Сангаре се завръща за решаващата фаза, Валери Божинов нападна Веласкес

Левски може да разчита на Мустафа Сангаре в най-важната част от сезона. Нападателят прави сериозен напредък във възстановяването си и е все по-близо до завръщане на терена.



Малиецът вече премина нов етап от лечението си, след като му бяха свалени конците от операцията в коляното. Това е знак, че възстановяването върви по план.



Сангаре се контузи при победата с 4:3 над Локомотив София и претърпя хирургична интервенция на 6 март. Оттогава той е извън игра и не участва в тренировките на "сините".



Очаква се нападателят скоро да поднови занимания, като първоначално ще тренира по индивидуална програма.



Прогнозите сочат, че Сангаре ще бъде на разположение за втория дял от плейофите, когато ще се решава битката за титлата. Не е изключено той да се завърне и по-рано, но със сигурност целта е да бъде готов за финалните мачове на сезона, съобщава "Мач Телеграф".



Бившият нападател на Левски Валери Божинов отправи сериозни критики към старши треньора Хулио Веласкес за избора на състав и тактиката в мачовете срещу Лудогорец.



"Не разбирам защо Левски не игра с нападател. Не може да отидеш в Разград за равенство. Аз съм Левски - от кой да се притеснявам?", заяви Божинов пред BTV.



Той подчерта, че за него е по-важно отборът да показва характер и стил, дори и да губи.



"Ако падам, но съм ги надиграл - ще го приема. Но да махнеш ДНК-то на Левски и да се страхуваш - това не го разбирам", добави бившият национал.



Божинов засегна и по-широката тема за развитието на клуба.



"Да, хубаво е да станем шампиони, но след това какво? Трябва база, стадион и силна школа. Първо трябва да си оправиш къщата", коментира той.



Въпреки критиките си, Божинов изрази надежда Левски да стигне до титлата и това да доведе до по-сериозни инвестиции.



"Надявам се със спечелването на титлата да влязат сериозни спонсори. Само от Левски зависи дали ще стане шампион", завърши той.

