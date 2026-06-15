Нападател на левски бе разтърсен от семейна трагедия

Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре бе разтърсен от семейна трагедия. Той обяви в социалните мрежи, че е загубил баща си. В момента мощният таран се възстановява от мускулна контузия, която получи при победата с 2:0 над ЦСКА в края на сезона.

Сангаре бе преследван от травми през отминалия шампионат и това бе причината по спешност да бъде привлечен хърватинът Марко Дуганджич. Именно той вкара и шампионския гол при победата с 1:0 над ЦСКА 1948.

Очаква се Мустафа да бъде на разположение на Хулио Веласкес за първите двубои от кампанията. Както е известно, сините започват в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачовете от него са на 7/8 и 14/15 юли. Жребият за тази фаза ще бъде утре. През миналата кампания Сангаре вкара 1 гол в Лига Европа – в реванша срещу Апоел Беер Шева.