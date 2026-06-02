Тежко ранен мъж след стрелба в германския град Букстехуде, извършителят се издирва

Мъж е в критично състояние след стрелба в северногерманския град Букстехуде, съобщава ДПА. Заподозреният за нападението е успял да избяга и към момента все още не е задържан, предава News.bg.
Сигналите за произведени изстрели в жилищна сграда са постъпили около 19:15 часа местно време. След пристигането си на място полицейските служители са открили мъж с тежки огнестрелни наранявания. Пострадалият е транспортиран в болница, като животът му е в опасност.
След инцидента извършителят е напуснал района и въпреки предприетите незабавни действия от страна на органите на реда, до късно вечерта не е бил открит.
В отговор на случилото се полицията е организирала мащабна операция в центъра на Букстехуде. Районът около местопрестъплението е бил отцепен, а тежко въоръжени служители са осигурявали периметъра. За известно време е било преустановено и движението на обществения транспорт през централната част на града.
В издирването и обезопасяването на района са се включили и полицейски екипи от близкия град Стаде.
Към момента мотивите за нападението остават неизвестни. По случая се води разследване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин страхливец
Коментиран от #2
07:51 02.06.2026
2 Иран
До коментар #1 от "Путин страхливец":Пуслер не може да помогне на Иран, нищо че Иран помагаше на Русия срещу САЩ, защото Пуслер не е мъж
Коментиран от #14
07:54 02.06.2026
3 Абе в Северна
07:54 02.06.2026
4 Пич
Коментиран от #8
07:54 02.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха-ха-ха
До коментар #4 от "Пич":Казвам на германците, че "след 20-30 г техните аутобани ще са травулясали и храсти ще растат по тях. А "новите, халифатни германци", алитата и мохамедовците ще си карат 15-те деца в каруци с по един кон отпред. Не ми вярват. Ама аз видях, какво стана с България след 1989 г. Тяхното сега започва.
Коментиран от #10
07:59 02.06.2026
9 Само АZГ ще
08:05 02.06.2026
10 Пази Боже сляпо да прогледне
До коментар #8 от "Ха-ха-ха":И кВо видя ?До 1989г.нямахме нито една магистрала, нямахме метро и чакахме по 10г.да си купим кола, празни магазини и думичката "имаш ли ВРЪЗКИ" бяха най употребявани да си купиш хладилник, телевизор........
Поредната мизерни копейка се исказа.
Коментиран от #11, #12, #13
08:07 02.06.2026
11 Тоа па
До коментар #10 от "Пази Боже сляпо да прогледне":А сега, кво? След 30 г нямаш българи и България! Това по-добре ли е? В софийското метро какви ще пътуват? Да ти казвам ли, или сам ще се сетиш? Ама "демократичните" мислите само, "след нас и потоп"!
Какво си постигнал, ако страната ти е изчезнала и народът ти го няма, а???
08:16 02.06.2026
12 Но пък бяхме
До коментар #10 от "Пази Боже сляпо да прогледне":Над девет милиона! Здрава Нация пълна с живот с Живот! А колко села изчезнаха от както ни налази ,, демокрацията"А на българофобите само ,, копейките" са ви в главите!
08:17 02.06.2026
13 Ха-ха-ха
До коментар #10 от "Пази Боже сляпо да прогледне":"Поредната мизерни копейка"... не съм никак мизерна... Живея си отлично и ви гледам, как се "пържите в собственият си сос..."!
Еврото и цените? Медицината в България? Образованието? До селото на баба ми през 1975 г имаше 8 автобуса до близкият град, а сега няма нито един. Там в училището тогава се учиха в 8 класа общо 240 деца, българчета. А днеска вече от години е закрито и нито едно дете няма. А тоя тръгнал да ми говори за метро и коли? А хората, хората къде са???
08:21 02.06.2026
14 До "Иран"
До коментар #2 от "Иран":Къде е връзката с темата бе, Смахнатаров? Сложни са твоите мисловно лабиринти. Не знаеш къде се намираш и защо си там.
Но понеже си подхванал темата, на теория Иран вече трябваше да се управлява от нещо като наритания през 1979 "американски" Шах. А Урана, петрола, газа и т.н. да са в мазните американски алчни ръчички. И Израел да си има нова подлога, както ,до 1979. А какво стана на практика от цялата галимация? САЩ похарчиха колосална сума, опразниха си складовете с ракети, военната им инфраструктура в региона е почти унищожена и е пределно ясно, че не могат да защитят васалите си в Бл. Изток. А Труп хленчеше Русия да не помагала с разузнавателни данни и т.н. Та според мен американското "окакване" там е е с активното съдействие на Китай и Русия.
То е ясно, че потенциалът ти не позволява да схванеш същността на текущите процеси и да разбереш, че досегашния хегемон е в състояние на декаданс. Но поне гледай безсмислените ти коментари да имат връзка с темата.
08:36 02.06.2026