Новини
Спорт »
Световен футбол »
Върджил ван Дайк: Почивките за хидратация развалят ритъма на футболните мачове

Върджил ван Дайк: Почивките за хидратация развалят ритъма на футболните мачове

15 Юни, 2026 16:28 716 4

  • световното първенство по футбол-
  • двубои-
  • играчи-
  • фенове-
  • нови правила-
  • хидратация-
  • фифа-
  • полувреме-
  • ливърпул-
  • върджил ван дайк

Капитанът на Нидерландия изрази недоволство от новите правила на ФИФА по време на Мондиал 2026

Върджил ван Дайк: Почивките за хидратация развалят ритъма на футболните мачове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол донесе със себе си не само зрелищни двубои, но и нововъведения, които предизвикаха бурни реакции сред играчи и фенове. Едно от най-обсъжданите нови правила са задължителните паузи за хидратация, въведени от ФИФА. По средата на всяко полувреме, играта спира за три минути, за да могат футболистите да се освежат и да получат тактически напътствия от своите треньори.

Капитанът на нидерландския национален отбор и звезда на Ливърпул, Върджил ван Дайк, не скри разочарованието си от тези прекъсвания. След като бе избран за Играч на мача в срещата срещу Япония, той сподели откровено мнението си: "Гледах почти всички срещи и честно казано, не съм фен на тези паузи за хидратация, особено когато по телевизията веднага тръгват реклами. За зрителите това не е никак приятно изживяване. Разбирам нуждата от почивка при екстремни температури, но според мен трябва да се преценява индивидуално за всеки мач. Мисля, че вече казах достатъчно по темата...", заяви защитникът с характерната си откровеност.

Докато официалната цел на тези прекъсвания е да се гарантира здравето и безопасността на играчите, телевизионните оператори не пропускат възможността да ги използват за излъчване на реклами. Това допълнително дразни както футболистите, така и милионите фенове пред екраните, които жадуват за непрекъснато футболно зрелище.

Въпросът дали паузите за хидратация са наистина необходими във всеки мач остава отворен. Докато в горещите дни те могат да се окажат спасителни, в по-умерени условия изглеждат излишни и дори досадни. Ясно е, че ФИФА ще трябва да намери златната среда между грижата за спортистите и удоволствието на зрителите.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютно точно

    9 0 Отговор
    Това е страшна тъпотия

    16:31 15.06.2026

  • 2 Василеску

    9 0 Отговор
    Абсолютно верно. Все едно биатлонист да спре за чай.

    16:40 15.06.2026

  • 3 Но пък

    3 0 Отговор
    пълнят бюджета на на телевизиите.

    17:14 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове