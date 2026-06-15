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Селекционерът на Испания: Ламин Ямал е здрав, но няма да започне срещу Кабо Верде

Селекционерът на Испания: Ламин Ямал е здрав, но няма да започне срещу Кабо Верде

15 Юни, 2026 14:00 653 0

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Двубоят е тази вечер от 19:00 часа българско време в Атланта

Селекционерът на Испания: Ламин Ямал е здрав, но няма да започне срещу Кабо Верде - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте потвърди, че звездата на тима Ламин Ямал няма да бъде титуляр в първия мач на „ла фурия роха“ на Световното първенство срещу дебютанта Кабо Верде. Двубоят е тази вечер от 19:00 часа българско време в Атланта, а решението идва въпреки че 18-годишният талант вече е напълно възстановен от контузиите в бедрото и аддукторите, които го извадиха от игра от април насам.

„Добрата новина е, че Ламин е здрав. Той премина възстановителна програма и е в добра кондиция, вече тренира нормално, както и другите двама, които имаха контузии. Те са на разположение, но няма да започнат в титулярния състав. Ще изчакаме да видим как се развива срещата и ще вземем решение дали да влязат и да помогнат, ако имаме нужда. Смятам, че това е най-правилното с оглед на ситуацията“, заяви Де ла Фуенте.

Селекционерът на Испания: Ламин Ямал е здрав, но няма да започне срещу Кабо Верде

Той подчерта, че същият подход важи и за Нико Уилямс и Виктор Муньос, които също се възстановяваха от травми и тренират пълноценно, но няма да бъдат рискувани от първата минута.

Наставникът предупреди, че Испания трябва да подходи с максимално внимание към Кабо Верде, който дебютира на световни финали. „Това ще бъде първи мач за Кабо Верде на световни финали, така че не знаем какво точно да очакваме. Наясно сме, че те са добре структуриран тактически отбор с много здрави, мощни и бързи футболисти. Очаквам от тях да бъдат една от приятните изненади на турнира и затова ние трябва да подходим много внимателно и да покажем най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ни е лесно, дори да стигнем до победата“, каза още Де ла Фуенте.


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