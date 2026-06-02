Локомотив Пловдив изравни финалната серия – шампионът ще се реши в драматичен пети мач

2 Юни, 2026 07:34 577 1

Баскетболна треска: Всичко или нищо за Локомотив и Балкан на 5 юни

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) демонстрира изключителен характер и изравни серията срещу Балкан (Ботевград) от 0:2 до 2:2 победи, съдбата набаскетболната титла ще се реши в последен, пети сблъсък. Финалният двубой ще се проведе на 5 юни в „Арена Ботевград“

В четвъртия мач от финалната серия, изигран пред бурната публика в Пловдив, домакините от Локомотив показаха завидна воля и надделяха над фаворита Балкан с резултат 84:78 (22:18, 20:25, 26:19, 16:16). Именно третата четвърт се оказа решаваща – пловдивчани изригнаха и поеха контрола върху срещата, което им позволи да удържат преднината си до последния съдийски сигнал.

Петима баскетболисти на Локомотив завършиха с двуцифрен точков актив, а канадското крило Халил Милър се отличи с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 18 точки и 11 борби. Американският гард Грант Сингълтън добави 16 точки, докато Шон Андерсън и Кръстомир Михов се отчетоха с по 13. За гостите от Балкан най-резултатен бе Травис МакКонико, който наниза 19 точки и раздаде 10 асистенции, а Димитър Димитров допринесе с 16 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Балкан

    0 0 Отговор
    Балкан Шампион

    08:28 02.06.2026

