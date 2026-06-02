Новини
България »
София »
Владислав Панев: Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета

Владислав Панев: Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета

2 Юни, 2026 07:47 697 21

  • владислав панев-
  • бюджет-
  • разходи-
  • съкращения-
  • пенсии-
  • заплати

Странно е да пазим доходите на служби, които нараснаха с 50-70% миналата година, а първите съкращения да са за пенсионерите

Владислав Панев: Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Изглежда правителството няма ясна концепция какво да прави с бюджета и затова сервира на час по лъжичка и пробва как ще реагира обществото.

Това коментира във "Фейсбук" депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

Чудно е защо утре на комисия ще разглеждаме орязване на увеличение на пенсиите (или по-скоро увеличението с над 7% да не бъде и върху 60-те лева Ковид добавка от едно време), което ще струва около 30 млн. евро до края на 2026 година.

Както и тегленето на 3.8 млрд. евро нов дълг (100 пъти повече от орязаните пенсии).

Странно е да пазим доходите на служби, които нараснаха с 50-70% миналата година, а първите съкращения да са за пенсионерите.

Ако това е част от цялостна концепция е едно на ръка. Ама не сме видели такава.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    12 6 Отговор
    ТИ ПИШИ ПО ФЕЙСА
    ХОРАТА РАБОТЯТ
    ШАРЛАТАНИН

    07:50 02.06.2026

  • 2 Пич

    21 4 Отговор
    Не бе, гламафф !!! Странно е да запазим доходите на украинците !!! И да жмите, когато завземат българска земя !!! Доходите на службите не са странни!!! Доходите на българите са странни, и трябва да ги изравните с доходите на службите!!! И пенсиите трябва да изравните с тези, в клуба на богатите!!!

    07:51 02.06.2026

  • 3 Радев е от статуквото

    13 3 Отговор
    доходите на служби, които нараснаха с 50-70% , подарено от мафията
    пенсионерите да се вдигат на протест, това е

    Коментиран от #18

    07:52 02.06.2026

  • 4 Цона

    10 2 Отговор
    То след бюджета на Росен и лъжите за дефицита никой няма има и бегло понятие за бюджета

    07:53 02.06.2026

  • 5 БОЦ - ко

    8 5 Отговор
    За боташари и фатмаци,
    Само отрицателни знаци !

    Коментиран от #16

    07:55 02.06.2026

  • 6 Развитие

    7 2 Отговор
    Ковиддобавката на пенсионерите ще изяде главата на Радев !

    Коментиран от #17

    07:58 02.06.2026

  • 7 в кратце

    3 0 Отговор
    Ами ,след като правителството няма ясна концепция, какво да прави с бюджета,да си го прибере в джобовете. Както често правят в залата на НС 240-те.

    08:04 02.06.2026

  • 8 завод

    6 0 Отговор
    На Асенчо Василевия какви са му приоритетите?

    08:06 02.06.2026

  • 9 Пешо

    6 2 Отговор
    ПП ДБ докараха украинската мафия у нас, а тоя тръгнал да се кахъри за бюджета.

    Коментиран от #13

    08:07 02.06.2026

  • 10 Евроатлантически пудел

    3 3 Отговор
    Една и съща развалена плоча въртите.

    08:07 02.06.2026

  • 11 хехе

    5 1 Отговор
    отпадналата необходимост пак вият на умряло, че вече нищо независи от тях.

    08:14 02.06.2026

  • 12 евалата чалгопитеци

    5 1 Отговор
    Как е новото нормално?
    Избрахте си го и сега ще си го търпите поне 4 години.

    08:15 02.06.2026

  • 13 защо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    От 30 години зад ТИМ кой седи?

    08:16 02.06.2026

  • 14 Странното вашите аркадаши

    3 0 Отговор
    Го направиха да ги пазят
    Всичките сте един дол дренки обрулени
    Сеирджии непоръбени

    08:23 02.06.2026

  • 15 ИМАМ ВЪПРОС

    5 0 Отговор
    Защо при намаляващо население
    бройката на депутатите е постоянна?

    08:25 02.06.2026

  • 16 Кога тиквата

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "БОЦ - ко":

    Стана поет
    А не е напет
    Торба жалка зла

    08:25 02.06.2026

  • 17 Ами пенсионерите нали

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Развитие":

    Имат акъл че цялата каляха изляха предишните за разкаляне на държавата
    Зли формации прости оядени

    08:28 02.06.2026

  • 18 1001

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев е от статуквото":

    35 години кражба. Как се оправя това за месец два?

    Коментиран от #20

    08:29 02.06.2026

  • 19 Каква идея

    0 1 Отговор
    Като ти оставят празен чувал какво концепция да имаш? Само специалисти се изказват.

    08:32 02.06.2026

  • 20 ееее

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "1001":

    Още 2020 година Радев вдигна юмрук и каза, че само той ще ни управи. Сега вече требва да сме управени. Ас му вервам!

    08:32 02.06.2026

  • 21 Пенчо

    0 0 Отговор
    А мечо турист дали има!?

    08:33 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове