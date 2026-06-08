Важните новини във ФАКТИ на 08.06.2026 г.

Кабинетът и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни ОБОБЩЕНИЕ
Правителството и представители на водещите търговски вериги поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти.
Шишков за "Баба Алино": Ако не го събори строителят, ще е общината
Експерти откриха втори незаконен сондаж в местността "Баба Алино" край Варна.
Емануил Йорданов: Мавродиев имаше билет за България, някой се престара
Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира оставката на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Президентът: Развиваме концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море
България трябва да участва много по-активно в европейските проекти за отбрана и сигурност, заяви президентът Илияна Йотова по време на конференция, посветена на сигурността и сътрудничеството в Югоизточна Европа. Тя акцентира и върху необходимостта от изграждане на нов център за сигурност в Черно море.
Граждани на Варна отново поискаха оставката на кмета Благомир Коцев
Граждани от Варна излязоха на пореден протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев.
Андрей Гюров: Кандев може да бъде освободен от длъжност, но не може да бъде прибран
В краткия мандат на служебното правителство се убедих, че за полицая свободата не е бонус от властта. Тя е елементарна необходимост, гаранция, че законът стои над политическата целесъобразност.
Преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение.
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1 Радик Ралин 🔥☝️
23:38 08.06.2026