Тежко ранен мъж след стрелба в германския град Букстехуде, извършителят се издирва

Мъж е в критично състояние след стрелба в северногерманския град Букстехуде, съобщава ДПА. Заподозреният за нападението е успял да избяга и към момента все още не е задържан, предава News.bg.

Сигналите за произведени изстрели в жилищна сграда са постъпили около 19:15 часа местно време. След пристигането си на място полицейските служители са открили мъж с тежки огнестрелни наранявания. Пострадалият е транспортиран в болница, като животът му е в опасност.

След инцидента извършителят е напуснал района и въпреки предприетите незабавни действия от страна на органите на реда, до късно вечерта не е бил открит.

В отговор на случилото се полицията е организирала мащабна операция в центъра на Букстехуде. Районът около местопрестъплението е бил отцепен, а тежко въоръжени служители са осигурявали периметъра. За известно време е било преустановено и движението на обществения транспорт през централната част на града.

В издирването и обезопасяването на района са се включили и полицейски екипи от близкия град Стаде.

Към момента мотивите за нападението остават неизвестни. По случая се води разследване.