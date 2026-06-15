Новини
Свят »
Украйна »
Киевско-Печорската лавра бе ударена. Украинският външен министър: За руската измет няма нищо свещено
  Тема: Украйна

Киевско-Печорската лавра бе ударена. Украинският външен министър: За руската измет няма нищо свещено

15 Юни, 2026 15:01 2 836 200

  • украйна-
  • киевско-печорска лавра-
  • киев-
  • русия-
  • андрий сибига-
  • володимир зеленски

Руският удар по Лаврата в Киев е престъпление срещу християнската култура, заяви украинският президент Зеленски

Киевско-Печорската лавра бе ударена. Украинският външен министър: За руската измет няма нищо свещено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киевско-Печорската лавра, прочутият пещерен манастир в украинската столица Киев, бе поразен от Русия. При атаката има жертви.

Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар.

Украинският външен министър Андрий Сибига нарече руската атака „варварска”, предаде Sky News. Само руската измет, за която няма нищо свещено, може умишлено да повреди манастира - едно от най-светите места на Украйна, посочи украинският министър.

„Русия няма оправдание да съсипва човешки животи, да атакува жилищни райони и да унищожава украинската култура. Тя трябва да бъде подведена под отговорност за престъпленията си“, заяви още Сибига.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като тежко престъпление срещу християнската култура, предаде Ройтерс, пише БТА.

"Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор — църква с история, която датира от 11-и век. И това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега", написа Зеленски в Екс.

Той призова страните от Г‑7 да засилят натиска върху Русия и да увеличат помощта за украинската противовъздушна отбрана.

"Много е важно да има реакция от страните от Г‑7, които в момента се събират за своята среща — и тази реакция да бъде решителна и съществена: повече натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за способностите ѝ за противодействие на балистични ракети", заяви Зеленски.

Русия отрече днес да е нанасяла удар по Печерската лавра - исторически манастир в Киев, по време на атаката през нощта срещу, според нея, военни заводи в украинската столица, и каза, че ракета за противовъздушна отбрана „Пейтриът”, произведена в САЩ, е нанесла щети на религиозния обект, предаде Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    145 22 Отговор
    Изгониха поповете и я направиха щаб на Бандеровците.

    Коментиран от #112

    15:02 15.06.2026

  • 2 Сърдете се на

    140 18 Отговор
    вашите "приятели" англосаксите. Докато не ви затрият няма да се спрат. Продължавайте да им скугувате и да ги слушате и "хаир"ще видите!

    Коментиран от #75, #78, #104

    15:03 15.06.2026

  • 3 Радев

    26 137 Отговор
    какво ще кажеш за престъпника Путин. Посяга и на православието. България веднага трябва да се присъедини към трибунала.

    Коментиран от #18, #145

    15:04 15.06.2026

  • 4 азз

    123 16 Отговор
    Зеления нагъл наркоман лъже безочливо....а същевременно постоянно атакува цивилни обекти и граждани....дано оня отгоре накрая го тресне,та да мирне света....

    15:04 15.06.2026

  • 5 Берта

    140 8 Отговор
    На видеото се вижда, че Пейтриът ракета пада. Даже Зеленски потвърди, даже се оплака че е от стара Пейтриър ракета, защото му давали с изтекъл срок. Но важното е да лаем лъжи.

    Коментиран от #126

    15:04 15.06.2026

  • 6 Баце ЕООД

    26 3 Отговор
    Е това ще го оставя тука.. С лаврата е същото

    Коментиран от #165

    15:04 15.06.2026

  • 7 Сатана Z

    120 9 Отговор
    Православните свещеници от Киевско Печорската ларва бяха хвърлени в концлагери от нацисткия режима на евреина Зеленски

    15:05 15.06.2026

  • 8 Урко фашистите пак лъжат

    107 7 Отговор
    Урки ненормални некадърници сте, сами се простреляхте и ревете

    15:05 15.06.2026

  • 9 Механик

    94 7 Отговор
    Много як вой вият укрите. Явно там е имало нещо повече от попове.
    То като се замисля, поповете ги изгониха и избиха укрите. Казаха, че били руски. Така че там е имало други БРАДАТИ. То за това е и тоя вой до небесата.

    Коментиран от #16, #23

    15:05 15.06.2026

  • 10 А вие защо прбихте

    94 9 Отговор
    монасите, служителите и миряните там. Убихте 2 отци.
    И превърнахте църквата на сатанинско гнездо от бандери? Сега няма да ревете.

    15:06 15.06.2026

  • 11 СССС

    92 10 Отговор
    Евреина Сибига е нагъл лъжец , ООкрайна е съсдадена 1991 г ,а Печорската лавра 11 век !!! Укрите са като македонците измислени герои !!!

    15:06 15.06.2026

  • 12 Точно украинците

    89 9 Отговор
    Не трябва да говорят за православие. Колко свещенници са били измъчвани и убити от новите бандеровци? Седнали да се вайкат. Да бъдат благодарни, че все още имат столица в сравнително нормален вид. Сами си разрушиха държавата за да угодят на англосаксите, швабите и франсетата.

    15:06 15.06.2026

  • 13 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    13 83 Отговор
    Само Антихрист може да удари свято място от 11 ти век!
    Врете в ада руска сган, фашисти и нацисти в едно!

    Коментиран от #30

    15:06 15.06.2026

  • 14 честен ционист

    30 8 Отговор
    Киевско-Печорската лавра, макар и ударена, изглежда в по-добро състояние от Александър Невски.

    15:07 15.06.2026

  • 15 Летец Пешеходец

    15 77 Отговор
    Точно така- руснаците са измет. Сибирско- азиатска, татаро- монголска измет. Няма как тези алкохолизирани дегенерати, да се обявяват за защитници на Православието. На практика, това са езичници, които не само нямат нищо общо с нас православните, но и залитат към мюсюлманството. Само им вижте църквите и ви става ясно, как са изкривили християнството.

    Коментиран от #37

    15:07 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    12 74 Отговор
    Злобното Джудже не е на себе си, защото вижда как Русия се срива и икономически и военно под украинските удари по военни и нефтопреработвателни заводи. Разбира, че губи войната и че краят му е много близко,и сега удря всичко, което му падне. Нали знаете: Змията хапе най-опасно когато умира. Слава на Украйна. 🇧🇬🇺🇦

    Коментиран от #33

    15:08 15.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    59 7 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Какво ще кажеш за това:
    "Докато Истината си обуе обувките-
    Лъжата вече е обиколила два пъти Света!"
    🤔🤔🤔

    15:08 15.06.2026

  • 19 Мдаа!🤔

    53 9 Отговор
    Още едно доказателство, че укра трябва да бъде заличена завинаги!

    15:08 15.06.2026

  • 20 Баба Алино Нюз

    49 7 Отговор
    Украински чиновници „размишляват“ върху нощните въздушни удари в Киев. Тяхното „възмущение“ обикновено се изразява в класическата реплика: „Защо ние?“ И, както обикновено, врагът представя всички удари с дронове и ракети по украинската столица като атаки срещу „цивилни цели“.

    15:09 15.06.2026

  • 21 хахаха

    42 6 Отговор
    а за украйнскитесвине кое друго е свято освенбандера иупа, и на европейците милярдите

    15:09 15.06.2026

  • 22 Стига лъгахте вее

    64 7 Отговор
    Все едно нямаме нет.
    Киевско-Печорската лавра е ударена с
    Пейтриът , тва не са руски ракети

    Коментиран от #26

    15:09 15.06.2026

  • 23 Я сие би май

    5 28 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    ката.Изкуфел нещастник.

    Коментиран от #27

    15:09 15.06.2026

  • 24 Иван

    12 44 Отговор
    Руската измет и тука се е активирала

    15:10 15.06.2026

  • 25 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    9 55 Отговор
    Омразата в сърцата на украинците към руснаците вече е вечна. Тя се е родила в Буча, Мариупол, Изюм, Бахмут, Ирпинь и стотици други места, където са се домъкнали „братята“. Цели поколения ще растат с този спомен: спомена за разрушени домове, убити роднини, откраднато детство и тъжна старост. Тази омраза не може да бъде заличена с никакви думи или „мирни договори“. Тя ще остане с украинците, и не само, завинаги.
    Украйна ще пребъде!

    Коментиран от #43, #68, #82, #123

    15:10 15.06.2026

  • 26 Чиниш ми се

    6 26 Отговор

    До коментар #22 от "Стига лъгахте вее":

    Минедчия.

    Коментиран от #32

    15:11 15.06.2026

  • 27 Механик

    30 4 Отговор

    До коментар #23 от "Я сие би май":

    Теева П.М. нещастна ,миризлиффф козяк !

    15:12 15.06.2026

  • 28 СССС

    53 4 Отговор
    Зеленият Клоун забрани източноправославното Рождество Христово /януари/ и прогони православните свещеници от църквите !!! Забраниха "демократично" руският език,култура и паметници на милиони руснаци в Украйна !!!!

    15:12 15.06.2026

  • 29 Сатана Z

    48 6 Отговор
    Проведеният в София ГЕЙ парад в подкрепа на нацисткия режим в Украйна завърши според очакванията.Нито един БГ пдраст не се записа доброволец в редиците на ВСУ да воюва срещу Русия.

    Коментиран от #47

    15:13 15.06.2026

  • 30 🦁ЩЩД🦁

    49 5 Отговор

    До коментар #13 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Че от кога руснаците започнаха да "удрят" със системи "Пейтриът"? Друг е Антихриста ,синко ,друг е Сатаната.А ти си мрази когото си пожелаеш.Личи си какъв християнин си ,щом така мразиш.

    15:13 15.06.2026

  • 31 Българин

    5 38 Отговор
    Затова Азов и Десен сектор режат руски тикви.Без пленници!

    Коментиран от #38

    15:13 15.06.2026

  • 32 Гресиран козяк

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Чиниш ми се":

    Бъркаш го с ба шасси ,бре гресиран, кафяв ,горчив палец ☝️😬!

    Коментиран от #44, #54

    15:13 15.06.2026

  • 33 хахаха

    25 6 Отговор

    До коментар #17 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    да се неотървеш от украинските ти братя, превеждаш ли им пари редовно за да не ги ядосаш и внимавай със списъците в миротворец да не те включат, че ще има един европеец по-малко

    Коментиран от #62

    15:13 15.06.2026

  • 34 Кадиров

    40 5 Отговор
    А украинците като удариха в Севастопол културно исторически обект музей панорама "Отбраната на Севастопол" посветен на Кримската война1853-1856г. е християнска постъпка а? Зеления наркоман няма сметка да свърши войната,защото с него е свършено.

    15:14 15.06.2026

  • 35 матю хари

    6 27 Отговор
    Украинците ще направят десант в Крим, а НАТО - в Калининград.

    С Русийката е свършено.

    15:14 15.06.2026

  • 36 Възpожденец 🇧🇬

    7 42 Отговор
    Днес целият свят наблюдава как руската армия безмилостно бомбардира болници, детски градини, жилищни блокове и вековни православни църкви в Украйна. За съжаление, много хора у нас реагират с наивно изумление, сякаш това е някакъв нов и изолиран прецедент в руската военна доктрина. Истината е, че Кремъл няма скрупули да обръща оръжието си срещу цивилни граждани – включително и срещу българи.
    Малцина у нас знаят, че България е била обект на жестоки руски и съветски бомбардировки и в двете световни войни. Историческите факти, които десетилетия наред бяха умишлено изтривани от учебниците ни по история в името на идеологическата цензура, говорят красноречиво.
    - Навръх големия християнски празник Петковден, мощна ескадра от руския Черноморски флот предприема варварски артилерийски обстрел над Варна. Изстреляни са стотици снаряди директно по пристанището и жилищните квартали.
    Руските бомби над Киев и Одеса днес носят същия почерк като руските бомби над Варна и Добрич от миналия век. Време е най-накрая да отворим очите си за фактите.

    Коментиран от #85, #95, #157

    15:15 15.06.2026

  • 37 доктор

    9 27 Отговор

    До коментар #15 от "Летец Пешеходец":

    руснаците не са християни.Руска нация няма.

    Коментиран от #42, #61

    15:15 15.06.2026

  • 38 Алексбг

    26 4 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Азов и Десен сектор отдавна са закопани на дълбоко ,само червеите ги тревожат .

    15:15 15.06.2026

  • 39 Ами сега

    36 4 Отговор
    Откога за украинците Киево-Печорската лавра е свято място ?

    "Кулинарно шоу в Трапезарната църква (църквата „Антон и Теодосий“) на Киево-Печерската лавра, организирано от известния украински готвач Евгений Клопотенко и историка Аким Галимов, предизвика широко обществено възмущение"...

    15:15 15.06.2026

  • 40 Флипп

    39 5 Отговор
    Само един проблем, международните новинарски агенции вече казаха, че е била ударена от пво-то на фашагите.

    15:16 15.06.2026

  • 41 Хо-ха-ха

    34 4 Отговор
    Украинците оскверниха този храм отдавна сега се правят на негови застъпници. Жалки са.

    Коментиран от #53

    15:16 15.06.2026

  • 42 Е..Б..А.. козяци изгодно

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "доктор":

    А също и доктори ,но за хекимите е много по евтино !

    Коментиран от #60

    15:16 15.06.2026

  • 43 Хи хи

    19 4 Отговор

    До коментар #25 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Да ти призная мен ми е през таковата работа кво си мислят урките !! Важното е, че им спряхме оръжията !!

    15:17 15.06.2026

  • 44 Чиниш ми се минед.чийче.

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "Гресиран козяк":

    Я обиколи кофите,че си ми гладно.

    Коментиран от #51

    15:17 15.06.2026

  • 45 Хаха

    30 5 Отговор
    Мара отварачката как удобно забрави , коя измет я ограби и преби хората и свещениците, които я пазеха. Мара отварачката да иде и да провери вярно ли е , че в СветинВлас в българската църква службите се водят от бандровски свещеници!
    Простотията и тъпотата Маро не растат по дърветата!

    15:18 15.06.2026

  • 46 Алексбг

    22 7 Отговор
    Отдавна хохохолите лукаво се хвалеха ,че изстрелвали дронове от църкви .Явно е истина !

    15:18 15.06.2026

  • 47 Tётя Мyтpaфановна

    6 20 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Да ти каша ли колко "русофила" дойдоха до посоль след поканата на другаря Путин?!
    А колко помогнаха на мадараша на фронта?
    А колко помощи изпрати богатеещия "русофил" на воюващите ?
    Нула !

    Коментиран от #64

    15:18 15.06.2026

  • 48 Теслатъ

    23 4 Отговор
    Казало хазарчето, въпреки, че най-вероятно е ракета Пейтриът, между другото, именно хазарчето оскверни Лаврата през Април 2023 г.

    15:18 15.06.2026

  • 49 Целуваш КУРанът

    5 21 Отговор
    И после Бомбиш
    Църкви .

    И без да ти мигне окото
    твърдиш
    Че се бориш
    За Православни Християнски ценности.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ЖАЛЪК БОТОКС ПЕ.НДЕХО

    Коментиран от #58

    15:19 15.06.2026

  • 50 Абе,

    25 7 Отговор
    Марче и гърците и укристанците вече признаха , че ударът е от некадърно ПВО с ракета патриот...

    15:20 15.06.2026

  • 51 Майор Деянов, на всеки километър

    7 6 Отговор

    До коментар #44 от "Чиниш ми се минед.чийче.":

    Оди смуучи на май кясси пттт .катта ,че ми се чиниш гладен,Миролюбе ☝️😬 !

    15:20 15.06.2026

  • 52 Укронацистите

    25 4 Отговор
    Арестуваха и изселиха маса свещеници а тази отрадък говори че за Русия нямало нищо свято

    15:20 15.06.2026

  • 53 СБУ

    4 10 Отговор

    До коментар #41 от "Хо-ха-ха":

    Буданов ще ти обясни.

    Коментиран от #57, #74

    15:20 15.06.2026

  • 54 МАСАЪЛА

    5 12 Отговор

    До коментар #32 от "Гресиран козяк":

    На ЧЕРВЕНИТЕ
    ГЕЙТЪРИ
    СЕ ЛЕКУВА
    БЕЗ ГРЕЗЗЗ

    15:21 15.06.2026

  • 55 Факт !

    5 12 Отговор
    Единствено Сталин е иZбил повече християни от Путлер.

    15:22 15.06.2026

  • 56 Дивашкото племе хазари русия

    7 19 Отговор
    По заповед на господаря хазарите русия,русофилите взривиха църквата Света Неделя,тъпкана с майки и деца,един от най големите терористичен акт в европа

    Коментиран от #59

    15:22 15.06.2026

  • 57 Буданов

    10 5 Отговор

    До коментар #53 от "СБУ":

    С трапанираният мозък ли укросвиньо?

    15:22 15.06.2026

  • 58 Пак съм аз

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Целуваш КУРанът":

    И съм ти ръгал чушки 🌶️ в загорелия вкиснат умирисан боб в захлас !Явно съм герой,че не ползвЗх противогаз !

    Коментиран от #65

    15:23 15.06.2026

  • 59 Ти м3 убий детето през 1923 г.

    5 5 Отговор

    До коментар #56 от "Дивашкото племе хазари русия":

    Пък ще видиш как хвърчи не само Св.Неделя

    15:23 15.06.2026

  • 60 ПОРИМ

    5 10 Отговор

    До коментар #42 от "Е..Б..А.. козяци изгодно":

    КУПЕЙКИ
    СЪС БАХУР .

    МОЖЕ ДА ПЛАТИШ И СЪС
    ЮАНИ.

    СКОРО В МУСКАЛИЕТО
    ЮАНА ЩЕ СТАНЕ
    НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА.

    15:24 15.06.2026

  • 61 доФтор

    7 6 Отговор

    До коментар #37 от "доктор":

    Явно си доктор по ветеринарна медицина, щом разбираш толкова от нацита и разни други породи добитък.

    15:24 15.06.2026

  • 62 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    7 19 Отговор

    До коментар #33 от "хахаха":

    Естествено, че им превеждам пари. Те се борят за мира и спокойствието на моето семейство, на България, на цяла Европа и заслужават много повече.

    Коментиран от #86, #174

    15:25 15.06.2026

  • 63 Дориана

    15 6 Отговор
    А, за корумпирана Украйна, която смучи пари от ЕС това ли е тяхната свещена цел, да въвлекат и Европа във война. Накрая си получават заслуженото.

    Коментиран от #88

    15:26 15.06.2026

  • 64 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Простак 300%

    15:26 15.06.2026

  • 65 РЪГАМ ТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Пак съм аз":

    ЛАНГАТА
    ДО СЛИВИЦИТЕ
    Хахахаха

    Коментиран от #80

    15:26 15.06.2026

  • 66 Фелдмаршал сър Гутрие

    3 10 Отговор
    Пак ще хвърчат петолъчки, миналата седмица на една петолъчка в падмасковие,полковник от КГБ,,колата му литна на 50 метра,намериха само единия му крак

    15:26 15.06.2026

  • 67 асенчо

    5 1 Отговор
    За ерзац Пейтриъта, говори.

    15:27 15.06.2026

  • 68 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Омразата на укр...ите им е насадена след отделянето на У...йна❗
    А работата за това започва още преди средата на миналия век ❗
    Четете като седите ПО ПЕЙКИТЕ бе❗

    15:27 15.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Смър на украйната

    12 3 Отговор
    и украинската измет

    15:27 15.06.2026

  • 72 Тиква

    14 3 Отговор
    Нагла окрабандеровска измет, няма по лъжлива и подло създания от тези хиени.

    15:28 15.06.2026

  • 73 Те ликвидираха българите

    6 3 Отговор
    Тъпако розоф

    15:28 15.06.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 3 Отговор

    До коментар #53 от "СБУ":

    Ся последно,успяха ли около "гаражите "да открият кратуната 🎃на Сирски или бездомни кучета а разнасят като топка за боулинг ?Добри хора ,предварително ви благодаря за отговора и десетките +ове 👌!

    15:28 15.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Боташ съм аз

    5 12 Отговор
    "За руската измет няма нищо свещено""
    Няма какво повече да се добави

    15:28 15.06.2026

  • 77 Госあ

    13 2 Отговор
    Думкай Путине, бандерите нямат нищо свято !

    15:29 15.06.2026

  • 78 Цитат

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сърдете се на":

    "К сожалению, большинство людей тем даром, который они получают от Бога, распоряжаются плохо"

    15:30 15.06.2026

  • 79 Някой

    3 3 Отговор
    Руснаци твърдели че е ударена с Пейтриът, но трудно могат да го знаят. Принципно може да има останки от ракетата, но кой ще покаже? Не и ако е неизгодно. Като за гарата дето се опитаха да припишат на руснаците, а с Точка-У обстрелваха само украинците в ДНС и ЛНС и с почти поредни номера. Онази на гарата била с 13 номера разлика от една по ЛНР.
    Въпросът е и от коя страна е ударена - от посока на атаката или друга.
    При войната в Персийският залив Пейтриътите са били пълен провал и се спори за 0-10% успеваемост. Когато некачествена модификация на Скъд унищожава американска военна база с 28 ли бяха умрелите и около 100 ранени американци, се оправдаваха, че трябвало Пейтриътите да ги рестартират веднъж дневно, че имало проблем с часовников механизъм.
    Факта е че недоволни от тях САЩ започват разработката на ТХААД (написано дипломатично в Уикипедията), а евреите развиват Арроу (Стрела).

    Коментиран от #99

    15:30 15.06.2026

  • 80 Пак съм аз

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "РЪГАМ ТИ":

    Почни с на май .касси мирризлиффката ,ръгачо,че паяжина и мухъл хвана 😂😂😂 .

    15:30 15.06.2026

  • 81 Цинизъм

    18 2 Отговор
    Арогантен цинизъм! Да упреква руските за християнския храм-паметник, където украинците гониха и пребиваха свещеници на Украинската православна църква! И който сега укрите рушат с помощта на НАТО!

    15:30 15.06.2026

  • 82 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Това не е по материали на ТАСС
    "Първата дестабилизация на Украйна

    Създаденото през 1947 г. Централно разузнавателно управление бърза да се докаже като успешна тайна служба. В началото на септември 1949 г. щабквартирата на ЦРУ в Ленгли е обладана от ентусиазъм. Предстои първата голяма тайна операция на новата служба, чиято задача е дестабилизиране на Източния блок. В изпълнение на задачата ЦРУ вербува стотици украински националисти, но също и поляци, румънци и литовци. Агентите получават военна подготовка в тренировъчни лагери в Германия, след което са отправени към Съветския съюз. На 5 септември 1949 г. самолет С-47 разтоварва в околностите на Лвов първите украински агенти. По този начин САЩ за пръв път проникват на съветска територия. Обратната връзка от десантчиците е обнадеждаваща и ЦРУ засилва авангарда с нови сили по суша и въздух."
    Развръзката на операцията става видна
    ОТ РАЗСЕКРЕТЕНИТЕ АРХИВИ НА ЦЕНТРАЛНОТО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ от 2005 г.

    15:31 15.06.2026

  • 83 Анонимен

    6 0 Отговор
    Жалко за манастира.

    15:31 15.06.2026

  • 84 СВО

    4 3 Отговор
    Украинската армия започна използването на т.нар.дронове дракони,които разпръскват термит(запалителна смес от алуминиева прах и железен оксид),развиващ температура над 2000 градуса,за да изгарят руски позиции в горски масиви.

    15:31 15.06.2026

  • 85 🦁ЩЩД🦁

    17 2 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Истината е една-това е почеркът на Лондонските Изроди! Ако на мен не вярваш,питай някой жив софиянец за зимата на 1943/44 г. Точка.

    15:32 15.06.2026

  • 86 гробар

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ква слава имана 2 метра ,бе приятел ,искаш ли безплатно да пробваш?

    15:32 15.06.2026

  • 87 1234

    20 1 Отговор
    Поредната пропагандна публикация, в която обвинението е написано предварително, а доказателствата изобщо не са нужни.
    Киево-Печорската лавра до неотдавна беше главният манастир и духовен център на Украинската православна църква - Московската патриаршия. Украинската власт отне правото ѝ да използва комплекса, започна да изгонва монасите и прие законодателство за забрана на религиозни организации, обявени за свързани с Руската православна църква. Този съществен контекст, разбира се, напълно липсва.
    Вместо техническо разследване получаваме политически декларации и обиди. Няма представена балистична експертиза, няма установен тип боеприпас, няма независимо доказателство какво точно е причинило пожара. Напълно възможно е щетите да са причинени от ракета на украинската противовъздушна отбрана „Пейтриът“ или от падащи отломки, но тази версия е скрита чак в края на текста, докато украинското обвинение е обявено за безспорна истина още в заглавието.
    И твърдението, че Русия умишлено е решила да унищожи една от най-големите светини на собствената си православна и историческа традиция, е най-малкото нелогично и изисква сериозни доказателства.
    Докато такива доказателства няма, коректното заглавие е: „Лаврата е повредена по време на въздушната атака срещу Киев, а причината за пораженията се оспорва“. Всичко останало е пропаганда, маскирана като новина.

    15:32 15.06.2026

  • 88 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Дориана":

    Искам да смуча на Путин!

    15:33 15.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Какъв

    14 1 Отговор
    Манастир отдавна е сборище на бандерите , затова Бог не е с тях .

    15:34 15.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Факт

    15 2 Отговор
    Сателитните снимки доказват че ракетата която е ударила Печорската лавра е Патриот
    Вк.Сабах ..Анкара

    15:35 15.06.2026

  • 93 Гожи

    11 2 Отговор
    Верваме ви, че руснаците са ударили манастира. Зеленски копира натаняху и евреите

    15:36 15.06.2026

  • 94 Азззззззз

    15 1 Отговор
    Ударена с пейтриът ама руснаците били я поразили. За украинската измет лъжите нямат граници.

    15:37 15.06.2026

  • 95 Куравей Вадев

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Мой ми седниш на Х.У.Я. ,ако истински държиш да се възродиш !

    Коментиран от #102

    15:37 15.06.2026

  • 96 Квичи и лъже

    15 1 Отговор
    От Пейтриът е ударена, защо квичиш и лъжеш. Киевската лавра руснаците са построили и е на Руската православна църква. Украинците влезнаха преди година и я обраха, може Пейтриът да заличава погрома, който направиха.

    15:38 15.06.2026

  • 97 Скорцени

    1 10 Отговор
    лицемерната жалка измет която са ВСИЧКИ русняци до един ..требва да бъде бъхтана и мачкана до почти пълно изтребление ..това са едени побъркани лъжливи скотове долни и вонящи

    15:38 15.06.2026

  • 98 Гйггт

    1 9 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!

    15:38 15.06.2026

  • 99 2022

    1 11 Отговор

    До коментар #79 от "Някой":

    💡 смяташ ли че Украйна нямат достатъчно останки да покажат от досегашните ракети на окупаторите???💡 Изобщо не е в това въпрос въпросът е че се води безсмислена война която започна путлер като вкара танкове в чужбина (нарушение на чл 2 ал 4 оон

    Коментиран от #106, #116

    15:38 15.06.2026

  • 100 А МОЧАТА?

    2 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #161

    15:40 15.06.2026

  • 101 Папата

    8 1 Отговор
    Кой изгони монасите от Храма?

    15:40 15.06.2026

  • 102 Бъркаш!

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Куравей Вадев":

    Бъркаш с майкккка си.Тя на по 2 сяда.

    15:41 15.06.2026

  • 103 Бандеровската измет

    8 1 Отговор
    отново лъже най-гнусно!

    15:42 15.06.2026

  • 104 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сърдете се на":

    Да не би англосаксите да са изстреляли тези ракети към Киев бе МРЪ,ШЛЯК

    Коментиран от #113, #114, #115, #117, #119

    15:42 15.06.2026

  • 105 Мар0,

    10 1 Отговор
    утк0 такава,ти провери ли информацията?провери ли,чии са др0н0вете?Те били,същите кат у Румения,ама нищо де.Мисир0к!

    Коментиран от #132

    15:42 15.06.2026

  • 106 Започна я Украна

    14 2 Отговор

    До коментар #99 от "2022":

    2014 г.с танкове и самолети убихаф14000 цивилни и 500 деца в Донбас.
    Русия няма да остави фашистите да избиват руснаци и влезе да ги защити.

    Коментиран от #133

    15:42 15.06.2026

  • 107 Зеля и фашистите

    11 1 Отговор
    нали вече не са православни, бият попове, горят църкви, арестуват монаси! Сега извършиха поредната провокация с цел да обвиняват! Позорници!

    15:43 15.06.2026

  • 108 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 9 Отговор
    За болшевишката комунистическа чума и из,Мет няма нищо свещено. Расия е най големия враг на християнската вяра

    Коментиран от #111, #129, #137

    15:43 15.06.2026

  • 109 !!!

    12 0 Отговор
    Украински цирк!Русия никога няма да атакува храм!
    Сибига и Зеленски бяха в двора на Лавра минути след "обстрел."Артисти!Спектакъл!

    15:44 15.06.2026

  • 110 Левски

    9 1 Отговор
    До "летец пешеходец". По история имаш 2. Русите спадат към източнославянското езиково семейство, те са източни славяни. Това, че са били няколко века под монголско(татарско) иго, не ги прави такива. Ние, като сме били 5 века под турско, да не сме станали турци. Стига сте писали глупости.

    15:44 15.06.2026

  • 111 Ракиец

    6 0 Отговор

    До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    мий краката,лягай,пръдвай и се завивай,едн0р0г.

    15:44 15.06.2026

  • 112 мАСКАЛ

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    оБИЧАМ рУСКИЙ МИР И ХРИСТЯНСКИТЕ ЦЕНОСТИ

    Коментиран от #179

    15:44 15.06.2026

  • 113 Да не би

    9 2 Отговор

    До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Укрите да не са изстреляли Патриота?

    15:44 15.06.2026

  • 114 Циганиец

    8 1 Отговор

    До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Урковците са твърде тъпи за да боравят с тези установки, операторите са от НАТО.

    15:45 15.06.2026

  • 115 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    5 3 Отговор

    До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Мой ми седниш на Х.У.Я. ,ако истински държиш да се възродиш !

    15:46 15.06.2026

  • 116 мушмул

    4 3 Отговор

    До коментар #99 от "2022":

    "смяташ ли че Украйна нямат достатъчно останки да покажат от досегашните ракети на окупаторите???". Въпроса не е в показване на 1001 руски ракети, а в резултата от попадението! Гледа ли видеото с поражението, риторичен въпрос! Ако беше нападателна ракета, щеше да има дупка в църквата от покрива до пода, ПВО ракетата няма такъв заряд. Патриотите удрят целите с кинетичната енергия и множество малки суббоеприпаси-парчета метал /волфрамови/. На църквата дори покрива не е пробит!

    Коментиран от #128

    15:47 15.06.2026

  • 117 ТАСС

    4 9 Отговор

    До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Никога Не се обяснявай на копейка,никога няма да те разбере , те не са хора

    15:48 15.06.2026

  • 118 тц, тц, тц

    6 5 Отговор
    Щом лаврата е била ударена с Пейтриът, значи Тръмп снабдява Путин с ракети и играе двойна игра - дава на Зеленски, дава и на Путин. Друго обяснение не намирам 😜

    15:48 15.06.2026

  • 119 Джелатина

    4 3 Отговор

    До коментар #104 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Славков ,все по близо и близо съм и скоро ще те скъся с една глава ,па след това да става каквото ще !

    15:49 15.06.2026

  • 120 Руска

    2 13 Отговор
    из.ме.т

    15:49 15.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Изметта е ясно, коя е..

    7 2 Отговор
    и това е цяла 00wcKрайна

    15:50 15.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 И за теб има

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Берта":

    Специално място там долу.. в казана.. АМИН

    15:52 15.06.2026

  • 127 Бухахах

    11 1 Отговор
    единия бандеровец излиза и обяснява как свалили 130% ракети и дронове, после излиза миризливия потник и започва да реве и проси щото Русия цяла нощ пукали по киiф и имало много разрушения!

    Та кое е вярното в случая? 😂😂😂

    15:52 15.06.2026

  • 128 Цървул

    3 10 Отговор

    До коментар #116 от "мушмул":

    Това руска ракета без взрив точно там насочена с цел хибридна атака че е ракета на Украйна. Няма такава случайност да падне Пейтриът точно в най важната църква! Окупаторите ще загбят , защото винаги в историята окупаторите губят

    Коментиран от #154

    15:52 15.06.2026

  • 129 Оня с Топора

    3 1 Отговор

    До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Все по близо и близо съм в квартал Тракия на Филибето да те открия , явно. скоро ще ти ядем житото, неонатсистска маzzz.Tйио!

    15:53 15.06.2026

  • 130 Безпомощните руси

    3 8 Отговор
    Хапят в агония

    15:53 15.06.2026

  • 131 Поредната Буча постановка

    13 2 Отговор
    Само глупак вярва на фашизоидната киефска из мет!

    15:54 15.06.2026

  • 132 Подкрепям

    4 0 Отговор

    До коментар #105 от "Мар0,":

    Напълно. Дявола е баща на лъжата

    15:55 15.06.2026

  • 133 Гиркин и Пирожкин

    1 6 Отговор

    До коментар #106 от "Започна я Украна":

    Беше раша влезнала чрез вагнер и тем подобни още преди 2022, никой не ти се връзва на лъжите хаха ама понеже са НЕМОЖАЧи нямаха избор и оправха до единствения начин останал ванки с танки

    15:55 15.06.2026

  • 134 Укрите все пак

    10 0 Отговор
    трябва да замажат провала на фронта! Чия е Константиновка? Хахахахха

    15:55 15.06.2026

  • 135 удариха

    10 1 Отговор
    с пейтриот..а заглавието.."руснаци били ударили"..после обяснявай че нямаш сестра..но вече са свикнали със техните дойче зеле свинщини..

    15:56 15.06.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Отец Дионисий

    3 2 Отговор

    До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Тихоо!Тихо Сатана неонатсистска ,ще те телепортираме скоро във Валкирия ,само че без кратуна !

    15:56 15.06.2026

  • 138 Русия ли?

    1 7 Отговор
    Страната на лъжите!

    15:57 15.06.2026

  • 139 Тва е ясно

    2 9 Отговор
    Монголяк фашистката Секта в кремля Ненавижда ХРИСТИЯНСТВОТО и ПРАВОСЛАВИЕТО!
    Оная гнилоч мумията е доказателство за това!

    15:57 15.06.2026

  • 140 На укропски смръдливи лъжи

    8 2 Отговор
    НЕ вярваме!

    15:57 15.06.2026

  • 141 az СВО Победа 81

    11 3 Отговор
    Накратко:

    1. При снимките от въздуха на манастирския комплекс не се забелязват следи от експлпзия /БЧ на БПЛА "Геран" е 50-90 кг., в зависимост от модификацията, а масата на БЧ на ракета е в пъти повече/. Това говори, че не е имало попадение, както твърди Киев.

    2. Вариантите са два:
    - Криворъкото украинско ПВО пак се е проявило
    - Автопровокация на Киев в навечерието на срещата на Г-7, за да се създаде необходимия антируски информационен фон, за да се хленчи за пари.

    3. Познавайки методите на Киев съм склонен да приема втория от посочените варианти.

    Коментиран от #169, #187

    15:57 15.06.2026

  • 142 ХаХа

    7 0 Отговор
    Посраинченското пво цели само цивилни обекти

    15:58 15.06.2026

  • 143 Колко удобно

    11 1 Отговор
    Да обвинят Русия, най-голямата православна държава в света, за нещо което влиза в техните цели - да горят църкви и забраняват вероизповеданието! Фашисти укри, гадост!

    15:59 15.06.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Зеленски забрани православната църква в Украйна.
    Хората на Зеленски арестуваха свещеници.
    Хората на Зеленски ги разменяха с руснаците за украински военни. Украински свещеници срещу украински военни.

    Коментиран от #166

    16:00 15.06.2026

  • 146 Механик

    7 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    16:00 15.06.2026

  • 147 Слава на България!

    6 1 Отговор
    Ето истината за украинците в България. Четете защото тук никога няма да ви го пуснат:
    - - -
    Буйстващ украинец зашлеви полицай на Неделния пазар в Димитровград
    - - -
    Агресивен мъж е задържан вчера в Димитровград, съобщават от полицията.

    В 13:10 часа на спешния телефон е получено сигнал от мъж, който съобщил, че в района на Неделния пазар се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.

    На място незабавно са изпратени полицейски служители, които открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане е успял да счупи с юмруци предно панорамно стъкло на лек автомобил и ударил водача му на 53 г.

    Мигновено е последвало задържането му в управлението, където е установена самоличността му – 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

    При проверка на багажа му са намерени 2 плика с 11 грама марихуана.

    16:00 15.06.2026

  • 148 На подобна елементарна пропаганда

    8 1 Отговор
    кой дбил ще повярва! Колко удобно за Зеля да проси още пари и оръжия, и да насъсква и без това глуповатите украйници срещу Русия!

    16:01 15.06.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Радостин

    1 0 Отговор
    Браво, това са добри новини. Пак с малко сте минали.

    16:02 15.06.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    6 2 Отговор
    Хохохола е по лош и от бясно куче и се трр. ппе на място и се копа дълбоко там,за да не разпространява заразата !

    16:03 15.06.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 мушмул

    3 1 Отговор

    До коментар #128 от "Цървул":

    "Това руска ракета без взрив точно там насочена с цел хибридна атака че е ракета на Украйна". Е как хибридна атака, като си вкарват автогол, без значение има ли бойна глава или не! Как ги мислите тези неща бе дЯца недорасли!

    16:04 15.06.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Офффт

    3 1 Отговор
    Айде бе, вежливият, стига вече сме чакали да ни отървеш от лъжливокрадливонаглото племехохъли!!!

    16:05 15.06.2026

  • 157 Ддд

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Бих ти сложил +, ако по същия начин коментираш изстъпленията на Израел срещу цивилни и християнски символи. Целият свят гледа и не вижда. Путин е военен престъпник, руснаците са орки ,за другите в духа на политкоректното не виждаме и не чуваме.... Да не говорим, че Зеленски отдавна поруга православните храмове и изгони свещениците. Да живеят "европейските ценности " и двойните стандарти.

    16:05 15.06.2026

  • 158 боги

    3 2 Отговор
    бандетките сами си удариха манастира с калпава американска ракета!
    А те като удариха мемориала в Крим, мълчи хохълската утайка СибиРга

    16:06 15.06.2026

  • 159 АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья

    2 1 Отговор
    И копейки!
    Отречете се от АНТИХРИСТА..У.. ЙЛО и прегърнете ХРИСТИЯНСТВОТО, У роди,..
    ГОСПОД ще ви прости, ..

    Коментиран от #164

    16:06 15.06.2026

  • 160 Факт

    1 0 Отговор
    Апа вие сте много убави

    16:07 15.06.2026

  • 161 А ГДЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #100 от "А МОЧАТА?":

    На Сирски кратуната 🎃 ?

    Коментиран от #195

    16:08 15.06.2026

  • 162 мароууу,що лъжеш

    4 2 Отговор
    ▫Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.

    ▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност

    16:09 15.06.2026

  • 163 9090

    2 0 Отговор
    По последни данни ударена е с американска ракета "Пейтриът", няма нужда да вият толкова силно украинците.

    16:10 15.06.2026

  • 164 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "АС СЕЛЯМ АЛЕЙКУМ москалья":

    Лап Пай Уйотт бре кюстендилски хуесосс ,кво ми пелтечиш !

    16:10 15.06.2026

  • 165 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    изби рибата,браво👏👏👏

    16:11 15.06.2026

  • 166 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #145 от "Някой":

    НИЩО подобно, преди години кремльовските Безбожници гърмяха черквите, манастирите а други ги превръщаха в конюшни и овчарници!
    А У.. рода Полковник от КГБ ГУНДЯЕВА ..е БЕЗБОЖНИК!
    ФАКТ
    Еееееееехехе

    Коментиран от #171, #173

    16:12 15.06.2026

  • 167 Джамбаза

    1 1 Отговор
    А вчера украинската измет подпали
    поредното заведение в Св. Влас.

    16:12 15.06.2026

  • 168 Въпроси

    1 1 Отговор
    Кой би повярвал на бандеровците.че те не унищожават православието?
    След като грабят манастирите и църквите и изнасят иконите и църковното имущество и го продават на запад?

    16:14 15.06.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Русофилчето

    3 1 Отговор
    Плача,братушката русия загина,на бунището при ссср

    16:14 15.06.2026

  • 171 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Хахаха":

    Лап Пай Уйотт бре кюстендилски хуесосс ,кво ми пелтечиш ,няма значение Славков или Сливков ли беше !

    16:15 15.06.2026

  • 172 Така трябва

    4 2 Отговор
    Аз бих ударил зеления със 100 мегатона

    16:15 15.06.2026

  • 173 Йхгх

    2 4 Отговор

    До коментар #166 от "Хахаха":

    Затова срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    Коментиран от #189

    16:16 15.06.2026

  • 174 хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    ами да - бандерите се борят за спокойствието и мира на целия свят

    16:16 15.06.2026

  • 175 Рускиня

    2 2 Отговор
    Външният мин. на Окрайн е 100% ПТОСТАК
    ИЗМЕТ в унисон с възпитанието на укрите криминалисти, който храни България!
    Атанасова не трии!

    Коментиран от #181

    16:16 15.06.2026

  • 176 Българин

    1 2 Отговор
    Крим е под пълна обсада.

    Коментиран от #180

    16:17 15.06.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Факт

    2 1 Отговор
    За комунистическите престъпници русия е нормално да взривят църква в София,справка църквата Света Неделя софия

    Коментиран от #196

    16:17 15.06.2026

  • 179 $$$$

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "мАСКАЛ":

    A аз ЕА ценностите - $$$$$

    16:17 15.06.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Поредна Укро-Демагогия!

    7 1 Отговор
    Въпросният обект е ударен от Украинското ПВО!!!

    16:18 15.06.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    16:20 15.06.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Само питам

    5 1 Отговор
    А коя "измет" разруши музея на Битката за Севастопол, г-н министър? Или да ти еикам г-н бандеровец?

    И защо си криете генералите в църкви, бе мафиот??!!

    16:21 15.06.2026

  • 187 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "az СВО Победа 81":

    Източник?

    16:21 15.06.2026

  • 188 Тва се изтърка!

    3 1 Отговор

    До коментар #181 от "Чемодан, вокзал-":

    Дай нещо ново!
    Или за ново-требе и акъл,а пусто...нЕма...?!?!

    16:21 15.06.2026

  • 189 оня с кола

    3 1 Отговор

    До коментар #173 от "Йхгх":

    Един сап зад врата даже щии е в повече ,няма и да повтарям

    16:21 15.06.2026

  • 190 Гориил

    3 1 Отговор
    Русия подпали катедралата Нотр Дам. Това вече е неоспорим факт. Следващата е сградата на Капитолия във Вашингтон. Но според съобщения в международните медии пожарът в Киево-Печерската лавра е причинен от падането на части от ракети „Пейтриът“.

    16:23 15.06.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 така е

    2 1 Отговор
    И жената на пейката във Варна е простреляна от руснаци, и четиримата намушкани с нож са нападнати от рускиня, и битите българчета в Морската градина са бити от русначета, и тази сутрин пребитият във Варна мъж е пребит от руснаци, а незаконните строежи в Баба Алино са построени лично от Путин. И иконите в лаврата бяха откраднати през 2023 г. от руснаци, и пак руснаците биха православните свещеници там, че и пожар причиниха в обителта Всичко лошо е направено от руснаци, всичко красиво и правилно е направено от украинци. Нали тъй, бе, Зеленски?

    16:25 15.06.2026

  • 194 А наш Мунчо

    0 3 Отговор
    дума не обелва..., ама за Иран е първа кипра. Срам!

    Коментиран от #198

    16:27 15.06.2026

  • 195 Под развалините на гаражите - ...

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "А ГДЕ":

    ...смляна на кайма от ,,Орешника"...!

    16:27 15.06.2026

  • 196 Зо не кажеш

    2 1 Отговор

    До коментар #178 от "Факт":

    В църквата са били онези, които през 1923-та са принуждавали майките да танцуват върху гробовете на синовете си. За тебе може да са били елит, за мен човекоядци.

    16:29 15.06.2026

  • 197 Град София

    2 0 Отговор
    Биий по КАНЧЕТО тея фяшаги!!!

    16:30 15.06.2026

  • 198 АЙДЕ БЕ...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #194 от "А наш Мунчо":

    Все ,,Мунчо" ви виновен...?!
    А що не питаш Твоите - Бочко и Шиши,как построиха ,,Али -Баба" във Варна,като те са двама от 40-те разбойника...?!
    Мммм...?!?!

    16:32 15.06.2026

  • 199 Баш софиянец

    0 0 Отговор
    Точно пък миншстъра да се е загрижил за Печорската лавра е повече от цинично.

    16:32 15.06.2026

  • 200 хахха

    0 0 Отговор
    някой учудва ли се от православните терористи

    16:32 15.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания