Новини
Спорт »
Световен футбол »
Англия подготвя таен спаринг за оптимална форма преди Световното

Англия подготвя таен спаринг за оптимална форма преди Световното

8 Юни, 2026 21:39 550 3

  • англия национален отбор-
  • томас тухел-
  • световно първенство-
  • мач при закрити врати-
  • подготовка-
  • арсенал-
  • коста рика-
  • маями-
  • футболни новини

Томас Тухел планира скрити проверки за националите преди сблъсъка с Хърватия

Англия подготвя таен спаринг за оптимална форма преди Световното - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на Световното първенство по футбол, селекционерът на Англия Томас Тухел разкрива интересен подход към подготовката на своя отбор. В опит да осигури равномерно игрово време за всички национали, включително и новоприсъединилите се звезди на Арсенал, Тухел залага на контролни срещи при закрити врати.

„Важното е всеки да получи достатъчно минути на терена, за да влезе в оптимална форма преди първия ни официален мач“, сподели Тухел. Той подчерта, че някои футболисти ще бъдат натоварени с 60-70 минути игра, докато други ще се включат за по-кратко, но ще получат шанс да се докажат в следващите дни. „Не мога да гарантирам, че всички играчи на Арсенал ще бъдат едновременно на терена, но ще се постараем да разпределим времето справедливо“, допълни селекционерът.

На 11 юни „Трите лъва“ ще премерят сили с Коста Рика в Орландо, а веднага след това ще изиграят още един приятелски мач, този път при пълна секретност срещу Маями. Тези двубои ще дадат възможност на Тухел да тества различни тактически варианти и да оцени формата на всеки един от своите избраници.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О, майньо ле, о бедна, бедна

    0 0 Отговор
    Английо, и защо омразен Германец начело на светая, светих, Английският Национален Отбор по Футбол.🤣❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

    Падението на Англия предстои.

    21:43 08.06.2026

  • 2 Ехааа...!

    1 0 Отговор
    Тоя гледа по-страшно,дори и от Олеся Илашчук...?!

    21:54 08.06.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Този път Немецът ще бъде обесен на Трафалгар скутер ако не я върне вкъщи.

    21:55 08.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове