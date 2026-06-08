Майкон от Левски се врече във вечна вярност

Бразилският защитник на Левски Майкон официално се ожени за своята дългогодишна половинка Тайнара Гомес. Двойката отпразнува своя специален ден с пищна церемония, а щастливите мигове не закъсняха да се появят в социалните мрежи, където приятели, фенове и съотборници се надпреварваха да ги поздравят.

Снимки и видеоклипове от тържеството буквално заляха интернет пространството, а усмивките на младоженците озариха профилите им. Тайнара Гомес не скри вълнението си и публикува трогателно послание: „Колко хубаво, че дойде“, с което докосна сърцата на последователите си. Мигновено под публикацията заваляха поздравления и пожелания за дълъг и щастлив семеен живот.

Новината за сватбата на Майкон се разпространи със скоростта на светлината сред феновете на Левски и футболната общественост. Съотборници и приятели не пропуснаха да изразят радостта си от щастливото събитие, изпращайки топли думи и благопожелания към новото семейство.