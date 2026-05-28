Опитен халф е приключил с Левски

Опитният халф Карлос Охене е приключил с Левски. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на агенцията, която го представлява.

Охене пристигна на „Герена“ преди 2.5 години от Хебър Пазарджик. У нас той е играл още за Берое, Царско село и ЦСКА 1948.

„Днес отбелязваме края на един важен етап от пътя на Карлос Охене с Левски София.

Горд съм да видя начина, по който Карлос посрещаше всяко предизвикателство през този период с усмивка, увереност и устойчивост - винаги на висота.

Сега, повече от всякога, си готов за новите възможности и предизвикателства, които предстоят!“, написаха от агенцията на футболиста.