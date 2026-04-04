Александър Везенков отново блесна с впечатляващо представяне и изстреля Олимпиакос на върха в Евролигата

4 Април, 2026 08:55 903 0

Българският национал реализира 23 точки и овладя 7 борби

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската звезда Александър Везенков отново доказа класата си, като изведе Олимпиакос до ценна победа над Лион-Вильорбан с резултат 82:74. Срещата, част от 35-ия кръг на престижната Евролига, се превърна в арена на силни емоции и оспорвана битка, но именно Везенков бе човекът, който наклони везните в полза на гръцкия гранд.

Със завидна енергия и хладнокръвие, българският национал реализира 23 точки и овладя 7 борби, като прекара най-много време на паркета – цели 26 минути и 34 секунди. Неговото лидерство и безупречна игра се оказаха ключови за успеха на Олимпиакос, който вече оглавява класирането в турнира.

Към звездното представяне на Везенков се присъединиха и съотборниците му – Донта Хол, който добави 14 точки и 6 борби, както и Никола Милутинов с 10 точки и 9 борби.

За домакините от Лион-Вильорбан най-резултатен бе Мелвин Ажанса със 17 точки, а Браян Ангола се отчете с 14.

След този триумф Олимпиакос се изравни по победи с шампиона Фенербахче – и двата тима имат по 23 успеха и 12 поражения. Въпреки това, благодарение на по-добрите показатели в преките двубои, гръцкият колос заема лидерската позиция в класирането. За разлика от тях, Лион-Вильорбан остава на дъното на таблицата с едва 8 победи и цели 27 загуби.


