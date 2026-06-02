Владислав Панев: Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета

Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета и затова сервира на час по лъжичка и пробва как ще реагира обществото.
Това коментира във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.
Чудно е защо утре на комисия ще разглеждаме орязване на увеличение на пенсиите (или по-скоро увеличението с над 7% да не бъде и върху 60-те лева Ковид добавка от едно време), което ще струва около 30 млн. евро до края на 2026 година.
Както и тегленето на 3.8 млрд. евро нов дълг (100 пъти повече от орязаните пенсии).
Странно е да пазим доходите на служби, които нараснаха с 50-70% миналата година, а първите съкращения да са за пенсионерите.
Ако това е част от цялостна концепция е едно на ръка. Ама не сме видели такава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
ХОРАТА РАБОТЯТ
ШАРЛАТАНИН
07:50 02.06.2026
2 Пич
07:51 02.06.2026
3 Радев е от статуквото
пенсионерите да се вдигат на протест, това е
Коментиран от #18
07:52 02.06.2026
4 Цона
07:53 02.06.2026
5 БОЦ - ко
Само отрицателни знаци !
Коментиран от #16
07:55 02.06.2026
6 Развитие
Коментиран от #17
07:58 02.06.2026
7 в кратце
08:04 02.06.2026
8 завод
08:06 02.06.2026
9 Пешо
Коментиран от #13
08:07 02.06.2026
10 Евроатлантически пудел
08:07 02.06.2026
11 хехе
08:14 02.06.2026
12 евалата чалгопитеци
Избрахте си го и сега ще си го търпите поне 4 години.
08:15 02.06.2026
13 защо
До коментар #9 от "Пешо":От 30 години зад ТИМ кой седи?
08:16 02.06.2026
14 Странното вашите аркадаши
Всичките сте един дол дренки обрулени
Сеирджии непоръбени
08:23 02.06.2026
15 ИМАМ ВЪПРОС
бройката на депутатите е постоянна?
08:25 02.06.2026
16 Кога тиквата
До коментар #5 от "БОЦ - ко":Стана поет
А не е напет
Торба жалка зла
08:25 02.06.2026
17 Ами пенсионерите нали
До коментар #6 от "Развитие":Имат акъл че цялата каляха изляха предишните за разкаляне на държавата
Зли формации прости оядени
08:28 02.06.2026
18 1001
До коментар #3 от "Радев е от статуквото":35 години кражба. Как се оправя това за месец два?
Коментиран от #20
08:29 02.06.2026
19 Каква идея
08:32 02.06.2026
20 ееее
До коментар #18 от "1001":Още 2020 година Радев вдигна юмрук и каза, че само той ще ни управи. Сега вече требва да сме управени. Ас му вервам!
08:32 02.06.2026
21 Пенчо
08:33 02.06.2026