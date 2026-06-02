Затварят пътя Горна Малина-Белопопци за асфалтиране
  Тема: Войната на пътя

2 Юни, 2026 07:38 484 0

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 9 ч. на 2 юни (вторник) до 4 юни (четвъртък) за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонта на път III-6004 ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут: Белопопци – Байлово – Раковица – Огняново – Доганово – Лесново – Елин Пелин – Горна Малина. Това съобщиха от Агенцията „Пътна инфраструктура“.

Превантивният ремонт на 14 км от третокласния път III-6004 Горна Малина – Байлово стартира през ноември 2025 г. Проектът включва полагането на нова асфалтова настилка и маркировка, подобрено отводняване и възстановяване на всички пътни принадлежности, пътни знаци и ограничителни системи.

Ремонтът на третокласния път се изпълнява от пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Срокът за завършване на ремонта по задание е декември 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

