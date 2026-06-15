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Георг Георгиев за палежа в Скопие: Това е нарушение на Виенската конвенция

Георг Георгиев за палежа в Скопие: Това е нарушение на Виенската конвенция

15 Юни, 2026 16:38 835 16

  • скопие-
  • палеж-
  • автомобил-
  • георг георгиев

За съжаление в последните години наблюдаваме ескалация на подобни явления, заяви бившият външен министър

Георг Георгиев за палежа в Скопие: Това е нарушение на Виенската конвенция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собсвеност на българското посолство в Скопие.

Това написа във "Фейсбук" бившият външен министър Георг Георгиев.

Атака от такъв мащаб срещу дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП.

За съжаление в последните години наблюдаваме ескалация на подобни явления, което недвусмислено кореспондира с често срещания и не адресиран адекватно от властите в Скопие език на омразата срещу България, българите и гражданите на РСМ с българско самосъзнание.

Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом - свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство.

Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона.

Скоростта, с която това се случи ще бъде лакмус за решимостта на правителството на РСМ да защитава всички граждани и правовия ред като цяло.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 0 Отговор
    Вика му се палеж бре, Герш, не нарушение на някаква си бумажка, която надали важи в Македония.

    16:46 15.06.2026

  • 2 целувача на задници

    13 0 Отговор
    имал ценности.

    16:48 15.06.2026

  • 3 Ти да видиш

    10 0 Отговор
    Няма какво да се възмущавате, ами им режете квитанциите и до тук.
    ЕЕЕЕЕЕ, как пък не приеха факта, че бабите и дядовците им са БЪЛГАРИ!
    То бива да си т...ъ...п, ама това тяхното минава всякакви граници.

    16:52 15.06.2026

  • 4 Това е ГЕРБ

    13 1 Отговор
    Смешен си,каква конвенция бе тъпчо

    Коментиран от #11

    16:54 15.06.2026

  • 5 Мукедонец

    1 10 Отговор
    По-добре в Титова Югославия отколкото в Живкова България!

    Коментиран от #14

    16:56 15.06.2026

  • 6 Охлюв

    10 0 Отговор
    Ти какво точно направи като външен министър за държавата???

    16:57 15.06.2026

  • 7 Целувачът на крайници пак е изпълзял

    10 1 Отговор
    от зайчарника по шарени чорапки 😂😂

    16:57 15.06.2026

  • 8 МВнР

    4 0 Отговор
    Гласове от бившето Външно веце. Още мирише на "рози и парфюми" след тях.

    17:03 15.06.2026

  • 9 Точен

    8 0 Отговор
    Точно Георг и пр. соросняци предизвикват в Югозападна България ненавист. Докато няма ново Белене, България няма да се оправи!

    17:05 15.06.2026

  • 10 Бай Араб

    9 0 Отговор
    Пак им давайте линейки,то на нашите хора няма, тръгнали да осигуряват медицинска помощ и лечение.

    17:08 15.06.2026

  • 11 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Това е ГЕРБ":

    Тъпчо си ти . ОК ?

    17:09 15.06.2026

  • 12 СЗО

    3 0 Отговор
    Показваш ли слабост, ще те мачкат.

    17:12 15.06.2026

  • 13 Затваряй

    3 0 Отговор
    тази граница!

    17:17 15.06.2026

  • 14 Косованин

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мукедонец":

    Споко ние ще ви оправим от всички посоки, без спомагателни средства намаляващи вътрешни разкъсвания

    17:24 15.06.2026

  • 15 оня с коня

    3 0 Отговор
    тоя със недписаното име за много умен ли се мисли?

    пълен профан от герберските

    17:33 15.06.2026

  • 16 Перо

    1 0 Отговор
    Как така “вандализма” в дипломатическия корпус, акредитиран в РСМ се среща само срещу българското посолство и културни центрове? Само прилагане на ефективни, ответни и санкционни мерки, иначе зомбираните унтерменши не разбират от “позиция” или “осъждане”! Ветото не е наказание, а оценка за политическото, идеологическо, културно и научно състояние на страната кандидат за ЕС и не отговаряща на критериите и условията за прием! Тук имаме отявлена, умишлена, крайно враждебна дейност срещу БГ и действията трябва дс са различни!

    18:16 15.06.2026

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