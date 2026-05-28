Бранител на ЦСКА с тежка контузия

28 Май, 2026 08:59 540 0

Лумбард Делова получи фрактура на стъпалото в битката с Лудогорец

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова е аут за дълго време от игра заради контузия. Той беше освободен от лагера на националния отбор на Косово. Травмата е получена по време на дербито срещу Лудогорец в понеделник, пише Klan Kosova.

Днес (27 май) Делова премина обстойни медицински прегледи при лекарския щаб на националния отбор. Диагнозата е "фрактура на стъпалотo".

Периодът за възстановяване ще бъде значително по-дълъг от продължителността на подготвителния лагер. Това наложи неговото освобождаване от състава, допълва gazeta panorama. Сайтът не се наема с прогноза за възстановителния срок за Делова.

Освен принудителната смяна на Лумбард, националният отбор на Косово ще трябва да се справя и без още един ключов играч. По лични причини към лагера няма да се присъедини и Едон Жегрова, играещ в италианския колос Ювентус.


