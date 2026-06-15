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Героят на Австралия: Нестори Иранкунда – от бежански лагер до гол на Мондиал 2026

Героят на Австралия: Нестори Иранкунда – от бежански лагер до гол на Мондиал 2026

15 Юни, 2026 15:00 647 0

  • нестори иранкунда-
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  • мондиал 2026

Нереално е, сбъдната мечта

Героят на Австралия: Нестори Иранкунда – от бежански лагер до гол на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Нестори Иранкунда се превърна в новото лице на австралийския футбол, след като отбеляза исторически гол при сензационната победа на „кенгурата“ над Турция на Мондиал 2026. С попадението си 20-годишният играч на Уотфорд стана най-младият голмайстор на Австралия на световно първенство, а историята му е толкова впечатляваща, колкото и постижението на терена.

„Нереално е, сбъдната мечта“, каза Иранкунда след мача – думи, които носят тежестта на едно необикновено пътешествие. Роден през 2006 г. в бежански лагер в Танзания, той и семейството му бягат от гражданската война в Бурунди. Австралия се превръща в техния нов дом, а футболът – в спасение и шанс за бъдеще. Именно там Нестори открива таланта си, който по-късно го отвежда в Аделаида Юнайтед, където записва 16 гола и осем асистенции.

Героят на Австралия: Нестори Иранкунда – от бежански лагер до гол на Мондиал 2026

През 2024 г. Иранкунда преминава в Байерн Мюнхен, но липсата на игрови минути заплашва мечтата му да играе на световно първенство. След престой под наем в Грасхопър той взема трудно, но решително решение – трансфер в Уотфорд, за да получи шанс за развитие. „Беше трудно решение, но най-голямата ми цел е да играя на световното първенство. Мондиал 2026 е зад ъгъла и трябва да играя“, признава той. В Англия Иранкунда записва 42 мача, четири гола и пет асистенции – достатъчно, за да заслужи повиквателна за националния тим.

На световната сцена той не просто дебютира – той блесна. Голът му срещу Турция бе последван от празнуване в стил Тим Кейхил, неговия най-голям идол. „Тими Кейхил е най-великото ми вдъхновение. Ако вкарам гол, исках да направя същото“, обясни младият талант.

Героят на Австралия: Нестори Иранкунда – от бежански лагер до гол на Мондиал 2026

Бившият селекционер на Австралия и настоящ мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу също не спести похвали: „Огромен момент. Понякога на световните първенства са ви нужни само няколко седмици и целият ви свят може да се промени. Да се надяваме, че това е началото за него“.

Историята на Иранкунда е пример за това как футболът може да промени съдби – от бежански лагер до гол на най-голямата сцена в света. А за Австралия той вече е повече от талант – той е символ на надежда и ново начало.


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