Италианският премиер Джорджа Мелони прие японската си колежка Санае Такаичи в римския дворец „Вила Дория Памфили“, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. След срещата двете лидерки потвърдиха стремежа си към задълбочаване на стратегическото партньорство между Италия и Япония и обсъдиха редица международни въпроси, предава БТА.

Мелони определи Такаичи като свой приятел и подчерта отличното състояние на двустранните отношения. Двете приветстваха постигнатото споразумение между САЩ и Иран, което има за цел да сложи край на войната в Близкия изток, като отбелязаха значението му за регионалната и глобалната стабилност.

По отношение на Близкия изток Мелони подчерта, че свободното корабоплаване и отварянето на Ормузкия проток са от ключово значение за международната търговия и енергийните доставки.

Лидерките засегнаха и войната в Украйна, като осъдиха руските удари срещу религиозни и културни обекти. Италианският премиер заяви, че атаките показват готовността на Москва да поразява символи с историческо и духовно значение, и потвърди подкрепата на Рим за Киев.

Мелони отбеляза, че войната в Украйна и усилията за постигане на мир ще бъдат сред водещите теми на предстоящата среща на върха на Г-7, за която двете премиерки ще отпътуват след разговорите в Рим.

В рамките на срещата Италия и Япония се ангажираха да разширят сътрудничеството си в областта на високите технологии, включително производството на полупроводници, космическите изследвания и икономическата сигурност. Обсъдени бяха и мерки за укрепване на веригите за доставки на стратегически суровини и намаляване на зависимостта от външни доставчици.

По въпросите на сигурността Мелони и Такаичи подчертаха, че сигурността в евроатлантическия и Индо-тихоокеанския регион е взаимно свързана. Те обсъдиха и ускоряването на работата по съвместния проект на Италия, Япония и Великобритания за разработване на изтребител от ново поколение.

Срещата се провежда в година, в която Италия и Япония отбелязват 160 години дипломатически отношения, а двете страни демонстрират амбиция за по-тясно сътрудничество както в икономическата, така и в стратегическата сфера.