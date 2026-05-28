Новини
Спорт »
Бг футбол »
Майкон намекна, че се разделя с Левски - бразилецът със силни думи

Майкон намекна, че се разделя с Левски - бразилецът със силни думи

28 Май, 2026 10:30 585 2

  • левски-
  • майкон-
  • футбол

Последен мач в efbet Лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година

Майкон намекна, че се разделя с Левски - бразилецът със силни думи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Eдин от основните футболисти на Левски - Майкон, намекна, че се разделя с клуба. 26-годишният бразилец публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона - нулевото равенство с ЦСКА 1948. Почти сигурно Майкон ще бъде продаден за солидна сума.

"Последен мач в efbet Лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това!", написа още Майкон в социалната мрежа Instagram.

Левият защитник изпрати силен сезон за Левски - вкара 5 гола и направи 7 асистенции в 42 мача във всички турнири.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чики-Рики

    0 2 Отговор
    Отбор за един сезон! Плъховете напускат ,, кораба на мечтите,,!

    Коментиран от #2

    10:58 28.05.2026

  • 2 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чики-Рики":

    МЕНТЕТО е на армията, доведения Литекс, който играе с лиценза на Етрополе!

    11:03 28.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове