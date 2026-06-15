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Един златен и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

Един златен и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

15 Юни, 2026 15:17 513 0

  • боксов турнир-
  • „мирослав петрович“-
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  • шампион-
  • антонио боцев-
  • бокс

Антонио Боцев стана шампион

Един златен и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово - 1
Снимка: БФ Бокс
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България спечели златен и два сребърни медала от международния боксов турнир „Мирослав Петрович“.

Шестото издание на надпреварата се проведе тази седмица в Куманово, Северна Македония.

Шампион стана Антонио Боцев. Той спечели златото в категория до 80 килограма и бе отличен с купата за най-добър боксьор при младежите на турнира.

Със сребърни отличия се поздравиха Максим Михайлов (60 кг) и Симеон Спасов (70 кг). Отборът бе воден от старши треньора Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов.


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