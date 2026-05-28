Триумфът на Кристъл Палас прати девети английски отбор в Европа идния сезон

28 Май, 2026 07:59 985 1

Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кристъл Палас с триумфа си в Лигата на конференциите не просто записа нови златни страници в клубната история, но и направи нещо много голямо за футбола на Острова. През следващия сезон Англия ще има цели девет представителя в европейските клубни турнири. Кристъл Палас завърши сезона в Премиър лийг на 15-ото място, което не дава европейски излаз, но сега с победата над Райо Валекано през изминалата вечер “орлите” взеха квота за Лига Европа.

Това е и втори английски триумф в Европа, след като преди седмица Астън Вила вдигна Лига Европа. Футболът на Острова може да завърши сезона с още един голям европейски успех. Арсенал ще играе финал в Шампионската лига срещу актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен тази събота, което означава, че Англия има шанс да добави и най-престижния клубен трофей към вече спечелените отличия. За последно Манчестър Сити през 2023 г. триумфира в “турнира на богатите”, а през 2019 г. бе последният случай, в който английски отбори спечелиха всички действащи турнири на УЕФА. Тогава Ливърпул взе Шампионската лига, а Челси триумфира в Лига Европа.

Никога обаче не е имало английски требъл в турнирите на УЕФА и Арсенал сега има шанс да промени това. До 1999 г., когато европейската футболна централа организираше отново три турнира в лицето на Купата на европейските шампиони/Шампионска лига, Купата на УЕФА и Купата на носителите на купи, английският футбол така и не успя да направи подобно кулминационно изригване. Така “топчиите” подобно на Кристъл Палас не само имат шанс да стигнат до голям клубен успех, но и да направят нещо много голямо за родината на футбола.

Иначе Англия ще има пет представителя в Шампионската лига през следващата кампания. Това са Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Астън Вила, а в Лига Европа ще играят Борнемут, Съндърланд и Кристъл Палас. Брайтън пък ще бъде единственият английски представител в Лигата на конференциите. Положението бе толкова интересно, че можеше да има и шести представител в Шампионската лига от Премиър лийг, но това щеше да стане само ако Астън Вила бе завършил на петото място в шампионата. Бирмингамци обаче изпревариха Ливърпул в последните два кръга на шампионата и завършиха четвърти, което попречи на подобен зрелищен сценарий. Нещо, което всъщност се случи през този сезон, тъй като и през 2025 г. Англия имаше своите пет представители през Премиър лийг в Шампионската лига, а Тотнъм тогава завърши извън петицата и взе Лига Европа.

Така английският футбол определено върна челните си позиции в европейския футбол и продължава да е незаобиколим фактор при раздаването на медалите и квотите в международните надпревари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уефа

    2 1 Отговор
    направо пратете цялата лига
    а пък Българските шампиони по 10 предварителни кръга
    като цяло в шампионска лига играят отбори който никога не са били шампиони което е нелепо

    08:26 28.05.2026

