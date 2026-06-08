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Фиорентина с ново начало: Фабио Гросо поема кормилото на "виолетовите"

Фиорентина с ново начало: Фабио Гросо поема кормилото на "виолетовите"

8 Юни, 2026 20:27 341 0

  • фабио гросо-
  • старши треньор-
  • фиорентина-
  • паоло ваноли-
  • италия-
  • футбол

Световният шампион от 2006 г. подписа дългосрочен договор

Фиорентина с ново начало: Фабио Гросо поема кормилото на "виолетовите" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фабио Гросо официално е назначен за старши треньор на Фиорентина, съобщиха от клуба в понеделник. След като Паоло Ваноли напусна поста, ръководството на "виолетовите" избра именно световния шампион от 2006 година да поведе отбора към по-добри времена.

48-годишният бивш национал на Италия се обвърза с Фиорентина до края на сезон 2027/2028, като в контракта е заложена и опция за удължаване с още една година. Финансовите параметри също са впечатляващи – Гросо ще получава 1,2 милиона евро на сезон, което подчертава сериозните амбиции на клуба.

Фабио Гросо не е новак в треньорската професия. През годините той е водил редица отбори като Бари, Верона, Бреша, Сион, Фрозиноне, Лион и Сасуоло, а също така е бил част от треньорския щаб на Ювентус.

Изминалата кампания не бе от най-успешните за флорентинци – тимът завърши на 15-о място в крайното класиране на италианския елит с едва 42 точки.


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