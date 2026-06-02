Скандал около Том Харди може да му коства голяма роля

Том Харди се оказа в центъра на истинска бъркотия около "Земя на мафията" ("MobLand"), след като през последната седмица се появиха информации, че е бил уволнен от хитовия сериал на Paramount+, пише dnes.bg. Според източник на The Hollywood Reporter, обаче, съдбата на британската звезда все още не е окончателно решена.

Харди е влязъл в конфликт с продуценти, потвърждава медията, включително с изпълнителния продуцент Джез Бътъруърт и други представители на 101 Studios на Дейвид Гласър - продуцентската компания зад "Земя на мафията", който се снима във Великобритания.

Голяма част от неяснотата идва от факта, че стрийминг платформата все още не е подновила официално сериала за трети сезон. Друг източник, близък до продукцията, казва, че снимките на трети сезон (ако той изобщо получи зелена светлина), са предварително планирани да започнат през септември тази година.

"Той отказваше да излиза от караваната си с часове. Караше актьорския състав да чака, което е демонстрация на власт. Да караш Пиърс Броснан, Хелън Мирън и останалите да чакат е професионално самоубийство, бих казал", казва източникът за поведението на Харди на снимачната площадка на втори сезон - нещо, което е притеснило продуцентите и ги е накарало да преосмислят бъдещето му в сериала.

В "Земя на мафията", режисиран съвместно от Гай Ричи, Харди играе Хари Да Соуза - човек, който оправя проблемите на престъпната фамилия Харигън, водена от патриарха Конрад, в ролята на Броснан, и матриарха Мейв, в ролята на Мирън. Пади Консидайн, Джоан Фрогат, Лара Пълвър, Ансън Бун, Джасмин Джобсън, Мандип Дилън, Джеф Бел, Даниел Бетс, Джанет Мактир, Жорди Моя и Тоби Джоунс също участват в сериала.

Все още не е ясно какво точно е задържало Харди в караваната му на снимачната площадка на "Земя на мафията". В публикация на Puck News се твърди, че актьорът също се е опитвал да променя диалози и да дава бележки по сценария на Бътъруърт и създателя Ронан Бенет.

Сблъсъци с актьори от ранга на Броснан и Мирън обаче не помагат на репутацията на Харди, който отдавна е известен като човек, с когото се работи трудно.

Информацията, предоставена на The Hollywood Reporter за ситуацията около "Земя на мафията", съвпада с думите на режисьора на "Лудият Макс: Пътят на яростта" ("Mad Max: Fury Road") Джордж Милър, който през 2024 г. говори пред The Telegraph за напрежението между Харди и колежката му Чарлийз Терон.

"Те са двама много различни изпълнители. В Том има травма, но и блясък, който идва с нея, и каквото и да се случваше с него по онова време, трябваше да бъде увещаван да излезе от караваната си. Докато Чарлийз беше невероятно дисциплинирана - обучена като танцьорка, което си личеше в прецизността на изпълнението ѝ - и винаги беше първа на снимачната площадка. Аз съм оптимист, затова виждах поведението им като отражение на героите им, които трябваше да се научат да си сътрудничат, за да си осигурят взаимно оцеляване. Няма извинение за това и мисля, че в този бизнес има склонност страхотните изпълнения да се използват като оправдание за други смущения, които могат да бъдат избегнати."

Патрик Стюарт също е сред хората, които публично са обсъждали работата си с по-затворения Харди, познат още от трилогията "Черният рицар" ("The Dark Knight"), "Остри козирки" ("Peaky Blinders") и филмите за "Венъм" ("Venom").

"Нямах нито една вълнуваща сцена за игра, а актьорът, който изигра злодея във филма, Шинзон, беше странен, самотен млад мъж от Лондон. Името му беше Том Харди", пише Стюарт в мемоарите си от 2023 г. "Да го направиш така" ("Making It So") за снимките на "Стар Трек: Немезис" ("Star Trek: Nemesis") от 2002 година.

"Том не общуваше с никого от нас на социално ниво. Никога не казваше "Добро утро", никога не казваше "Лека нощ" и прекарваше часовете, в които не беше нужен на снимачната площадка, в караваната си с приятелката си", пише още Стюарт.

"Земя на мафията" се продуцира съвместно с MTV Entertainment Studios и 101 Studios и се разпространява от Paramount Global Content Distribution. Изпълнителни продуценти на сериала са Кийт Кокс, Нина Л. Диас, Гай Ричи, Гласър, Бътъруърт, шоуранърът Ронан Бенет, Крис Тикиър, Айван Аткинсън, Харди, Дийн Бейкър, Антъни Бърн, Рон Бъркъл, Дейвид Хъткин и Боб Яри.

Премиерна дата за втория сезон на "Земя на мафията" все още не е обявена.