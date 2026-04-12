Звезда на Монако: Везенков е MVP на Евролигата

12 Април, 2026 16:59 562 1

Милър-Макинтайър - генерал на паркета

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от звездите на Монако Джейрън Блосъмгейм вярва, че българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков заслужава най-много да получи наградата за най-полезен играч (MVP) в Евролигата за сезон 2025/26.

Блосъмгейм отговори на множество въпроси от страна на фенове в социалната мрежа X.

32-годишното американско крило на монегаските посочи идеалната си петица за сезона в елитната надпревара, като в нея, освен Везенков, постави партньора на Саша в подкошието на гръцкия гранд Никола Милутинов, както и гарда на Фенербахче Тейлън Хортън Тъкър, гарда на Жалгирис Силвен Франсиско и крилото на Апоел Тел Авив Илайджа Брайънт.

Везенков е лидер при топреализаторите в Евролигата през сезона с 19.4 точки средно на мач, а оглавява и класацията за коефициент на полезно действие с 23.4. Той е лидер и по дефанзивни борби с 5.2 на мач, като е пети в класацията по общо овладени отскочили от ринга топки с 6.7.

Блосъмгейм се изказа ласкаво и за другия български национал, правещ страхотен сезон в Евролигата - гарда на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър.

Попитан за мнението си за плеймейкъра на Звезда, играчът на Монако сподели: "Страхотен сезон, генерал на паркета, лидер. Всичко, което искаш от един пойнт гард".

Милър-Макинтайър е категоричен лидер по асистенции в Евролигата този сезон със 7.6 средно на мач.


Свързани новини


  • 1 Звезда

    1 0 Отговор
    Ама в София срещу Апоел никакъв го нямаше, едва виждаше топката. До трета част бе кръгла 0!

    17:21 12.04.2026

