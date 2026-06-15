Един златен и два сребърни медала за боксьорите ни в Куманово

България спечели златен и два сребърни медала от международния боксов турнир „Мирослав Петрович“.

Шестото издание на надпреварата се проведе тази седмица в Куманово, Северна Македония.

Шампион стана Антонио Боцев. Той спечели златото в категория до 80 килограма и бе отличен с купата за най-добър боксьор при младежите на турнира.

Със сребърни отличия се поздравиха Максим Михайлов (60 кг) и Симеон Спасов (70 кг). Отборът бе воден от старши треньора Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов.