си мач на турнира срещу Нова Зеландия.

Според информацията тялото е било увито в черен чувал и по него са открити следи от насилие. Автомобилът е стоял на паркинг пред търговски център още от сряда, преди да привлече вниманието на разследващите.

Тихуана е сред градовете с най-високи нива на престъпност в Мексико. По официални данни през 2025 година там са регистрирани над 1200 убийства.