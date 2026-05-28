Бранител на ЦСКА с тежка контузия

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова е аут за дълго време от игра заради контузия. Той беше освободен от лагера на националния отбор на Косово. Травмата е получена по време на дербито срещу Лудогорец в понеделник, пише Klan Kosova.
Днес (27 май) Делова премина обстойни медицински прегледи при лекарския щаб на националния отбор. Диагнозата е "фрактура на стъпалотo".
Периодът за възстановяване ще бъде значително по-дълъг от продължителността на подготвителния лагер. Това наложи неговото освобождаване от състава, допълва gazeta panorama. Сайтът не се наема с прогноза за възстановителния срок за Делова.
Освен принудителната смяна на Лумбард, националният отбор на Косово ще трябва да се справя и без още един ключов играч. По лични причини към лагера няма да се присъедини и Едон Жегрова, играещ в италианския колос Ювентус.
🇽🇰🤕Injury update— Kosovar Talents (@Kosovartalents) May 27, 2026
Lumbardh Dellova was injured during training with CSKA Sofia and will miss the 🇽🇰 camp.
Edon Zhegrova will also miss the camp due to personal reasons.@FFK_KS have called up Betim Fazliji / 27 y/o CDM, 🇨🇭St.Gallen) for the first time since October 2023! pic.twitter.com/NcHTgqrhUV
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА