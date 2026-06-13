Тейлър Фриц продължава защитата на титлата си в Щутгарт

Шампионът от миналата година Тейлър Фриц продължава защитата на титлата си на турнира на трева в Щутгарт, след като се класира за финала на надпреварата от категория ATP 250 с награден фонд от 768 220 евро, предава БТА.

Поставеният под №2 в схемата американец надделя над Александър Бублик с 6:4, 6:4. В първия сет Фриц навакса пасив от 2:4 и стигна до обрат, а във втората част реализира решителен пробив, който му осигури победата след само 68 минути игра.

В спора за трофея той ще срещне своя сънародник Бен Шелтън, който достигна до финала след изключително драматичен успех над Иржи Лехечка с 6:7 (4), 7:6 (14), 7:6 (6).

Шелтън показа сериозен характер, като във втория сет спаси два мачбола и спечели тайбрека с 16:14, за да изравни резултата. Решителната трета част също беше изключително оспорвана и завърши с нов тайбрек, в който американецът стигна до успеха след близо три часа игра.

В момента деветият в световната ранглиста Фриц има на сметката си 10 титли от турнири на ATP. Лехечка, който е на 24 години, досега е спечелил два трофея в тура.