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Тейлър Фриц продължава защитата на титлата си в Щутгарт

Тейлър Фриц продължава защитата на титлата си в Щутгарт

13 Юни, 2026 20:47 297 0

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В спора за трофея той ще срещне своя сънародник Бен Шелтън

Тейлър Фриц продължава защитата на титлата си в Щутгарт - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шампионът от миналата година Тейлър Фриц продължава защитата на титлата си на турнира на трева в Щутгарт, след като се класира за финала на надпреварата от категория ATP 250 с награден фонд от 768 220 евро, предава БТА.

Поставеният под №2 в схемата американец надделя над Александър Бублик с 6:4, 6:4. В първия сет Фриц навакса пасив от 2:4 и стигна до обрат, а във втората част реализира решителен пробив, който му осигури победата след само 68 минути игра.

В спора за трофея той ще срещне своя сънародник Бен Шелтън, който достигна до финала след изключително драматичен успех над Иржи Лехечка с 6:7 (4), 7:6 (14), 7:6 (6).

Шелтън показа сериозен характер, като във втория сет спаси два мачбола и спечели тайбрека с 16:14, за да изравни резултата. Решителната трета част също беше изключително оспорвана и завърши с нов тайбрек, в който американецът стигна до успеха след близо три часа игра.

В момента деветият в световната ранглиста Фриц има на сметката си 10 титли от турнири на ATP. Лехечка, който е на 24 години, досега е спечелил два трофея в тура.


Германия
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