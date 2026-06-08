Англия подготвя таен спаринг за оптимална форма преди Световното

В навечерието на Световното първенство по футбол, селекционерът на Англия Томас Тухел разкрива интересен подход към подготовката на своя отбор. В опит да осигури равномерно игрово време за всички национали, включително и новоприсъединилите се звезди на Арсенал, Тухел залага на контролни срещи при закрити врати.

„Важното е всеки да получи достатъчно минути на терена, за да влезе в оптимална форма преди първия ни официален мач“, сподели Тухел. Той подчерта, че някои футболисти ще бъдат натоварени с 60-70 минути игра, докато други ще се включат за по-кратко, но ще получат шанс да се докажат в следващите дни. „Не мога да гарантирам, че всички играчи на Арсенал ще бъдат едновременно на терена, но ще се постараем да разпределим времето справедливо“, допълни селекционерът.

На 11 юни „Трите лъва“ ще премерят сили с Коста Рика в Орландо, а веднага след това ще изиграят още един приятелски мач, този път при пълна секретност срещу Маями. Тези двубои ще дадат възможност на Тухел да тества различни тактически варианти и да оцени формата на всеки един от своите избраници.