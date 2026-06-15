Шумен се подготвя за третото издание на комедийния фестивал „Тодор Колев“

26 до 30 юни 2026 г. родният град на Тодор Колев - Шумен - ще посрещне третото издание на Комедийния театрален фестивал „Тодор Колев“ – събитие, което вече се утвърди като един от най-ярките театрални форуми в културния календар на страната.

В продължение на пет дни сцените на ДКТ „Васил Друмев“, Младежкия дом, Летния театър и градските пространства на Шумен ще съберат едни от най-добрите комедийни спектакли, водещи театри, млади артисти, режисьори и публика от цялата страна, съобщават организаторите.

Театрален маратон с едни от най-силните заглавия в страната

Фестивалът ще бъде открит на 26 юни с две представления още в първата вечер – „Живи и здрави... по документи“ на ДТ „Йордан Йовков“ – Добрич и „Дами канят“ на ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

В следващите дни зрителите ще могат да гледат спектакли на държавни театри, независими формации и студенти от НАТФИЗ, сред които „Милионерът“, „Причини да бъдеш щастлив“, „Параноя под наем“, „Мухи без глави“, „Трима крале“, както и редица дипломни и студентски продукции.

Сред безспорните акценти в програмата е спектакълът „Майка Кураж и нейните деца“ на Сатиричния театър „Алеко Константинов“. Постановката е носител на престижните награди „Икар“ и „Аскеер“ за главна женска роля на Албена Павлова и рядко гостува извън София заради сложната си техническа реализация.

Особен интерес предизвиква и спектакълът „Дами канят“, който успешно пренася култовото филмово заглавие на театралната сцена и се радва на изключителен зрителски интерес в страната.

Фестивал в градските пространства

Комедийният фестивал „Тодор Колев“ отдавна не е само театрална програма.

На 27 и 28 юни пространството пред театъра ще се превърне в артистична зона на открито. Четирима карикатуристи от различни държави ще рисуват безплатни карикатури за всички желаещи, превръщайки центъра на Шумен в място за срещи, усмивки и творчество.

На 30 юни един от най-разпознаваемите улични артисти в България – Иво Игнатов – Кени, ще проведе ателие по улична клоунада. След няколкодневна работа участниците ще представят свои етюди пред публика в градска среда и ще покажат силата на физическата комедия и живия контакт с хората.

Концерт

Финалът на фестивала ще бъде поставен с концерт на група „Джанго Зе“ на 30 юни от 20:30 часа пред театъра.

Специалната музикална програма е посветена на творчеството на Тодор Колев и ще върне към живот едни от най-обичаните песни на големия артист, актьор и шоумен, чието име носи фестивалът.

Среща между поколенията

Една от отличителните черти на фестивала е срещата между утвърдени професионалисти и млади театрални творци.

Тази година в програмата са включени четири студентски спектакъла, а режисьорската борса ще даде възможност на млади куклени режисьори да представят своите проекти пред директори на театри, продуценти и професионалисти от сценичните изкуства.

Председател на журито на фестивала тази година е актрисата и дъщеря на Тодор Колев - Албена Колева, а членове са режисьорът Благой Бойчев и театроведът и режисьор Диа Мантова.

От 26 до 30 юни Шумен отново ще бъде мястото, където театърът среща смеха, а публиката – едни от най-добрите артисти в България.

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Организатор на фестивала е Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, в партньорство с „Недеков Арт“ ООД и подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен, Алкомет АД и Теси ООД.