Киевско-Печорската лавра бе ударена. Украинският външен министър: За руската измет няма нищо свещено

Киевско-Печорската лавра, прочутият пещерен манастир в украинската столица Киев, бе поразен от Русия. При атаката има жертви.
Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар.
Украинският външен министър Андрий Сибига нарече руската атака „варварска”, предаде Sky News. Само руската измет, за която няма нищо свещено, може умишлено да повреди манастира - едно от най-светите места на Украйна, посочи украинският министър.
„Русия няма оправдание да съсипва човешки животи, да атакува жилищни райони и да унищожава украинската култура. Тя трябва да бъде подведена под отговорност за престъпленията си“, заяви още Сибига.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като тежко престъпление срещу християнската култура, предаде Ройтерс, пише БТА.
"Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор — църква с история, която датира от 11-и век. И това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега", написа Зеленски в Екс.
Той призова страните от Г‑7 да засилят натиска върху Русия и да увеличат помощта за украинската противовъздушна отбрана.
"Много е важно да има реакция от страните от Г‑7, които в момента се събират за своята среща — и тази реакция да бъде решителна и съществена: повече натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за способностите ѝ за противодействие на балистични ракети", заяви Зеленски.
Русия отрече днес да е нанасяла удар по Печерската лавра - исторически манастир в Киев, по време на атаката през нощта срещу, според нея, военни заводи в украинската столица, и каза, че ракета за противовъздушна отбрана „Пейтриът”, произведена в САЩ, е нанесла щети на религиозния обект, предаде Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #112
15:02 15.06.2026
2 Сърдете се на
Коментиран от #75, #78, #104
15:03 15.06.2026
3 Радев
Коментиран от #18, #145
15:04 15.06.2026
4 азз
15:04 15.06.2026
5 Берта
Коментиран от #126
15:04 15.06.2026
6 Баце ЕООД
Коментиран от #165
15:04 15.06.2026
7 Сатана Z
15:05 15.06.2026
8 Урко фашистите пак лъжат
15:05 15.06.2026
9 Механик
То като се замисля, поповете ги изгониха и избиха укрите. Казаха, че били руски. Така че там е имало други БРАДАТИ. То за това е и тоя вой до небесата.
Коментиран от #16, #23
15:05 15.06.2026
10 А вие защо прбихте
И превърнахте църквата на сатанинско гнездо от бандери? Сега няма да ревете.
15:06 15.06.2026
11 СССС
15:06 15.06.2026
12 Точно украинците
15:06 15.06.2026
13 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Врете в ада руска сган, фашисти и нацисти в едно!
Коментиран от #30
15:06 15.06.2026
14 честен ционист
15:07 15.06.2026
15 Летец Пешеходец
Коментиран от #37
15:07 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #33
15:08 15.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Радев":Какво ще кажеш за това:
"Докато Истината си обуе обувките-
Лъжата вече е обиколила два пъти Света!"
🤔🤔🤔
15:08 15.06.2026
19 Мдаа!🤔
15:08 15.06.2026
20 Баба Алино Нюз
15:09 15.06.2026
21 хахаха
15:09 15.06.2026
22 Стига лъгахте вее
Киевско-Печорската лавра е ударена с
Пейтриът , тва не са руски ракети
Коментиран от #26
15:09 15.06.2026
23 Я сие би май
До коментар #9 от "Механик":ката.Изкуфел нещастник.
Коментиран от #27
15:09 15.06.2026
24 Иван
15:10 15.06.2026
25 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Украйна ще пребъде!
Коментиран от #43, #68, #82, #123
15:10 15.06.2026
26 Чиниш ми се
До коментар #22 от "Стига лъгахте вее":Минедчия.
Коментиран от #32
15:11 15.06.2026
27 Механик
До коментар #23 от "Я сие би май":Теева П.М. нещастна ,миризлиффф козяк !
15:12 15.06.2026
28 СССС
15:12 15.06.2026
29 Сатана Z
Коментиран от #47
15:13 15.06.2026
30 🦁ЩЩД🦁
До коментар #13 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Че от кога руснаците започнаха да "удрят" със системи "Пейтриът"? Друг е Антихриста ,синко ,друг е Сатаната.А ти си мрази когото си пожелаеш.Личи си какъв християнин си ,щом така мразиш.
15:13 15.06.2026
31 Българин
Коментиран от #38
15:13 15.06.2026
32 Гресиран козяк
До коментар #26 от "Чиниш ми се":Бъркаш го с ба шасси ,бре гресиран, кафяв ,горчив палец ☝️😬!
Коментиран от #44, #54
15:13 15.06.2026
33 хахаха
До коментар #17 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":да се неотървеш от украинските ти братя, превеждаш ли им пари редовно за да не ги ядосаш и внимавай със списъците в миротворец да не те включат, че ще има един европеец по-малко
Коментиран от #62
15:13 15.06.2026
34 Кадиров
15:14 15.06.2026
35 матю хари
С Русийката е свършено.
15:14 15.06.2026
36 Възpожденец 🇧🇬
Малцина у нас знаят, че България е била обект на жестоки руски и съветски бомбардировки и в двете световни войни. Историческите факти, които десетилетия наред бяха умишлено изтривани от учебниците ни по история в името на идеологическата цензура, говорят красноречиво.
- Навръх големия християнски празник Петковден, мощна ескадра от руския Черноморски флот предприема варварски артилерийски обстрел над Варна. Изстреляни са стотици снаряди директно по пристанището и жилищните квартали.
Руските бомби над Киев и Одеса днес носят същия почерк като руските бомби над Варна и Добрич от миналия век. Време е най-накрая да отворим очите си за фактите.
Коментиран от #85, #95, #157
15:15 15.06.2026
37 доктор
До коментар #15 от "Летец Пешеходец":руснаците не са християни.Руска нация няма.
Коментиран от #42, #61
15:15 15.06.2026
38 Алексбг
До коментар #31 от "Българин":Азов и Десен сектор отдавна са закопани на дълбоко ,само червеите ги тревожат .
15:15 15.06.2026
39 Ами сега
"Кулинарно шоу в Трапезарната църква (църквата „Антон и Теодосий“) на Киево-Печерската лавра, организирано от известния украински готвач Евгений Клопотенко и историка Аким Галимов, предизвика широко обществено възмущение"...
15:15 15.06.2026
40 Флипп
15:16 15.06.2026
41 Хо-ха-ха
Коментиран от #53
15:16 15.06.2026
42 Е..Б..А.. козяци изгодно
До коментар #37 от "доктор":А също и доктори ,но за хекимите е много по евтино !
Коментиран от #60
15:16 15.06.2026
43 Хи хи
До коментар #25 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Да ти призная мен ми е през таковата работа кво си мислят урките !! Важното е, че им спряхме оръжията !!
15:17 15.06.2026
44 Чиниш ми се минед.чийче.
До коментар #32 от "Гресиран козяк":Я обиколи кофите,че си ми гладно.
Коментиран от #51
15:17 15.06.2026
45 Хаха
Простотията и тъпотата Маро не растат по дърветата!
15:18 15.06.2026
46 Алексбг
15:18 15.06.2026
47 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #29 от "Сатана Z":Да ти каша ли колко "русофила" дойдоха до посоль след поканата на другаря Путин?!
А колко помогнаха на мадараша на фронта?
А колко помощи изпрати богатеещия "русофил" на воюващите ?
Нула !
Коментиран от #64
15:18 15.06.2026
48 Теслатъ
15:18 15.06.2026
49 Целуваш КУРанът
Църкви .
И без да ти мигне окото
твърдиш
Че се бориш
За Православни Християнски ценности.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
ЖАЛЪК БОТОКС ПЕ.НДЕХО
Коментиран от #58
15:19 15.06.2026
50 Абе,
15:20 15.06.2026
51 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #44 от "Чиниш ми се минед.чийче.":Оди смуучи на май кясси пттт .катта ,че ми се чиниш гладен,Миролюбе ☝️😬 !
15:20 15.06.2026
52 Укронацистите
15:20 15.06.2026
53 СБУ
До коментар #41 от "Хо-ха-ха":Буданов ще ти обясни.
Коментиран от #57, #74
15:20 15.06.2026
54 МАСАЪЛА
До коментар #32 от "Гресиран козяк":На ЧЕРВЕНИТЕ
ГЕЙТЪРИ
СЕ ЛЕКУВА
БЕЗ ГРЕЗЗЗ
15:21 15.06.2026
55 Факт !
15:22 15.06.2026
56 Дивашкото племе хазари русия
Коментиран от #59
15:22 15.06.2026
57 Буданов
До коментар #53 от "СБУ":С трапанираният мозък ли укросвиньо?
15:22 15.06.2026
58 Пак съм аз
До коментар #49 от "Целуваш КУРанът":И съм ти ръгал чушки 🌶️ в загорелия вкиснат умирисан боб в захлас !Явно съм герой,че не ползвЗх противогаз !
Коментиран от #65
15:23 15.06.2026
59 Ти м3 убий детето през 1923 г.
До коментар #56 от "Дивашкото племе хазари русия":Пък ще видиш как хвърчи не само Св.Неделя
15:23 15.06.2026
60 ПОРИМ
До коментар #42 от "Е..Б..А.. козяци изгодно":КУПЕЙКИ
СЪС БАХУР .
МОЖЕ ДА ПЛАТИШ И СЪС
ЮАНИ.
СКОРО В МУСКАЛИЕТО
ЮАНА ЩЕ СТАНЕ
НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА.
15:24 15.06.2026
61 доФтор
До коментар #37 от "доктор":Явно си доктор по ветеринарна медицина, щом разбираш толкова от нацита и разни други породи добитък.
15:24 15.06.2026
62 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
До коментар #33 от "хахаха":Естествено, че им превеждам пари. Те се борят за мира и спокойствието на моето семейство, на България, на цяла Европа и заслужават много повече.
Коментиран от #86, #174
15:25 15.06.2026
63 Дориана
Коментиран от #88
15:26 15.06.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #47 от "Tётя Мyтpaфановна":Простак 300%
15:26 15.06.2026
65 РЪГАМ ТИ
До коментар #58 от "Пак съм аз":ЛАНГАТА
ДО СЛИВИЦИТЕ
Хахахаха
Коментиран от #80
15:26 15.06.2026
66 Фелдмаршал сър Гутрие
15:26 15.06.2026
67 асенчо
15:27 15.06.2026
68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Омразата на укр...ите им е насадена след отделянето на У...йна❗
А работата за това започва още преди средата на миналия век ❗
Четете като седите ПО ПЕЙКИТЕ бе❗
15:27 15.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Смър на украйната
15:27 15.06.2026
72 Тиква
15:28 15.06.2026
73 Те ликвидираха българите
15:28 15.06.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #53 от "СБУ":Ся последно,успяха ли около "гаражите "да открият кратуната 🎃на Сирски или бездомни кучета а разнасят като топка за боулинг ?Добри хора ,предварително ви благодаря за отговора и десетките +ове 👌!
15:28 15.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Боташ съм аз
Няма какво повече да се добави
15:28 15.06.2026
77 Госあ
15:29 15.06.2026
78 Цитат
До коментар #2 от "Сърдете се на":"К сожалению, большинство людей тем даром, который они получают от Бога, распоряжаются плохо"
15:30 15.06.2026
79 Някой
Въпросът е и от коя страна е ударена - от посока на атаката или друга.
При войната в Персийският залив Пейтриътите са били пълен провал и се спори за 0-10% успеваемост. Когато некачествена модификация на Скъд унищожава американска военна база с 28 ли бяха умрелите и около 100 ранени американци, се оправдаваха, че трябвало Пейтриътите да ги рестартират веднъж дневно, че имало проблем с часовников механизъм.
Факта е че недоволни от тях САЩ започват разработката на ТХААД (написано дипломатично в Уикипедията), а евреите развиват Арроу (Стрела).
Коментиран от #99
15:30 15.06.2026
80 Пак съм аз
До коментар #65 от "РЪГАМ ТИ":Почни с на май .касси мирризлиффката ,ръгачо,че паяжина и мухъл хвана 😂😂😂 .
15:30 15.06.2026
81 Цинизъм
15:30 15.06.2026
82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Това не е по материали на ТАСС
"Първата дестабилизация на Украйна
Създаденото през 1947 г. Централно разузнавателно управление бърза да се докаже като успешна тайна служба. В началото на септември 1949 г. щабквартирата на ЦРУ в Ленгли е обладана от ентусиазъм. Предстои първата голяма тайна операция на новата служба, чиято задача е дестабилизиране на Източния блок. В изпълнение на задачата ЦРУ вербува стотици украински националисти, но също и поляци, румънци и литовци. Агентите получават военна подготовка в тренировъчни лагери в Германия, след което са отправени към Съветския съюз. На 5 септември 1949 г. самолет С-47 разтоварва в околностите на Лвов първите украински агенти. По този начин САЩ за пръв път проникват на съветска територия. Обратната връзка от десантчиците е обнадеждаваща и ЦРУ засилва авангарда с нови сили по суша и въздух."
Развръзката на операцията става видна
ОТ РАЗСЕКРЕТЕНИТЕ АРХИВИ НА ЦЕНТРАЛНОТО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ от 2005 г.
15:31 15.06.2026
83 Анонимен
15:31 15.06.2026
84 СВО
15:31 15.06.2026
85 🦁ЩЩД🦁
До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":Истината е една-това е почеркът на Лондонските Изроди! Ако на мен не вярваш,питай някой жив софиянец за зимата на 1943/44 г. Точка.
15:32 15.06.2026
86 гробар
До коментар #62 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ква слава имана 2 метра ,бе приятел ,искаш ли безплатно да пробваш?
15:32 15.06.2026
87 1234
Киево-Печорската лавра до неотдавна беше главният манастир и духовен център на Украинската православна църква - Московската патриаршия. Украинската власт отне правото ѝ да използва комплекса, започна да изгонва монасите и прие законодателство за забрана на религиозни организации, обявени за свързани с Руската православна църква. Този съществен контекст, разбира се, напълно липсва.
Вместо техническо разследване получаваме политически декларации и обиди. Няма представена балистична експертиза, няма установен тип боеприпас, няма независимо доказателство какво точно е причинило пожара. Напълно възможно е щетите да са причинени от ракета на украинската противовъздушна отбрана „Пейтриът“ или от падащи отломки, но тази версия е скрита чак в края на текста, докато украинското обвинение е обявено за безспорна истина още в заглавието.
И твърдението, че Русия умишлено е решила да унищожи една от най-големите светини на собствената си православна и историческа традиция, е най-малкото нелогично и изисква сериозни доказателства.
Докато такива доказателства няма, коректното заглавие е: „Лаврата е повредена по време на въздушната атака срещу Киев, а причината за пораженията се оспорва“. Всичко останало е пропаганда, маскирана като новина.
15:32 15.06.2026
88 Механик
До коментар #63 от "Дориана":Искам да смуча на Путин!
15:33 15.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Какъв
15:34 15.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Факт
Вк.Сабах ..Анкара
15:35 15.06.2026
93 Гожи
15:36 15.06.2026
94 Азззззззз
15:37 15.06.2026
95 Куравей Вадев
До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":Мой ми седниш на Х.У.Я. ,ако истински държиш да се възродиш !
Коментиран от #102
15:37 15.06.2026
96 Квичи и лъже
15:38 15.06.2026
97 Скорцени
15:38 15.06.2026
98 Гйггт
15:38 15.06.2026
99 2022
До коментар #79 от "Някой":💡 смяташ ли че Украйна нямат достатъчно останки да покажат от досегашните ракети на окупаторите???💡 Изобщо не е в това въпрос въпросът е че се води безсмислена война която започна путлер като вкара танкове в чужбина (нарушение на чл 2 ал 4 оон
Коментиран от #106, #116
15:38 15.06.2026
100 А МОЧАТА?
Коментиран от #161
15:40 15.06.2026
101 Папата
15:40 15.06.2026
102 Бъркаш!
До коментар #95 от "Куравей Вадев":Бъркаш с майкккка си.Тя на по 2 сяда.
15:41 15.06.2026
103 Бандеровската измет
15:42 15.06.2026
104 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #2 от "Сърдете се на":Да не би англосаксите да са изстреляли тези ракети към Киев бе МРЪ,ШЛЯК
Коментиран от #113, #114, #115, #117, #119
15:42 15.06.2026
105 Мар0,
Коментиран от #132
15:42 15.06.2026
106 Започна я Украна
До коментар #99 от "2022":2014 г.с танкове и самолети убихаф14000 цивилни и 500 деца в Донбас.
Русия няма да остави фашистите да избиват руснаци и влезе да ги защити.
Коментиран от #133
15:42 15.06.2026
107 Зеля и фашистите
15:43 15.06.2026
108 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #111, #129, #137
15:43 15.06.2026
109 !!!
Сибига и Зеленски бяха в двора на Лавра минути след "обстрел."Артисти!Спектакъл!
15:44 15.06.2026
110 Левски
15:44 15.06.2026
111 Ракиец
До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":мий краката,лягай,пръдвай и се завивай,едн0р0г.
15:44 15.06.2026
112 мАСКАЛ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":оБИЧАМ рУСКИЙ МИР И ХРИСТЯНСКИТЕ ЦЕНОСТИ
Коментиран от #179
15:44 15.06.2026
113 Да не би
До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Укрите да не са изстреляли Патриота?
15:44 15.06.2026
114 Циганиец
До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Урковците са твърде тъпи за да боравят с тези установки, операторите са от НАТО.
15:45 15.06.2026
115 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Мой ми седниш на Х.У.Я. ,ако истински държиш да се възродиш !
15:46 15.06.2026
116 мушмул
До коментар #99 от "2022":"смяташ ли че Украйна нямат достатъчно останки да покажат от досегашните ракети на окупаторите???". Въпроса не е в показване на 1001 руски ракети, а в резултата от попадението! Гледа ли видеото с поражението, риторичен въпрос! Ако беше нападателна ракета, щеше да има дупка в църквата от покрива до пода, ПВО ракетата няма такъв заряд. Патриотите удрят целите с кинетичната енергия и множество малки суббоеприпаси-парчета метал /волфрамови/. На църквата дори покрива не е пробит!
Коментиран от #128
15:47 15.06.2026
117 ТАСС
До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Никога Не се обяснявай на копейка,никога няма да те разбере , те не са хора
15:48 15.06.2026
118 тц, тц, тц
15:48 15.06.2026
119 Джелатина
До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Славков ,все по близо и близо съм и скоро ще те скъся с една глава ,па след това да става каквото ще !
15:49 15.06.2026
120 Руска
15:49 15.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Изметта е ясно, коя е..
15:50 15.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 И за теб има
До коментар #5 от "Берта":Специално място там долу.. в казана.. АМИН
15:52 15.06.2026
127 Бухахах
Та кое е вярното в случая? 😂😂😂
15:52 15.06.2026
128 Цървул
До коментар #116 от "мушмул":Това руска ракета без взрив точно там насочена с цел хибридна атака че е ракета на Украйна. Няма такава случайност да падне Пейтриът точно в най важната църква! Окупаторите ще загбят , защото винаги в историята окупаторите губят
Коментиран от #154
15:52 15.06.2026
129 Оня с Топора
До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Все по близо и близо съм в квартал Тракия на Филибето да те открия , явно. скоро ще ти ядем житото, неонатсистска маzzz.Tйио!
15:53 15.06.2026
130 Безпомощните руси
15:53 15.06.2026
131 Поредната Буча постановка
15:54 15.06.2026
132 Подкрепям
До коментар #105 от "Мар0,":Напълно. Дявола е баща на лъжата
15:55 15.06.2026
133 Гиркин и Пирожкин
До коментар #106 от "Започна я Украна":Беше раша влезнала чрез вагнер и тем подобни още преди 2022, никой не ти се връзва на лъжите хаха ама понеже са НЕМОЖАЧи нямаха избор и оправха до единствения начин останал ванки с танки
15:55 15.06.2026
134 Укрите все пак
15:55 15.06.2026
135 удариха
15:56 15.06.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Отец Дионисий
До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Тихоо!Тихо Сатана неонатсистска ,ще те телепортираме скоро във Валкирия ,само че без кратуна !
15:56 15.06.2026
138 Русия ли?
15:57 15.06.2026
139 Тва е ясно
Оная гнилоч мумията е доказателство за това!
15:57 15.06.2026
140 На укропски смръдливи лъжи
15:57 15.06.2026
141 az СВО Победа 81
1. При снимките от въздуха на манастирския комплекс не се забелязват следи от експлпзия /БЧ на БПЛА "Геран" е 50-90 кг., в зависимост от модификацията, а масата на БЧ на ракета е в пъти повече/. Това говори, че не е имало попадение, както твърди Киев.
2. Вариантите са два:
- Криворъкото украинско ПВО пак се е проявило
- Автопровокация на Киев в навечерието на срещата на Г-7, за да се създаде необходимия антируски информационен фон, за да се хленчи за пари.
3. Познавайки методите на Киев съм склонен да приема втория от посочените варианти.
Коментиран от #169, #187
15:57 15.06.2026
142 ХаХа
15:58 15.06.2026
143 Колко удобно
15:59 15.06.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Някой
До коментар #3 от "Радев":Зеленски забрани православната църква в Украйна.
Хората на Зеленски арестуваха свещеници.
Хората на Зеленски ги разменяха с руснаците за украински военни. Украински свещеници срещу украински военни.
Коментиран от #166
16:00 15.06.2026
146 Механик
16:00 15.06.2026
147 Слава на България!
- - -
Буйстващ украинец зашлеви полицай на Неделния пазар в Димитровград
- - -
Агресивен мъж е задържан вчера в Димитровград, съобщават от полицията.
В 13:10 часа на спешния телефон е получено сигнал от мъж, който съобщил, че в района на Неделния пазар се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.
На място незабавно са изпратени полицейски служители, които открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане е успял да счупи с юмруци предно панорамно стъкло на лек автомобил и ударил водача му на 53 г.
Мигновено е последвало задържането му в управлението, където е установена самоличността му – 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.
При проверка на багажа му са намерени 2 плика с 11 грама марихуана.
16:00 15.06.2026
148 На подобна елементарна пропаганда
16:01 15.06.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Радостин
16:02 15.06.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
16:03 15.06.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 мушмул
До коментар #128 от "Цървул":"Това руска ракета без взрив точно там насочена с цел хибридна атака че е ракета на Украйна". Е как хибридна атака, като си вкарват автогол, без значение има ли бойна глава или не! Как ги мислите тези неща бе дЯца недорасли!
16:04 15.06.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Офффт
16:05 15.06.2026
157 Ддд
До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":Бих ти сложил +, ако по същия начин коментираш изстъпленията на Израел срещу цивилни и християнски символи. Целият свят гледа и не вижда. Путин е военен престъпник, руснаците са орки ,за другите в духа на политкоректното не виждаме и не чуваме.... Да не говорим, че Зеленски отдавна поруга православните храмове и изгони свещениците. Да живеят "европейските ценности " и двойните стандарти.
16:05 15.06.2026
158 боги
А те като удариха мемориала в Крим, мълчи хохълската утайка СибиРга
16:06 15.06.2026
159 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья
Отречете се от АНТИХРИСТА..У.. ЙЛО и прегърнете ХРИСТИЯНСТВОТО, У роди,..
ГОСПОД ще ви прости, ..
Коментиран от #164
16:06 15.06.2026
160 Факт
16:07 15.06.2026
161 А ГДЕ
До коментар #100 от "А МОЧАТА?":На Сирски кратуната 🎃 ?
Коментиран от #195
16:08 15.06.2026
162 мароууу,що лъжеш
▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност
16:09 15.06.2026
163 9090
16:10 15.06.2026
164 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #159 от "АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья":Лап Пай Уйотт бре кюстендилски хуесосс ,кво ми пелтечиш !
16:10 15.06.2026
165 хахахахха
До коментар #6 от "Баце ЕООД":изби рибата,браво👏👏👏
16:11 15.06.2026
166 Хахаха
До коментар #145 от "Някой":НИЩО подобно, преди години кремльовските Безбожници гърмяха черквите, манастирите а други ги превръщаха в конюшни и овчарници!
А У.. рода Полковник от КГБ ГУНДЯЕВА ..е БЕЗБОЖНИК!
ФАКТ
Еееееееехехе
Коментиран от #171, #173
16:12 15.06.2026
167 Джамбаза
поредното заведение в Св. Влас.
16:12 15.06.2026
168 Въпроси
След като грабят манастирите и църквите и изнасят иконите и църковното имущество и го продават на запад?
16:14 15.06.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Русофилчето
16:14 15.06.2026
171 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #166 от "Хахаха":Лап Пай Уйотт бре кюстендилски хуесосс ,кво ми пелтечиш ,няма значение Славков или Сливков ли беше !
16:15 15.06.2026
172 Така трябва
16:15 15.06.2026
173 Йхгх
До коментар #166 от "Хахаха":Затова срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.
Коментиран от #189
16:16 15.06.2026
174 хахаха
До коментар #62 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":ами да - бандерите се борят за спокойствието и мира на целия свят
16:16 15.06.2026
175 Рускиня
ИЗМЕТ в унисон с възпитанието на укрите криминалисти, който храни България!
Атанасова не трии!
Коментиран от #181
16:16 15.06.2026
176 Българин
Коментиран от #180
16:17 15.06.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Факт
Коментиран от #196
16:17 15.06.2026
179 $$$$
До коментар #112 от "мАСКАЛ":A аз ЕА ценностите - $$$$$
16:17 15.06.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Поредна Укро-Демагогия!
16:18 15.06.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Атина Палада
16:20 15.06.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Само питам
И защо си криете генералите в църкви, бе мафиот??!!
16:21 15.06.2026
187 Ол1гофрен,
До коментар #141 от "az СВО Победа 81":Източник?
16:21 15.06.2026
188 Тва се изтърка!
До коментар #181 от "Чемодан, вокзал-":Дай нещо ново!
Или за ново-требе и акъл,а пусто...нЕма...?!?!
16:21 15.06.2026
189 оня с кола
До коментар #173 от "Йхгх":Един сап зад врата даже щии е в повече ,няма и да повтарям
16:21 15.06.2026
190 Гориил
16:23 15.06.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 така е
16:25 15.06.2026
194 А наш Мунчо
Коментиран от #198
16:27 15.06.2026
195 Под развалините на гаражите - ...
До коментар #161 от "А ГДЕ":...смляна на кайма от ,,Орешника"...!
16:27 15.06.2026
196 Зо не кажеш
До коментар #178 от "Факт":В църквата са били онези, които през 1923-та са принуждавали майките да танцуват върху гробовете на синовете си. За тебе може да са били елит, за мен човекоядци.
16:29 15.06.2026
197 Град София
16:30 15.06.2026
198 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #194 от "А наш Мунчо":Все ,,Мунчо" ви виновен...?!
А що не питаш Твоите - Бочко и Шиши,как построиха ,,Али -Баба" във Варна,като те са двама от 40-те разбойника...?!
Мммм...?!?!
16:32 15.06.2026
199 Баш софиянец
16:32 15.06.2026
200 хахха
16:32 15.06.2026