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Нападател на левски бе разтърсен от семейна трагедия

Нападател на левски бе разтърсен от семейна трагедия

15 Юни, 2026 13:28 694 2

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  • футбол

Мустафа Сангаре обяви в социалните мрежи, че е загубил баща си

Нападател на левски бе разтърсен от семейна трагедия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре бе разтърсен от семейна трагедия. Той обяви в социалните мрежи, че е загубил баща си. В момента мощният таран се възстановява от мускулна контузия, която получи при победата с 2:0 над ЦСКА в края на сезона.

Сангаре бе преследван от травми през отминалия шампионат и това бе причината по спешност да бъде привлечен хърватинът Марко Дуганджич. Именно той вкара и шампионския гол при победата с 1:0 над ЦСКА 1948.

Очаква се Мустафа да бъде на разположение на Хулио Веласкес за първите двубои от кампанията. Както е известно, сините започват в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачовете от него са на 7/8 и 14/15 юли. Жребият за тази фаза ще бъде утре. През миналата кампания Сангаре вкара 1 гол в Лига Европа – в реванша срещу Апоел Беер Шева.


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  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 2 Отговор
    Паднал е от дървото, докато бере банани...

    Коментиран от #2

    13:45 15.06.2026

  • 2 Умрял е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    от кеф, докато си му ял банана 100%.

    14:21 15.06.2026

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