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Арсенал вади 40 милиона евро за гръцки национал

Арсенал вади 40 милиона евро за гръцки национал

13 Юни, 2026 18:27 511 0

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Звездата на белгийския ФК Брюж Христос Цолис е на крачка от трансфер

Арсенал вади 40 милиона евро за гръцки национал - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Английският шампион Арсенал работи по сериозен трансфер на гръцкия офанзивен футболист Христос Цолис от белгийския първенец Брюж. Според информация на The Athletic, „артилеристите“ са готови да платят около 40 милиона евро за крилото, като тази сума се смята за достатъчна, за да се финализира сделката. Новината е съобщена от журналиста Дейвид Орнстийн, който уточнява, че интересът към Цолис е отделен от този към Морган Роджърс от Астън Вила, тъй като клубът търси допълнително подсилване в атака.

Гръцкият национал има договор с белгийския клуб до 2029 година, като преди време бе желан и от английския Кристъл Палас. Тогава той е предпочел да остане в Брюж, където е допринесъл за спечелването на титлата в Белгия.

Наставникът на „синьо-черните“ Иван Леко коментира качествата му така: „Когато видиш бързината и скоростта му, направо се чудиш какво прави във втора лига на Германия. Пристигането му в Брюж е най-правилната стъпка, която можеше да осъществим и той, а и ние като клуб.“

През последния сезон Цолис се отличи с впечатляващи показатели – 22 гола и 29 асистенции в 52 мача, превръщайки се в ключова фигура в атаката на белгийския шампион. Той беше привлечен от Брюж през 2024 г. за около 6,5 милиона евро от германския втородивизионен клуб Фортуна Дюселдорф.


Великобритания
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