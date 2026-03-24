Новини
Спорт »
Бг футбол »
Даниел Димов: Искам да изградя устойчива визия за бъдещето на футбола в България

24 Март, 2026 20:52 378 0

  • даниел димов-
  • футбол-
  • черно море

Познавам Черно море, готов съм за следващата стъпка, заяви бившият футболист на "моряците"

Даниел Димов: Искам да изградя устойчива визия за бъдещето на футбола в България - 1
Снимка: YouTube
Бившият капитан на Черно море Даниел Димов коментира публикациите в медиите, че ще заеме ръководна позиция в клуба, като разпространи свое изказване.

"Аз съм извървял пътя в този клуб от самото начало - от детските терени, през юношеските години, до мъжкия футбол. Познавам Черно море отвътре и то не само като структура, а като място, което изгражда характери. Това е клуб, с който съм дълбоко свързан.

През последните години от кариерата си съзнателно започнах да гледам отвъд ролята си на играч, защото знаех, че искам да продължа да бъда във футбола и след края, но не и като треньор. Интересувам се активно от развитието на целия клуб, особено на детско-юношеската школа, където се полагат основите. Водил съм разговори с хората на терен относно липсите, нуждите и това какво може да бъде направено по-добре", започна Димов.

"Воден от тази мисъл, успоредно с футбола завърших бакалавърската си степен и сега, след края на кариерата си, продължавам с магистратура по спортен мениджмънт, защото вярвам, че желанието и амбицията трябва да бъдат подкрепени със знания, визия и отговорност.

За мен това не е просто следваща стъпка, това е кауза.

Подкрепата ми към Пламен Илиев е напълно естествена – той е човек, който е бил до мен през годините, в различни етапи от кариерата ми. Вярвам в лоялността, в уважението и в това, че един клуб се гради не само с решения, но и с отношения.

Убеден съм, че Черно море има силата да се развива още повече, когато има единство, диалог и обща посока. Това е отговорност, която всички ние носим - и като професионалисти, и като хора, свързани с този клуб.

Искам да изградя устойчива визия за бъдещето на футбола в България. Това е моята единствена цел, всичко друго е извадено от контекст", се казва в изказването на бившия капитан на "моряците".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове