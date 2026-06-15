Италианският премиер Джорджа Мелони прие японската си колежка Санае Такаичи в римския дворец „Вила Дория Памфили“, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. След срещата двете лидерки потвърдиха стремежа си към задълбочаване на стратегическото партньорство между Италия и Япония и обсъдиха редица международни въпроси, предава БТА.
Мелони определи Такаичи като свой приятел и подчерта отличното състояние на двустранните отношения. Двете приветстваха постигнатото споразумение между САЩ и Иран, което има за цел да сложи край на войната в Близкия изток, като отбелязаха значението му за регионалната и глобалната стабилност.
По отношение на Близкия изток Мелони подчерта, че свободното корабоплаване и отварянето на Ормузкия проток са от ключово значение за международната търговия и енергийните доставки.
Лидерките засегнаха и войната в Украйна, като осъдиха руските удари срещу религиозни и културни обекти. Италианският премиер заяви, че атаките показват готовността на Москва да поразява символи с историческо и духовно значение, и потвърди подкрепата на Рим за Киев.
Мелони отбеляза, че войната в Украйна и усилията за постигане на мир ще бъдат сред водещите теми на предстоящата среща на върха на Г-7, за която двете премиерки ще отпътуват след разговорите в Рим.
В рамките на срещата Италия и Япония се ангажираха да разширят сътрудничеството си в областта на високите технологии, включително производството на полупроводници, космическите изследвания и икономическата сигурност. Обсъдени бяха и мерки за укрепване на веригите за доставки на стратегически суровини и намаляване на зависимостта от външни доставчици.
По въпросите на сигурността Мелони и Такаичи подчертаха, че сигурността в евроатлантическия и Индо-тихоокеанския регион е взаимно свързана. Те обсъдиха и ускоряването на работата по съвместния проект на Италия, Япония и Великобритания за разработване на изтребител от ново поколение.
Срещата се провежда в година, в която Италия и Япония отбелязват 160 години дипломатически отношения, а двете страни демонстрират амбиция за по-тясно сътрудничество както в икономическата, така и в стратегическата сфера.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази джапанка
16:26 15.06.2026
2 Сталин
16:28 15.06.2026
3 ЗИЛ 117
16:29 15.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
Друго не ни трябва да знаем за това същество!
16:39 15.06.2026
7 Некви случайници
16:48 15.06.2026
8 Механик
Коментиран от #10
16:55 15.06.2026
9 Както винаги
17:24 15.06.2026
10 ганю
До коментар #8 от "Механик":да няма трети крак, а не ръка
за мустаци да не коментирам
на самурай прилича
Коментиран от #11
17:24 15.06.2026
11 Ламата от Коиловци
До коментар #10 от "ганю":Ша да е господаря Яго от филма Шогун. На рунтавост го докарва. И на лош поглед.
17:40 15.06.2026