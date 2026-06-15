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Мелони прие японската си колежка Санае Такаичи в римския дворец „Вила Дория Памфили“

Мелони прие японската си колежка Санае Такаичи в римския дворец „Вила Дория Памфили“

15 Юни, 2026 16:25 748 11

  • италия-
  • санае такаичи-
  • римски дворец-
  • вила дория памфили-
  • япония

Двете лидерки обсъдиха сигурността, енергийните доставки, Украйна и развитието на съвместни технологични проекти

Мелони прие японската си колежка Санае Такаичи в римския дворец „Вила Дория Памфили“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони прие японската си колежка Санае Такаичи в римския дворец „Вила Дория Памфили“, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. След срещата двете лидерки потвърдиха стремежа си към задълбочаване на стратегическото партньорство между Италия и Япония и обсъдиха редица международни въпроси, предава БТА.

Мелони определи Такаичи като свой приятел и подчерта отличното състояние на двустранните отношения. Двете приветстваха постигнатото споразумение между САЩ и Иран, което има за цел да сложи край на войната в Близкия изток, като отбелязаха значението му за регионалната и глобалната стабилност.

По отношение на Близкия изток Мелони подчерта, че свободното корабоплаване и отварянето на Ормузкия проток са от ключово значение за международната търговия и енергийните доставки.

Лидерките засегнаха и войната в Украйна, като осъдиха руските удари срещу религиозни и културни обекти. Италианският премиер заяви, че атаките показват готовността на Москва да поразява символи с историческо и духовно значение, и потвърди подкрепата на Рим за Киев.

Мелони отбеляза, че войната в Украйна и усилията за постигане на мир ще бъдат сред водещите теми на предстоящата среща на върха на Г-7, за която двете премиерки ще отпътуват след разговорите в Рим.

В рамките на срещата Италия и Япония се ангажираха да разширят сътрудничеството си в областта на високите технологии, включително производството на полупроводници, космическите изследвания и икономическата сигурност. Обсъдени бяха и мерки за укрепване на веригите за доставки на стратегически суровини и намаляване на зависимостта от външни доставчици.

По въпросите на сигурността Мелони и Такаичи подчертаха, че сигурността в евроатлантическия и Индо-тихоокеанския регион е взаимно свързана. Те обсъдиха и ускоряването на работата по съвместния проект на Италия, Япония и Великобритания за разработване на изтребител от ново поколение.

Срещата се провежда в година, в която Италия и Япония отбелязват 160 години дипломатически отношения, а двете страни демонстрират амбиция за по-тясно сътрудничество както в икономическата, така и в стратегическата сфера.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази джапанка

    7 5 Отговор
    да не със синдром на даун?

    16:26 15.06.2026

  • 2 Сталин

    9 6 Отговор
    Две патки обсъдили нещо

    16:28 15.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    8 3 Отговор
    Към края на месеца константиновка ще стане град без стратегическа стойност за уркуууппиттее44етата

    16:29 15.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    8 3 Отговор
    Този японски жена-мъж като беше в краврник поднесе цвета на паметника на пилота пуснал атомните бомби през ВСВ!
    Друго не ни трябва да знаем за това същество!

    16:39 15.06.2026

  • 7 Некви случайници

    6 4 Отговор
    и некадърници взаимно се потупват по рамото и се мислят за много умни!

    16:48 15.06.2026

  • 8 Механик

    5 2 Отговор
    Японките са много красиви и фини жени. Това на снимката некой ШОГУН ли е?

    Коментиран от #10

    16:55 15.06.2026

  • 9 Както винаги

    1 0 Отговор
    Ударили са по едно саке и са обсъдили политиката.

    17:24 15.06.2026

  • 10 ганю

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    да няма трети крак, а не ръка
    за мустаци да не коментирам
    на самурай прилича

    Коментиран от #11

    17:24 15.06.2026

  • 11 Ламата от Коиловци

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ганю":

    Ша да е господаря Яго от филма Шогун. На рунтавост го докарва. И на лош поглед.

    17:40 15.06.2026

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