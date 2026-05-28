Трагедия: Мечка нападна и разкъса ръката на шеф в БФС (ВИДЕО)

28 Май, 2026 10:13 2 131 30

  • георги бижев-
  • бфс-
  • мечка-
  • футбол-
  • зонален съвет на бфс велико търново-
  • инцидент

Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии и световните агенции

Трагедия: Мечка нападна и разкъса ръката на шеф в БФС (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Български турист беше нападнат от мечка край язовир „Видрару“ в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътувал, хвърляли храна на дивото животно. Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии и световните агенции, съобщава NOVA.

На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния мъж.

Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.

При атаката мечката ухапала мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той е успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана. Наложила се е спешна операция, а към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекарите да установят какви са трайните поражения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инстанткарма

    21 5 Отговор
    В къщурката на Гонзо е пълно с крадливи паразити.

    10:16 28.05.2026

  • 2 честен ционист

    16 14 Отговор
    Ганчо гледал из социалките как го прави руснака и той се мъчел да копира как се храни от ръка медведицата. Разликата между румънските и руските кафеви мечки, е че руските не ги пазят всякакви НПО-та и като не слушат ядат пердаха.

    10:16 28.05.2026

  • 3 Дарвин за Бижев!

    6 3 Отговор
    И два скункса за баланс

    10:17 28.05.2026

  • 4 Уеуе, мауе!

    4 4 Отговор
    Бре, неблагодарна меца! Хем получила храна, хем ухапала ръката, която току що я е нахранила!
    Да не би пък да е искала да му каже: "Даде ми храната, а сега изчезвай оттук, защото имам малко меченце и не искам непознати вблизост до него!"

    10:17 28.05.2026

  • 5 Обективен

    35 0 Отговор
    Това,че е шеф в БФС не значи ,че е много умен.То си е проличало

    Коментиран от #17

    10:20 28.05.2026

  • 6 Амии, само мога да кажа, кефф бате,

    12 0 Отговор
    скъсахме се да си постваме, стойте далеч от мечките, далеч от мечки с малки, като казвам далеч, да разбирани Вие на този рът, мечката на другия рът и по между Ви Един Километър Дистанция.

    10:20 28.05.2026

  • 7 Даже румънската мечка знае песента

    13 1 Отговор
    РУК за БФС

    10:20 28.05.2026

  • 8 дивите хищници нямат разум

    6 0 Отговор
    ходел да я храни . но е ясно че хищникът не е бил разярен . в агресия може да разкъсва 4-5 човека , крава , стадо овце , и коне . то е ясно . затова им направиха резерват . и забраниха да се ходи в резерватите . ама кат си бфс бос и кой може да те глоби . никой . сега плачкат кат за петроханските будиси . инцидент . ако има застраховка от ПСС ще го спасят и в болницата с хеликоптер и спартан .

    10:21 28.05.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    МЕЧКАТА Я ДРАЗНЕХА С ВТОРОТО ПАРЧЕ ХРАНА
    ВМЕСТО ДА И ГО ДАДАТ
    И ТЯ ПОСЕГНА ДА СИ ГО ВЗЕМЕ - НЕ Е ВИНОВНА
    .......ИМА ВИДЕО
    .......
    А ЗА КАДРИТЕ ОТ БФС ? - ТЕ СА СИ РОДЕНИ С ТОПКИ НА ГЛАВИТЕ:)

    10:21 28.05.2026

  • 10 Исторически парк

    5 1 Отговор
    МЕЧКАТА Е ПРИЛОЖИЛА КРУМОВИТЕ ЗАКОНИ!

    10:22 28.05.2026

  • 11 Напомням за пореден и последен път❗️😝🤣

    10 0 Отговор
    В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:
    ∙ да се движат по възможност на групи;
    ∙ да издават шум по време на придвижване;
    ∙ да не оставят хранителни отпадъци;
    ∙ да избягват отклоняване от маркираните маршрути;
    ∙ при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.

    Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено.

    При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.

    До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.

    При среща с мечка човек няма какво да се обяснява на мечката, безполезно е, само в случай че има хора на близко разстояние, трябва да се говори с равен тон,
    Спрей срещу Мечки би бил евентуално средство когато конфронтация е неизбежна, зареден тел. също е задължителен в планината.
    И последно 😝, но не на последно място, ако сте в район с мечки и с куче, дръжте кучето на Повод иначе, домашният любимец може да Ви докара Мецана на една ръка разстояние❗️😝🤣😂😁🤣😂

    10:27 28.05.2026

  • 12 Не Дърпай !

    4 2 Отговор
    Дявола !

    За Опашката !

    10:28 28.05.2026

  • 13 Тези Мечки !

    3 0 Отговор
    Едва ли са Вегетарианци !

    10:33 28.05.2026

  • 14 Лошо

    6 1 Отговор
    Човешката глупост край няма. Докато животните се борят за храната си, опазването на малките и продължаване на вида си “човека” се забавлява с тях. Най-големия вредител и опасен вид който ще изчезне един ден. Тогава ще има рай.

    10:34 28.05.2026

  • 15 Има едно правило, което гласи:

    8 0 Отговор
    Умните Човеци се учат от книгите, тоест от опитът и историята на хората преди тях.

    Глупавите хора се учат от, Опит, Грешка последователности, в Рискови ситуации и активности това коства човешки живот или човешки животи.

    Коментиран от #21

    10:36 28.05.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 3 Отговор
    На видео, което тук го няма, но по много други сайтове го има,
    се вижда, че има знаци, забраняващи храненето на ТОЧНО МЕЧКИТЕ.
    Но тези от БФС, начело с неграмотния Гонзо, не обичат законите и правилата...

    10:36 28.05.2026

  • 17 Сила

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Обективен":

    Само гледай и слушай записа от телефона на тоя примат !!! Със спътника му в колата , на какъв неразбираем диалект говорят , хилят се и дразнят мечка С МАЛКО МЕЧЕ !!!???!!!
    От колата зад тях им свиркат и викат да си затворят прозореца , но двата примата продължават да дразнят животните и да им хвърлят хляб !?!
    На финала щяха да сгазят малкото мече ....
    Няма такива диви и неграмотно примати !!!!

    Коментиран от #28

    10:40 28.05.2026

  • 18 Аааааа

    6 1 Отговор
    Малко му е било. Ръчичките на спътниците му да изтръгне за урок. Да знаят Ганювците, уважение към животните и тяхните видове.

    10:41 28.05.2026

  • 19 Факт

    3 1 Отговор
    Само така...щото тук ги мислят за плюшени играчки

    10:45 28.05.2026

  • 20 Трагедия?

    8 2 Отговор
    Жалко, че не е откъснала празната му кратуна. Тогава щеше да питат….имаше ли Гюро глава или нямаше?

    10:47 28.05.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Има едно правило, което гласи:":

    Има много варианти, но една от древните мисли с неизвестен автор гласи:
    Глупаците се учат от своите грешки, а мъдрите - от грешките на другите...

    10:47 28.05.2026

  • 22 жОрналистика

    6 1 Отговор
    Жалкари. Каква трагедия, какви пет лева? Амебата е решила подигравка да си прави а вие жертва я изкарвате. Докато животните гладуват, приматите ти дразнят с храна.

    10:50 28.05.2026

  • 23 Вижте ги

    7 1 Отговор
    Ей такива та паци дишат въздуха без смисъл.

    10:52 28.05.2026

  • 24 Селски

    2 1 Отговор
    галош…

    10:56 28.05.2026

  • 25 Трол

    2 1 Отговор
    Пак да хранят мечките следващия път.

    11:01 28.05.2026

  • 26 Учен

    1 1 Отговор
    Гонзо поне е осмокласник,тия са у първи клас.

    11:10 28.05.2026

  • 27 Изгледах Видеото, затова не се

    1 1 Отговор
    хранят диви животни, хищници и още нещо, тук (във видеото) Мечката е спокойна взима храната но в момента в който от втората кола, се чува изсвирване, (силен звук), мечката става Агресивна и напада този който е близко❗️😁

    Това е, рискът при среща с мечка е за Вас, който или които сте в непосредствена близост с Мечката, Мечка с малки, Рискът е за Вас❗️

    11:12 28.05.2026

  • 28 ГЛЕДАХ ВИДЕОТО

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Точно тъпаците зад тях, които свиркаха на мечката, са виновни! ОЛИГ0ФРЕНИ!

    11:18 28.05.2026

  • 29 Дзак

    0 1 Отговор
    Доверието се изгражда дълго!

    11:18 28.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

