Георг Георгиев за палежа в Скопие: Това е нарушение на Виенската конвенция

Възмутени сме от поредния акт на грубо вандалско посегателство срещу собсвеност на българското посолство в Скопие.
Това написа във "Фейсбук" бившият външен министър Георг Георгиев.
Атака от такъв мащаб срещу дипломатическа мисия - умишлен палеж на автомобил, не е обикновен вандализъм. Това е нарушение на Виенската конвенция и проява на тотално незачитане на международното право, за което следва МВнР да уведоми европейските институции - ЕК и ЕП.
За съжаление в последните години наблюдаваме ескалация на подобни явления, което недвусмислено кореспондира с често срещания и не адресиран адекватно от властите в Скопие език на омразата срещу България, българите и гражданите на РСМ с българско самосъзнание.
Нееднократно сме призовавали нашите съседи да следват ценностите, върху които е изграден общият ни европейски дом - свобода и толерантност. Това е залог не само за успешната интеграция на РСМ в ЕС, но е и признак на демократична зрялост и добросъседство.
Призоваваме компетентните органи в западната ни съседка за бързи и ефективни действия по разкриване на отговорните за престъплението и наказването им с цялата строгост на закона.
Скоростта, с която това се случи ще бъде лакмус за решимостта на правителството на РСМ да защитава всички граждани и правовия ред като цяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:46 15.06.2026
2 целувача на задници
16:48 15.06.2026
3 Ти да видиш
ЕЕЕЕЕЕ, как пък не приеха факта, че бабите и дядовците им са БЪЛГАРИ!
То бива да си т...ъ...п, ама това тяхното минава всякакви граници.
16:52 15.06.2026
4 Това е ГЕРБ
Коментиран от #11
16:54 15.06.2026
5 Мукедонец
Коментиран от #14
16:56 15.06.2026
6 Охлюв
16:57 15.06.2026
7 Целувачът на крайници пак е изпълзял
16:57 15.06.2026
8 МВнР
17:03 15.06.2026
9 Точен
17:05 15.06.2026
10 Бай Араб
17:08 15.06.2026
11 Бай Араб
До коментар #4 от "Това е ГЕРБ":Тъпчо си ти . ОК ?
17:09 15.06.2026
12 СЗО
17:12 15.06.2026
13 Затваряй
17:17 15.06.2026
14 Косованин
До коментар #5 от "Мукедонец":Споко ние ще ви оправим от всички посоки, без спомагателни средства намаляващи вътрешни разкъсвания
17:24 15.06.2026
15 оня с коня
пълен профан от герберските
17:33 15.06.2026
16 Перо
18:16 15.06.2026