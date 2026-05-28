Левски уреди защитник от Ангола

Анголският защитник Давид Кусо ще продължи кариерата си в Левски. Поне това твърдят в неговата родина. 22-годишният футболист, който може да играе като дясно крило и вътрешен халф, става свободен агент, тъй като договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича.
Според специализирана страница за анголски футбол в X Давид Кусо е бил пред трансфер в Петро де Луанда в своята родина. Той обаче е загърбил офертата на този клуб, за да премине на "Герена".
Бранителят е юноша на Шавеш, като има период под наем в Санйоанензе. През миналия сезон Кусо изигра 30 мача във всички турнири, в които вкара пет гола и направи 3 асистенции.
Много е вероятно Давид Кусо да бъде заместник на Майкон. Очаква се бразилецът да бъде продаден.
В Португалия твърдят, че Левски има още едно ново попълнение. Става дума за бразилското крило Рейналдо. През миналия сезон той също е бил част от Шавеш, като е играл там под наем от Санта Клара.
🇦🇴David Kusso (22) is being diverted from Petro de Luanda to Levski Sofia, the Bulgarian League champions.— Angolan Football Scouting (@angolanfoot) May 27, 2026
The player is at the end of his contract with GD Chaves and is expected to sign on a free transfer. pic.twitter.com/xQe2E2k2hj
