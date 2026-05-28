Левски уреди защитник от Ангола

Анголският защитник Давид Кусо ще продължи кариерата си в Левски. Поне това твърдят в неговата родина. 22-годишният футболист, който може да играе като дясно крило и вътрешен халф, става свободен агент, тъй като договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича.

Според специализирана страница за анголски футбол в X Давид Кусо е бил пред трансфер в Петро де Луанда в своята родина. Той обаче е загърбил офертата на този клуб, за да премине на "Герена".

Бранителят е юноша на Шавеш, като има период под наем в Санйоанензе. През миналия сезон Кусо изигра 30 мача във всички турнири, в които вкара пет гола и направи 3 асистенции.

Много е вероятно Давид Кусо да бъде заместник на Майкон. Очаква се бразилецът да бъде продаден.

В Португалия твърдят, че Левски има още едно ново попълнение. Става дума за бразилското крило Рейналдо. През миналия сезон той също е бил част от Шавеш, като е играл там под наем от Санта Клара.

🇦🇴David Kusso (22) is being diverted from Petro de Luanda to Levski Sofia, the Bulgarian League champions.



The player is at the end of his contract with GD Chaves and is expected to sign on a free transfer. — Angolan Football Scouting (@angolanfoot) May 27, 2026