Макс Верстапен към журналист: "Изчезвай!"

Трикратният световен шампион във Формула 1 - Макс Верстапен демонстрира необичайна нетърпимост към дългогодишен журналист по време на пресконференция в Сузука, Япония. Случката, която се разигра в четвъртък, предизвика бурни реакции сред медийните среди и феновете на моторните спортове.

Всичко започна, когато опитният репортер, отразяващ Формула 1 още от 1976 година, се появи в медийния център, за да зададе въпрос на нидерландската звезда. Вместо обичайното приятелско посрещане, Верстапен го изгледа хладно, усмихна се и категорично заяви, че няма да отговаря на въпроси, докато журналистът не напусне залата.

„Изчезвай!“, отсече шампионът в кратък, но напрегнат диалог, който продължи едва половин минута.

Подобни сцени са истинска рядкост в елитния свят на Формула 1, където отношенията между пилоти и медии обикновено се градят върху взаимно уважение. Колеги на изгонения журналист споделят, че не помнят друг подобен случай в последните години.

Причината за острия изблик на Верстапен се корени в събития от миналия сезон. По време на Гран при на Испания, след сблъсък с Джордж Ръсел, Макс получи 10-секундно наказание, което го лиши от ценни точки и в крайна сметка му коства титлата – разликата в крайното класиране бе едва две точки. След финалното състезание в Абу Даби, именно този журналист попита Верстапен дали съжалява за инцидента и как се чувства заради това – въпрос, който според репортера бил напълно уместен.

„Попитах го дали реакцията му е свързана с въпроса ми в Абу Даби за случилото се в Испания. Той потвърди. Когато го попитах дали наистина е толкова разстроен, отговорът беше кратък и категоричен: ‘Изчезвайте. Да. Изчезвайте.’“, разказва журналистът.