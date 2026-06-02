Владислав Панев: Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета

Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета и затова сервира на час по лъжичка и пробва как ще реагира обществото.

Това коментира във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Чудно е защо утре на комисия ще разглеждаме орязване на увеличение на пенсиите (или по-скоро увеличението с над 7% да не бъде и върху 60-те лева Ковид добавка от едно време), което ще струва около 30 млн. евро до края на 2026 година.

Както и тегленето на 3.8 млрд. евро нов дълг (100 пъти повече от орязаните пенсии).

Странно е да пазим доходите на служби, които нараснаха с 50-70% миналата година, а първите съкращения да са за пенсионерите.

Ако това е част от цялостна концепция е едно на ръка. Ама не сме видели такава.