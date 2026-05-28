Днес се решава последният участник в efbet Лига - Септември или Янтра

Септември София приема Янтра Габрово в решителен бараж за оставане/влизане в efbet Лига. Срещата на стадиона в Драгалевци е днес, 28 май, от 17:00 часа.

Домакините не успяха да си осигурят директно оцеляване в елита, след като направиха 1:1 в последния кръг с вече изпадналия Добруджа. Мачът бе много драматичен, като Бертран Фурие пропусна дузпа в края. Сега тимът на Христо Арангелов ще се опита да отърве кожата и участие във Втора лига срещу „ковачите“ от Габрово.

Янтра направи силен сезон във второто ниво на българския футбол, завършвайки на втора позиция след шампиона Дунав Русе. Отборът остави на точка зад себе си третия Фратрия, като варненци дълго време бяха считани за сериозен претендент за място в елита.

Предимството със сигурност е на страната на Септември, но Янтра няма какво да губи и ще хвърли всички сили в опит да се завърне сред майсторите след 33-годишно отсъствие.

В баража за Европа пък, който ще определи последния ни четвърти евроучастник, Лудогорец приема финалиста за Купата на България Локомотив Пловдив в петък, 29 май, от 19:00 часа