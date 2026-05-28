Майкон намекна, че се разделя с Левски - бразилецът със силни думи

Eдин от основните футболисти на Левски - Майкон, намекна, че се разделя с клуба. 26-годишният бразилец публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона - нулевото равенство с ЦСКА 1948. Почти сигурно Майкон ще бъде продаден за солидна сума.

"Последен мач в efbet Лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това!", написа още Майкон в социалната мрежа Instagram.

Левият защитник изпрати силен сезон за Левски - вкара 5 гола и направи 7 асистенции в 42 мача във всички турнири.