Спортист Своге с нов треньор: Захари Сираков поема "шоколадите"

2 Юни, 2026 06:16 597 0

Тимът се спаси от изпадане от Втора лига

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Захари Сираков е новият старши треньор на Спортист Своге. 48-годишният специалист застава начело на „шоколадите“ за предстоящия сезон във Втора лига.

Сираков има сериозен опит в треньорската професия, като за последно води представителния отбор на Лудогорец. Преди това той бе начело на втория и третия тим на клуба от Разград, както и на юношите до 19 години на „орлите“. Треньорската му кариера започва в школата на Левски.

Ръководството на Спортист Своге приветства Захари Сираков с добре дошъл и му пожелава здраве, енергия и успешна работа начело на отбора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

