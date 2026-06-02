Турция срази Северна Македония с впечатляваща победа в Истанбул

Националният отбор на Турция разгроми Северна Македония с категоричното 4:0 в приятелски двубой, изигран на стадиона на Фенербахче. Срещата бе част от подготовката на турците за предстоящото Световно първенство, което стартира на 11 юни.

Само две минути след началото капитанът на Бешикташ, Оркун Кьокджу, откри резултата след прецизна асистенция от Огуз Айдън.

Турският тим не намали темпото и в 16-ата минута Джан Узун удвои преднината, възползвайки се от отлично подаване на Ерен Елмаили.

След почивката Турция продължи да диктува събитията на терена. В 53-ата минута Джан Узун асистира на централния нападател Дениз Гюл, който безпогрешно реализира за 3:0.

Крайното 4:0 оформи Баръш Йълмаз от Галатасарай, след като получи топката от Ирфан Кахведжи.

Турският национален отбор ще изиграе още една контрола – на 6 юни срещу Венецуела, преди да замине за Световното първенство. В първия си мач от груповата фаза турците ще се изправят срещу Австралия на 13 май във Ванкувър, Канада. В групата им са още Парагвай и домакинът САЩ, което обещава оспорвани битки и много емоции.