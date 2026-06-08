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Майкон от Левски се врече във вечна вярност

Майкон от Левски се врече във вечна вярност

8 Юни, 2026 23:12 692 1

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  • видеоклипове-
  • интернет

Бразилската звезда каза "да" на любимата си

Майкон от Левски се врече във вечна вярност - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бразилският защитник на Левски Майкон официално се ожени за своята дългогодишна половинка Тайнара Гомес. Двойката отпразнува своя специален ден с пищна церемония, а щастливите мигове не закъсняха да се появят в социалните мрежи, където приятели, фенове и съотборници се надпреварваха да ги поздравят.


Снимки и видеоклипове от тържеството буквално заляха интернет пространството, а усмивките на младоженците озариха профилите им. Тайнара Гомес не скри вълнението си и публикува трогателно послание: „Колко хубаво, че дойде“, с което докосна сърцата на последователите си. Мигновено под публикацията заваляха поздравления и пожелания за дълъг и щастлив семеен живот.

Новината за сватбата на Майкон се разпространи със скоростта на светлината сред феновете на Левски и футболната общественост. Съотборници и приятели не пропуснаха да изразят радостта си от щастливото събитие, изпращайки топли думи и благопожелания към новото семейство.



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