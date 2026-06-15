Киевско-Печорската лавра бе ударена. Украинският външен министър: За руската измет няма нищо свещено

Киевско-Печорската лавра, прочутият пещерен манастир в украинската столица Киев, бе поразен от Русия. При атаката има жертви.

Киево-Печорската лавра, манастир, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадала сериозно от директен въздушен удар.

Украинският външен министър Андрий Сибига нарече руската атака „варварска”, предаде Sky News. Само руската измет, за която няма нищо свещено, може умишлено да повреди манастира - едно от най-светите места на Украйна, посочи украинският министър.

„Русия няма оправдание да съсипва човешки животи, да атакува жилищни райони и да унищожава украинската култура. Тя трябва да бъде подведена под отговорност за престъпленията си“, заяви още Сибига.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи руския удар по Киево-Печорската лавра като тежко престъпление срещу християнската култура, предаде Ройтерс, пише БТА.

"Руски удар по Киево-Печорската лавра подпали Успенския събор — църква с история, която датира от 11-и век. И това е едно от най-тежките престъпления на Русия срещу християнската култура досега", написа Зеленски в Екс.

Той призова страните от Г‑7 да засилят натиска върху Русия и да увеличат помощта за украинската противовъздушна отбрана.

"Много е важно да има реакция от страните от Г‑7, които в момента се събират за своята среща — и тази реакция да бъде решителна и съществена: повече натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за способностите ѝ за противодействие на балистични ракети", заяви Зеленски.

Русия отрече днес да е нанасяла удар по Печерската лавра - исторически манастир в Киев, по време на атаката през нощта срещу, според нея, военни заводи в украинската столица, и каза, че ракета за противовъздушна отбрана „Пейтриът”, произведена в САЩ, е нанесла щети на религиозния обект, предаде Ройтерс.