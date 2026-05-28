Левски уреди защитник от Ангола

28 Май, 2026 11:29 733 5

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Анголският защитник Давид Кусо ще продължи кариерата си в Левски. Поне това твърдят в неговата родина. 22-годишният футболист, който може да играе като дясно крило и вътрешен халф, става свободен агент, тъй като договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича.

Според специализирана страница за анголски футбол в X Давид Кусо е бил пред трансфер в Петро де Луанда в своята родина. Той обаче е загърбил офертата на този клуб, за да премине на "Герена".

Бранителят е юноша на Шавеш, като има период под наем в Санйоанензе. През миналия сезон Кусо изигра 30 мача във всички турнири, в които вкара пет гола и направи 3 асистенции.

Много е вероятно Давид Кусо да бъде заместник на Майкон. Очаква се бразилецът да бъде продаден.

В Португалия твърдят, че Левски има още едно ново попълнение. Става дума за бразилското крило Рейналдо. През миналия сезон той също е бил част от Шавеш, като е играл там под наем от Санта Клара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво

    5 0 Отговор
    тъмнозелените гущери са по бързи от светлозелените

    11:31 28.05.2026

  • 2 Демограф

    2 0 Отговор
    Вднага да му дават българското тескере.

    11:35 28.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трансферна политика в уефски

    0 0 Отговор
    Като свободен агент е почти без пари, иначе поне два тона банани на промоция.

    12:25 28.05.2026

  • 5 Сега

    1 0 Отговор
    1914 , ще му стане фен...

    12:28 28.05.2026

